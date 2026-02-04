22 tuổi đã hỏng cả 2 quả thận vì 2 món "vạn người mê" và 1 việc ban đêm biết hại nhưng khó dừng!

Cô gái này tên là Tiểu Vũ, một nữ sinh viên năm cuối tại Thượng Hải (Trung Quốc). Vốn là một cô gái hoạt bát, thích khám phá nhưng bắt đầu từ hơn một năm trước Tiểu Vũ cảm thấy lười biếng, chẳng làm gì cũng mệt. Chẳng hề hay đó là dấu hiệu bệnh thận, cô nghĩ do vấn đề tuổi tác và chẳng để tâm nhiều.

Phải tới mấy tháng gần đây, khi khó tiểu, buồn nôn, thấy nước tiểu của mình nâu đỏ giống như lẫn máu, bụng dưới và lưng dưới đau nhức cô gái trẻ này mới bắt đầu lo lắng.

Ban đầu, Tiểu Vũ cho rằng mình mang thai nhưng dùng que thử thì không phải. Chờ vài ngày sau kỳ kinh nguyệt vẫn đến, cô lại cho rằng mình bị rối loạn kinh nguyệt, bị bệnh về tử cung. Kể với mẹ thì bà tức tốc đưa cô đi khám phụ khoa. Chẳng ngờ, qua vài khoa thì bác sĩ kết luận "hai quả thận đều đã hỏng".

Ảnh minh họa

Tiểu Vũ bị suy thận mạn kèm urê huyết. Đây là tình trạng thận gần như không còn khả năng lọc máu. Các chất độc như urê và creatinine tích tụ trong cơ thể. Nếu không điều trị, người bệnh có thể gặp biến chứng thần kinh, tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ tử vong rất cao.

2 món ăn và 1 thói quen ban đêm "phá thận"

Lúc đầu, Tiểu Vũ rất sốc và không chấp nhận kết quả chẩn đoán. Bởi cô nghĩ mình còn quá trẻ lại không uống rượu bia hay hút thuốc, ít ốm vặt nên càng không lạm dụng thuốc. Thế nhưng, khi cô kể lối sống hàng ngày của mình, bác sĩ liền tìm ra 3 thủ phạm. Là 2 món "vạn người mê" và 1 việc người trẻ thích làm ban đêm. Tiểu Vũ ôm mặt khóc trong ân hận.

1. Ăn đồ chiên rán gần như mỗi ngày

Gà rán và khoai tây chiên là món khoái khẩu của Tiểu Vũ suốt nhiều năm. Đồ chiên rán chứa nhiều chất béo chuyển hóa. Dầu chiên ở nhiệt độ cao còn sinh ra các hợp chất oxy hóa gây viêm. Khi nạp thường xuyên, cơ thể dễ rơi vào béo phì, rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp. Đây đều là yếu tố làm tổn thương mạch máu thận.

Thận phải lọc máu nhiều hơn để xử lý lượng chất thải tăng cao. Áp lực kéo dài khiến các đơn vị lọc bị xơ hóa. Chức năng thận giảm dần mà người trẻ rất khó nhận ra sớm.

Ảnh minh họa

2. Trà sữa tưởng vô hại lại là gánh nặng lớn cho thận

Trà sữa xuất hiện gần như mỗi ngày trong sinh hoạt của Tiểu Vũ. Thậm chí có lúc uống nhiều cốc trong một ngày. Loại đồ uống này chứa lượng đường rất cao. Đường làm tăng insulin và nguy cơ đái tháo đường. Đái tháo đường kéo dài là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn.

Ngoài ra, nhiều loại trà sữa còn giàu photpho và phụ gia. Thận phải làm việc cật lực để đào thải. Khi quá tải lâu ngày, khả năng lọc máu suy giảm rõ rệt. Người trẻ uống càng thường xuyên, thận càng nhanh xuống dốc.

3. Thức khuya triền miên làm thận không có thời gian hồi phục

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tiểu Vũ hiếm khi ngủ trước 1 giờ sáng. Có ngày tới 3 giờ. Ban đêm là thời điểm cơ thể tự sửa chữa và thải độc. Thận cũng cần được nghỉ ngơi theo nhịp sinh học.

Ảnh minh họa

Thức khuya kéo dài làm rối loạn hormone. Huyết áp dễ tăng. Nguy cơ béo phì và đái tháo đường cao hơn. Đây đều là những con đường ngắn nhất dẫn tới suy thận. Khi thận chưa kịp phục hồi đã phải tiếp tục làm việc, tổn thương tích lũy sẽ bùng phát thành bệnh nặng.

Câu chuyện của Tiểu Vũ là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người trẻ. Suy thận không còn là bệnh của tuổi già. Thận không kêu đau rõ ràng. Nhưng khi đã lên tiếng thì thường là quá muộn. Những món “vạn người mê” và thói quen ban đêm tưởng vô hại có thể trả giá bằng cả cuộc đời chạy thận.

Nguồn và ảnh: QQ, Health Sent