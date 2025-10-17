Nam sinh thi ĐH đạt điểm thấp nhưng vẫn đỗ trường top đầu, ngày đến nhập học bất ngờ bị chặn ở cổng: "Chúng tôi chưa từng nhận em vào học"

Vợ chồng ông Trương ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, có một cậu con trai tên là Tiểu Trương, hiện đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Dù cả hai chỉ làm công việc bình thường với thu nhập vừa đủ sống, họ vẫn luôn cố gắng dành điều kiện tốt nhất cho con học hành. Mong ước của họ rất giản dị đó là chỉ cần con trai thi đỗ một trường đại học tốt, có tương lai ổn định và cuộc sống sung túc hơn cha mẹ.

Thế nhưng, khác với kỳ vọng của cha mẹ, Tiểu Trương lại tỏ ra thờ ơ với việc học. Dù kỳ thi đã cận kề, cậu vẫn mải chơi game, không chịu ôn luyện. Thấy con như vậy, ông bà Trương nhiều lần khuyên nhủ nhưng càng nói, con trai càng phản ứng lạnh nhạt. Cậu tự tin nói: "Con có thể thi vào trường tuyến đầu. Đến lúc đó, Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng sẽ mời con".

Nam sinh nhận cái "kết đắng" vì chọn thi đại học bằng đường tắt.

Khi kỳ thi đại học kết thúc, kết quả của Tiểu Trương khiến cha mẹ gần như sụp đổ: chỉ 229 điểm , mức điểm gần chạm đáy. Với kết quả này, ngay cả những trường nghề cũng khó chấp nhận, chứ chưa nói đến các trường danh tiếng. Ông bà Trương buồn bã, thất vọng, còn Tiểu Trương vẫn tỏ ra bình thản. Vài tuần sau, cậu bất ngờ thông báo đã được nhận vào Đại học Thanh Hoa , ngôi trường hàng đầu Trung Quốc.

Nhận tờ giấy báo nhập học từ tay con, hai vợ chồng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Câu chuyện lan ra khắp khu phố, ai cũng đến chúc mừng. Một số người hàng xóm tò mò hỏi: "Có phải Tiểu Trương được tuyển thẳng không? Hay cháu đi theo chương trình đặc biệt nào đó?". Nghe vậy, vợ chồng ông Trương bắt đầu thấy lạ. Họ quyết định hỏi rõ con trai.

Lúc đầu, Tiểu Trương im lặng, sau khi bị gặng hỏi, cậu mới kể ra sự thật. Hóa ra, cậu đã đăng ký một khóa học đặc biệt tại một trung tâm giáo dục tư nhân. Người phụ trách ở đó hứa rằng nếu Tiểu Trương đạt giải cao trong một cuộc thi do trung tâm tổ chức, cậu sẽ được giới thiệu thẳng vào Đại học Thanh Hoa. Tin lời, cậu tham gia và "được trao" giải vàng. Ngay sau đó, trung tâm này gửi cho cậu "giấy báo trúng tuyển".

Ngày nhập học, ông bà Trương ăn mặc chỉnh tề, cùng con trai đến Bắc Kinh với niềm tự hào tràn đầy. Nhưng khi đến cổng trường, họ bị nhân viên an ninh chặn lại. Sau khi kiểm tra, phía nhà trường khẳng định: "Chúng tôi chưa từng gửi giấy báo nhập học cho em này. Giấy này là giả".

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai cả gia đình. Tiểu Trương tái mặt, vội vàng liên hệ với "giáo viên phụ trách" ở trung tâm kia nhưng không thể gọi được nữa. Tài khoản liên lạc bị xóa, số điện thoại cũng ngắt kết nối. Lúc ấy, cậu mới nhận ra mình đã bị lừa. Tiểu Trương gục xuống khóc nức nở, còn cha mẹ chỉ biết đứng nhìn, không biết nói gì ngoài lời an ủi. Họ quyết định đưa con về quê, khuyên con bình tâm, ôn tập lại và thi lại vào năm sau.

Câu chuyện của gia đình ông Trương khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm. Trong xã hội hiện nay, không ít học sinh và phụ huynh vì muốn vào trường danh tiếng mà tìm "đường tắt". Họ sẵn sàng chi tiền cho các trung tâm tư nhân, tin vào những lời hứa hẹn "đảm bảo đỗ", "bao vào trường top". Thế nhưng, thực tế cho thấy, những con đường ấy hầu hết đều dẫn đến lừa đảo.

Kết cục của Tiểu Trương là bài học đắt giá cho tất cả mọi người.

Kết cục của Tiểu Trương là bài học đắt giá. Con đường đi đến thành công không có lối tắt nào. Chỉ có học tập nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ mới giúp con người đạt được kết quả thật sự. Đồng tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được tri thức và năng lực.

Người xưa có câu: "Cây muốn ra quả ngọt thì phải qua thời gian vun trồng". Việc học cũng vậy. Nếu bỏ qua quá trình rèn luyện, thứ ta nhận được cuối cùng chỉ là "trái đắng". Câu chuyện ở Liêu Ninh không chỉ là bi kịch của một cậu học sinh non dại, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai đang mơ mộng tìm con đường ngắn hơn đến thành công.