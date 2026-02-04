BS tiết lộ bí mật của tuổi trẻ: Ủng hộ "tình yêu" với tần suất này trong tuần giúp giải tỏa căng thẳng và giảm nếp nhăn

Khi nhắc đến việc chăm sóc sức khỏe, phần lớn mọi người thường nghĩ tới ăn uống, vận động hay chăm sóc tinh thần. Tuy nhiên, một yếu tố khác ít được nói tới nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể chính là sự gắn kết trong đời sống vợ chồng.

Nhiều nghiên cứu y học và tâm lý học cho thấy, sự thân mật và kết nối cảm xúc giữa hai người trong hôn nhân không chỉ giúp duy trì tình cảm mà còn có thể tác động tích cực đến cả thể chất lẫn tinh thần. Điều này không nằm ở yếu tố tần suất hay hình thức, mà liên quan nhiều hơn đến cảm giác gần gũi, an toàn và hài lòng trong mối quan hệ.

Mới đây, trên tài khoản cá nhân của mình, Tiến sĩ Neena Chandrasekaran, chuyên gia y học phổi và chăm sóc đặc biệt ở Florida, Mỹ, mới đây đã chia sẻ bí quyết làm cho ngoại hình của bạn trông trẻ trung hơn.

Cô chỉ ra rằng thay vì dựa vào các sản phẩm chăm sóc da một cách mù quáng, tốt hơn hết bạn nên cố gắng tăng "thời gian thân mật", bởi quan hệ tình dục thường xuyên không chỉ giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn mà còn giảm căng thẳng và thúc đẩy chất lượng giấc ngủ.

Tiến sĩ Chandrasekharan đã đề cập trong video rằng quan hệ tình dục từ 4 đến 5 lần một tuần hoặc mỗi ngày có thể khiến mọi người trông trẻ hơn. Cô giải thích rằng nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng hoạt động tình dục thúc đẩy quá trình tiết hormone tăng trưởng trong cơ thể, giúp duy trì độ đàn hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, quan hệ tình dục liên tục cũng có thể tăng cường khả năng miễn dịch và giảm căng thẳng, dẫn đến làn da khỏe mạnh hơn.

Ngoài những lợi ích về thể chất, Tiến sĩ Chandrasekharan cũng nhấn mạnh rằng giao tiếp cảm xúc và tiếp xúc cơ thể do quan hệ tình dục tạo ra sẽ thúc đẩy quá trình bài tiết "hormone tình yêu" oxytocin, giúp giảm hormone căng thẳng cortisol và làm chậm tốc độ lão hóa. Tuy nhiên, cô cũng nhắc nhở rằng chỉ quan hệ tình dục không thể khiến con người già đi ngược lại, và nó cũng cần kết hợp với các thói quen lối sống lành mạnh khác để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Chia sẻ này đã làm dấy lên cuộc thảo luận của nhiều cư dân mạng, với một số bình luận "Bạn trai tôi rất bám lấy tôi, có vẻ như tôi sẽ luôn trẻ", một số người tự cười nhạo bản thân "Không có gì ngạc nhiên khi tôi trông già hơn tuổi thật", và một số cư dân mạng cười nói: "Tôi sẽ bắt đầu làm việc chăm chỉ!".

Quan hệ vợ chồng đều đặn mang lại lợi ích gì cho sức khỏe? Nhiều nghiên cứu khoa học đã có câu trả lời

Sự gắn kết giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ

Căng thẳng kéo dài được xem là một trong những nguyên nhân làm suy giảm sức khỏe và thúc đẩy nhiều bệnh lý mạn tính. Các nhà khoa học nhận thấy những người có đời sống hôn nhân gắn bó thường có mức căng thẳng thấp hơn.

Khi con người trải nghiệm những cảm xúc tích cực trong mối quan hệ thân mật, cơ thể có xu hướng giảm sản xuất cortisol - loại hormone liên quan trực tiếp đến stress. Đồng thời, não bộ tăng giải phóng endorphin và oxytocin, hai hormone giúp tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu và gắn kết tình cảm.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Biological Psychology cho thấy các hoạt động gắn kết tích cực giữa hai người có thể giúp giảm nồng độ cortisol, từ đó cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ chất lượng hơn. Khi giấc ngủ được cải thiện, cơ thể cũng có điều kiện phục hồi tốt hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Mối quan hệ hạnh phúc có thể góp phần củng cố hệ miễn dịch

Không chỉ tác động đến tâm trạng, các mối quan hệ tình cảm lành mạnh còn được cho là có liên quan đến khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Một số nghiên cứu ghi nhận rằng những người cảm thấy hài lòng với mối quan hệ thân mật thường có mức kháng thể IgA cao hơn. Đây là một loại kháng thể quan trọng giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập qua đường hô hấp và tiêu hóa.

Nghiên cứu được đăng trên Psychological Reports cho thấy mối liên hệ giữa trạng thái cảm xúc tích cực trong mối quan hệ và sự gia tăng nồng độ IgA. Dù chưa thể khẳng định đây là yếu tố quyết định hoàn toàn, kết quả này cho thấy đời sống tinh thần ổn định có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch

Tim mạch là nhóm bệnh chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố tâm lý. Stress kéo dài có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người sống trong mối quan hệ hôn nhân chất lượng, có sự chia sẻ và hỗ trợ tinh thần thường có chỉ số huyết áp ổn định hơn. Cảm giác an toàn và được đồng hành giúp giảm căng thẳng thần kinh – yếu tố được xem là có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu công bố trên American Journal of Cardiology cho thấy phụ nữ có đời sống hôn nhân hạnh phúc có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với nhóm có mối quan hệ căng thẳng hoặc thiếu gắn kết.

Lợi ích chỉ xuất hiện khi mối quan hệ lành mạnh

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những lợi ích trên không nên được hiểu như một "liều thuốc" có thể thay thế lối sống lành mạnh. Tác động tích cực chủ yếu đến từ chất lượng mối quan hệ, bao gồm sự tôn trọng, thấu hiểu và hỗ trợ tinh thần giữa hai người.

Nếu mối quan hệ tồn tại nhiều căng thẳng hoặc xung đột, tác động ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra, khiến stress tăng cao và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, sức khỏe tổng thể vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chế độ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và kiểm soát căng thẳng. Sự gắn kết trong đời sống vợ chồng chỉ là một phần trong bức tranh sức khỏe toàn diện.

Khi sự gần gũi trở thành một phần của lối sống khỏe mạnh

Các nghiên cứu hiện nay ngày càng cho thấy sức khỏe con người không chỉ phụ thuộc vào thể chất mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ trạng thái tâm lý và các mối quan hệ xã hội. Một mối quan hệ vợ chồng hài hòa có thể tạo ra cảm giác an toàn, giúp giảm stress, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Điều quan trọng không nằm ở con số hay tần suất cụ thể, mà ở chất lượng kết nối và sự thoải mái của cả hai người. Khi mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tôn trọng và thấu hiểu, những lợi ích về sức khỏe có thể xuất hiện như một kết quả tự nhiên.