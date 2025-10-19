Trận thi Quý đặc biệt nhất lịch sử Olympia sắp diễn ra

Sau một hành trình dài đầy gay cấn và cảm xúc, Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã dần đi đến chặng cuối cùng. Ngày 19/10, trận thi Quý 4 cũng là trận quý đặc biệt nhất trong lịch sử chương trình sẽ chính thức lên sóng.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai thập kỷ, một trận thi Quý của Olympia có đến 5 thí sinh cùng tranh tài. Năm gương mặt góp mặt trong trận đấu được mong chờ nhất này gồm:

- Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội)

- Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội)

- Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội)

- Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội)

- Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp)

Cả năm thí sinh đều đã chứng minh bản lĩnh, tốc độ tư duy và vốn kiến thức nổi bật ở các vòng thi trước, hứa hẹn mang đến một trận đấu “nảy lửa” và cân tài cân sức để tìm ra chủ nhân tấm vé cuối cùng vào Chung kết năm.

Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng bước vào trận thi Quý IV.

Sở dĩ trận thi Quý IV năm nay được gọi là “đặc biệt nhất lịch sử” xuất phát từ một câu chuyện hy hữu chưa từng có tiền lệ. Trong trận thi Tháng 1 - Quý IV, bốn thí sinh gồm Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) đã có màn tranh tài kịch tính. Kết thúc chương trình, Nguyễn Bách Hiệp giành chiến thắng với 195 điểm và giành vé vào vòng Quý IV.

Tuy nhiên, chiều ngày 17/8, sau khi chương trình phát sóng, Ban tổ chức Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ đăng tải thông báo xin lỗi và đính chính kết quả trên fanpage chính thức.

"Theo 'Quy chế tham dự chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia', sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, Ban tổ chức và Ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 - Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này".

Điều đặc biệt của chương trình đến từ trận thi Tháng 1 – Quý IV.

Nguyên nhân bắt nguồn từ một sai sót trong phần thi “Về đích” của Lê Đức Minh. Cụ thể, ở phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh tại cuộc thi Tháng 1, Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25, chương trình đã hỏi: "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?".

Câu trả lời của thí sinh Lê Đức Minh là: "Tự dưỡng".

Câu trả lời của Đức Minh là sai, quyền trả lời thuộc về các thí sinh khác. Nhanh chóng, Bách Hiệp đã nhấn chuông giành quyền trả lời.

Câu trả lời của thí sinh Nguyễn Bách Hiệp là: "Hóa tự dưỡng".

Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Bách Hiệp.

Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Câu trả lời hai học sinh đưa ra đều không đúng. Đáp án đúng phải là "Hóa dị dưỡng".

Trước quyết định thiếu chính xác này, Ban Tổ chức và cố vấn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã đăng tải lời xin lỗi như ở trên đến các thí sinh, gia đình, nhà trường và khán giả truyền hình. BTC chương trình nhấn mạnh "quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của thí sinh Đức Minh". Vậy nên, BTC đã quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 - Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này.

Như vậy, trận thi Quý cuối cùng của Olympia sẽ có 5 thí sinh tài năng cùng tranh tài: Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội); Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội); Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT Chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp)

Trận thi Quý 4 năm thứ 25 của Đường Lên Đỉnh Olympia hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc đấu đáng nhớ nhất. Mỗi thí sinh đều có điểm mạnh riêng, là những gương mặt xuất sắc được chọn ra sau hành trình dài nỗ lực và thử thách. Dù kết quả cuối cùng thuộc về ai, cả 5 bạn đều đã chứng minh được năng lực, sự tự tin và tinh thần học hỏi không ngừng của mình.