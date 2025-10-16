Bài văn tả chiếc đồng hồ của học sinh tiểu học khiến dân mạng bái phục

Những bài văn của học sinh tiểu học luôn mang đến những bất ngờ thú vị nhờ sự thật thà và cách nhìn nhận thế giới độc đáo. Từ những dòng văn tả đồ vật, kể chuyện hay nhật ký, các em thường khiến thầy cô, phụ huynh bật cười vì sự hồn nhiên pha chút hài hước.

Gần đây, một bài văn tả đồ dùng gia đình của một bé gái tiểu học với đề bài "Tả một đồ vật trong nhà" đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Nguyên văn bài làm như sau: "Lúc xinh nhật em, em được mẹ tặng một cái đồng hồ báo thức nó có hình con vịt. Nó dài khoảng 1km nó có màu xanh lá cây nhạt, lúc em ngủ, buổi sáng nó đánh thức em dậy để em không đi học muộn, em thấy mình thật may khi có đồng hồ báo thức, em hứa em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận".

Bài văn tả về chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị

Dưới ngòi bút của cô bé, chiếc đồng hồ báo thức hiện lên đầy "bá đạo" với hình dáng con vịt và chiều dài… 1km, khiến người đọc không khỏi ôm bụng cười. Sự ngây ngô trong cách viết cùng trí tưởng tượng phong phú đã tạo nên một bài văn vô cùng đáng yêu.

Có thể thấy tập làm văn là môn học quan trọng, giúp học sinh rèn luyện tư duy ngôn ngữ, kỹ năng diễn đạt và khả năng sáng tạo. Những chi tiết hài hước, bất ngờ trong bài văn của các em là điều rất bình thường, phản ánh sự phát triển tự nhiên của tư duy trẻ.

Bài văn sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều phản hồi từ dân mạng. Một số ý kiến khen ngợi sự sáng tạo đáng yêu và cho rằng chiếc đồng hồ dài 1km xứng đáng vào kỷ lục, trong khi đó, một số khác nhận xét cô giáo nên hướng dẫn thêm để cải thiện kỹ năng viết của bé.

- Đồng hồ dài 1km, xin đề cử ngay vào sách kỷ lục Việt Nam ngay và luôn đi!

- Trẻ con đúng là bá đạo, chiếc đồng hồ con vịt dài cả cây số này chắc chỉ có trong trí tưởng tượng của bé thôi.

- Haha, trẻ con dễ thương thật chứ, thích nhất là đọc mấy bài văn của học sinh tiểu học thế này.

- Bài văn vui thật nhưng cô giáo cũng nên hướng dẫn thêm về chính tả và dấu câu để bé viết tốt hơn.