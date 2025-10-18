Bố mẹ cần dạy cho con những quy tắc bàn ăn này càng sớm càng tốt

Bữa ăn không chỉ là lúc để con no bụng, mà còn là khoảng thời gian dạy con những bài học đầu đời về lễ phép, tôn trọng và tự lập. Thế nhưng nhiều bố mẹ lại xem nhẹ, cho rằng “con còn nhỏ, chưa cần học”. Đến khi con lớn, thói quen đã hình thành, mới nhận ra việc uốn nắn lúc này khó hơn gấp bội.

Dưới đây là những quy tắc bàn ăn bố mẹ nên dạy con càng sớm càng tốt – không phải để ép buộc, mà để con học được sự tự trọng và tinh tế trong từng hành vi nhỏ.

1. Biết nói “mời” và “cảm ơn” khi dùng bữa

Trước khi ăn, con nên học nói “con mời ba mẹ”, “con mời ông bà” – đó là cách thể hiện sự tôn trọng và biết ơn. Sau khi ăn xong, con nói “con cảm ơn” để bày tỏ lòng trân trọng công sức nấu nướng.

Thói quen nhỏ, nhưng chính là bước đầu hình thành nhân cách đẹp trong con.

2. Ngồi ngay ngắn, không vừa ăn vừa chạy nhảy

Nhiều bố mẹ chiều con, cho con vừa ăn vừa xem TV, hoặc đuổi theo để đút từng muỗng cơm. Nhưng điều đó khiến trẻ không học được kỷ luật và tập trung khi ăn uống.

Ngay từ nhỏ, hãy tập cho con ngồi vào bàn, giữ tư thế ngay ngắn, ăn đúng chỗ, đúng giờ – vì đó là nền tảng của sự tự giác.

3. Không chê đồ ăn, không bốc thức ăn lung tung

Trẻ con thường bộc trực, nhưng bố mẹ nên dạy con không được chê bai món ăn hay nhăn mặt trước người khác.

Hãy nói với con rằng: “Nếu con không thích, con chỉ cần nói ‘con no rồi’ hoặc ‘con không ăn được món này’, không cần chê bai”.

Đồng thời, rèn cho con chỉ lấy phần vừa đủ, không bốc đồ ăn bằng tay, vì đó là biểu hiện của sự tôn trọng người nấu và người cùng bàn.

4. Học cách sử dụng dụng cụ ăn uống đúng cách

Từ khi con khoảng 2 tuổi, bố mẹ có thể dạy con cầm thìa, nĩa, đũa (loại tập ăn) sao cho đúng.

Ban đầu có thể vụng về, nhưng mỗi lần con tự làm được một việc, con sẽ thêm tự tin và tự lập hơn. Việc này không chỉ rèn kỹ năng mà còn dạy con ý thức trách nhiệm với bản thân.

5. Không chen ngang, không nói chuyện ồn ào khi ăn

Bàn ăn là nơi để trò chuyện nhẹ nhàng, chia sẻ trong gia đình, không phải là chỗ để la hét, gây ồn ào.

Khi con muốn nói, hãy dạy con nuốt xong rồi mới nói, lắng nghe người khác trước khi phát biểu. Đây là cách giúp con rèn luyện phép lịch sự và khả năng kiểm soát cảm xúc.

6. Biết giúp dọn dẹp sau bữa ăn

Khi con ăn xong, hãy hướng dẫn con tự cất chén, lau bàn hoặc mang bát ra bồn rửa.

Dù chỉ là hành động nhỏ, nhưng nó giúp con hiểu rằng ăn uống xong không phải là hết trách nhiệm – con cũng là một thành viên đóng góp cho gia đình.

Kết lại

Một đứa trẻ được dạy quy tắc bàn ăn không chỉ biết cư xử đúng mực, mà còn hình thành trong mình nền tảng kỷ luật, lòng biết ơn và sự tự lập.

Bố mẹ không cần nghiêm khắc hay la mắng, chỉ cần kiên nhẫn làm gương và đồng hành cùng con mỗi ngày.

Bởi vì sau cùng, mỗi bữa cơm gia đình chính là lớp học đầu tiên dạy con cách trở thành một người tử tế.