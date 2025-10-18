Nữ sinh bị đưa vào "danh sách đen" của thư viện vì tiếng ồn phát ra từ cơ thể, dân mạng thương cảm: Thật sự không thể kiểm soát!

Ai từng học đại học mà chưa ghé thư viện trường dù chỉ một lần, sau này nhìn lại chắc chắn sẽ tiếc nuối lắm. Dù sao cũng bỏ tiền học phí, học bốn năm trời, sao có thể bỏ lỡ khám phá hết mọi ngóc ngách của trường? Nhưng ít ai nghĩ rằng, có những người đến thư viện lại bị… mời ra ngoài. Lý do thường là vì họ vô tình phạm phải một vài "luật bất thành văn" nơi đây, chẳng hạn như gây ra những hành vi thiếu ý thức, làm ảnh hưởng đến người khác.

Thư viện đại học nào cũng có quy định chi tiết, nhưng về cơ bản thì na ná nhau: vào bên trong là phải giữ im lặng, không nói chuyện ồn ào. Tuy nhiên, trong thời đại ai cũng có điện thoại di động, không ít sinh viên vào thư viện nhưng lại mải chơi, xem video, nhắn tin... Lâu lâu bật cười hoặc gõ bàn phím, chạm màn hình lạch cạch. Những âm thanh ấy dù không lớn vẫn đủ khiến người xung quanh khó chịu. Thế nhưng, nhưng loại tiếng ồn "xấu hổ" nhất, chắc chắn phải kể đến âm thanh phát ra từ... chính cơ thể bạn.

Thư viện là nơi học tập, tuy nhiên đây cũng là nơi nhiều tình huống bất ngờ xảy ra

Mới đây, một nữ sinh Trung Quốc đã kể lại trải nghiệm đầy trớ trêu khi cô suýt bị thư viện trường đưa vào "danh sách đen" vì một lý do không tưởng. Theo đó, cứ mỗi lần cô đến thư viện, vừa ngồi xuống chưa lâu, những người ngồi gần đều lần lượt rời đi, thậm chí mấy dãy bàn quanh đó cũng vắng tanh. Nguyên nhân không phải do nữ sinh này làm ồn hay làm gì sai, chỉ đơn giản là vì từ trong cơ thể cô phát ra những âm thanh lạ, liên tục suốt ba đến bốn tiếng đồng hồ.

Âm thanh này không to, nhưng dai dẳng, đứt quãng, chỉ cần cô còn ngồi đó thì âm thanh đó sẽ lặp đi lặp lại, đủ lâu để khiến người nghe cảm thấy bực bội. Nó khác với tiếng sột soạt của túi bánh hay tiếng nhạc lọt ra từ tai nghe, vì đây là "tiếng ruột kêu" hay "tiếng bụng réo", xuất phát từ những hoạt động sinh lý hoàn toàn tự nhiên.

Tiếng bụng réo khiến cô gái rơi vào tình trạng khó xử

Trái ngược với phản ứng của những người từng gặp nữ sinh trong thư viện, phần đông cư dân mạng tỏ ra thông cảm với cô gái, bởi rõ ràng đây là phản ứng sinh lý khó kiểm soát. Chẳng ai có thể đảm bảo ngày nào cơ thể cũng hoàn toàn "im lặng". Tiếng ruột kêu thực chất là một hiện tượng tiêu hóa bình thường, đôi khi do đói, căng thẳng hoặc lo lắng mà phát sinh.

Trong môi trường thư viện - nơi yên tĩnh nhưng áp lực học tập lại cao, chuyện này càng dễ xảy ra. Những sinh viên chăm học, thường xuyên căng thẳng trí óc, càng dễ xuất hiện "triệu chứng" này.

"Giống như '3 cái gấp' của con người ấy mà. Cơ chế hoạt động của cơ thể, chúng ta không kiểm soát được. Yêu cầu ai cũng phải 'hoàn hảo' 100% mới được vào thư viện thì kỳ lạ quá", một cư dân mạng bình luận.

"Thư viện là nơi công cộng, đừng vì khao khát sự im lặng tuyệt đối mà ép buộc người khác phải chiều mình. Miễn là ai nấy giữ được phép tắc cơ bản thì dung thứ cho vài 'lỗi lầm nhỏ' của nhau là chuyện nên làm", một người khác nói.

Thậm chí có bạn trẻ còn lạc quan cho rằng chút "nhạc nền" hay "tiếng ồn trắng" như vậy đôi khi lại giúp tập trung hơn. Tóm lại, thời gian thư viện quý như vàng, gặp nhau là duyên phận, cứ thông cảm lẫn nhau cho vui nhé!

Theo Sohu