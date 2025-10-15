"Mẹ lái xe chở con thêm vài vòng nữa nhé" - Người mẹ đau thắt lòng khi biết lý do con chưa muốn về nhà

Áp lực giáo dục hiện nay thật sự quá lớn. Cha mẹ nhìn con cái học hành vất vả như vậy, trong lòng vừa thương vừa xót, nhưng sự thương xót ấy trước hiện thực lại hóa thành bất lực. Dù có đau lòng đến đâu, cha mẹ cũng không thể thay con đi học, đi thi; họ chỉ có thể trong khả năng của mình, tạo cho con một môi trường thoải mái hơn mà thôi.

Nhưng cái gọi là "trong khả năng của mình" ấy, đối với những cha mẹ có điều kiện kinh tế hạn chế, lại trở thành một nỗi bất lực khác. Gần đây, trên mạng lan truyền một bức ảnh cô bé ngủ gật trên yên sau của chiếc xe điện khiến nhiều người vừa thương cảm vừa chua xót.

Bức ảnh "ngủ trên xe điện" gây sốt, hiện thực khiến lòng người thắt lại

Người mẹ đã quay lại cảnh con gái mình trên đường tan học về nhà: cô bé ngồi sau xe điện, miệng hơi hé, ngủ gật nghiêng ngả, cơ thể lắc lư theo nhịp xe chạy.

Điều khiến người xem lo sợ là cảnh ấy diễn ra trên con phố tối tăm về đêm, ánh đèn đường yếu ớt, giao thông lại phức tạp, chỉ cần một chút sơ sẩy, đứa trẻ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Trong phần chú thích video, người mẹ tiết lộ: cô bé đã chủ động xin mẹ đi vòng thêm vài lượt, chỉ để có thể ngủ thêm một chút trên xe, vì ở trường ban ngày quá mệt mỏi.

Bé gái ngủ gục sau lưng mẹ

Tan học rồi mà vẫn mệt rã rời, cô bé chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi trên đường về để chợp mắt. Cô bé thà ngồi trên yên xe điện xóc nảy, đi vòng thêm vài vòng, còn hơn là mất đi vài phút nghỉ ngơi quý giá.

Cảnh đời tưởng chừng bình thường ấy lại khiến người ta nhói lòng. Làm mẹ, ai mà chẳng thương con? Chỉ để con ngủ thêm một chút, chị đành vòng xe liên tục, không nỡ đánh thức con, dù trong lòng hiểu rõ: cha mẹ nghèo, đến giấc ngủ yên lành của con cũng trở thành một điều xa xỉ.

Trong phần bình luận, cư dân mạng vừa giận vừa thương. Có người chỉ trích người mẹ vô trách nhiệm, vì cách chở con như thế quá nguy hiểm, chỉ cần một cú phanh gấp hay một ổ gà, hậu quả sẽ khó lường.

Cũng có người thấy thương cho cô bé, đặt câu hỏi: tại sao người mẹ không thể đảm bảo cho con giấc ngủ và sự an toàn cơ bản? Dù nghèo hay giàu, trong mắt nhiều phụ huynh, sự an toàn của con cái luôn phải đặt lên hàng đầu.

Nhưng còn người mẹ ấy thì sao? Khi chị đạp xe chở con đi vòng vòng giữa đêm tối, lòng chị chẳng buốt sao? Con nhà khá giả ngồi trong ô tô ấm áp an toàn, còn con nhà thường dân phải chen chúc trong xe buýt, xe đạp, hay ngồi bấp bênh sau chiếc xe điện.

Cho con ngủ trong môi trường nguy hiểm chưa bao giờ là lựa chọn đúng

Lỗi có phải ở cha mẹ không? Việc họ chỉ có thể dùng xe điện đưa đón con đâu phải lỗi của họ, chắc chắn họ đã làm hết sức mình để mang đến cho con điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất. Vậy lỗi có ở đứa trẻ không? Một cô bé nhỏ như thế, nào hiểu được bao nhiêu điều? Đứa bé không oán trách vì cha mẹ nghèo, em chỉ muốn được ngủ thêm đôi chút trên đường về nhà.

Vậy rốt cuộc lỗi ở đâu? Trang Sina bình luận: "Nếu không phải vì áp lực học hành quá lớn, cô bé đã chẳng phải tranh thủ chợp mắt trên chiếc xe điện chông chênh ấy. Sự cạnh tranh khốc liệt và cường độ học tập dày đặc không chỉ tước đi thời gian nghỉ ngơi của trẻ, mà còn bào mòn cả những nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của chúng.

Khi một đứa trẻ vì quá mệt mỏi mà phải "tranh thủ" ngủ trên phương tiện giao thông nguy hiểm, chúng ta buộc phải tự hỏi: Mục tiêu thực sự của giáo dục là gì?".

Nếu việc học ở trường khiến trẻ kiệt sức đến mức phải đánh đổi cả an toàn để có được vài phút nghỉ ngơi, thì đây không còn là trường hợp cá biệt mà là bức tranh chung của nền giáo dục hiện nay: giờ học dài, bài tập nhiều, lớp học thêm chồng chất… Tất cả khiến trẻ em không còn thời gian để thở.

Dù người mẹ có lý do và hoàn cảnh riêng, không thể phủ nhận rằng chị đã chọn sai. Để con ngủ trong môi trường nguy hiểm, dù với bất kỳ lý do nào, cũng không bao giờ là lựa chọn sáng suốt. Chị hoàn toàn có thể điều chỉnh thời gian sinh hoạt, đảm bảo con được ngủ đủ ở nhà, hoặc tìm cách di chuyển an toàn hơn, dù điều đó có nghĩa là phải hy sinh đôi chút thời gian học tập.