Tại sao bác sĩ nổi tiếng Nhật Bản khuyên nên đứng mang tất thay vì ngồi?

Thời tiết thay đổi thất thường, lúc lạnh lúc nóng, cộng thêm các buổi tụ tập cuối năm và du lịch dịp lễ khiến hệ miễn dịch của nhiều người bị bào mòn âm thầm, tạo điều kiện để cúm và nhiều bệnh nhiễm trùng khác dễ dàng tấn công.

Ngoài ăn uống cân đối và vận động đầy đủ, còn cách nào khác để chăm sóc miễn dịch không? Bác sĩ nội khoa nổi tiếng của Nhật Bản Kudo Takafumi chia sẻ 9 thói quen sinh hoạt nghe qua có vẻ kỳ lạ nhưng thực chất dựa trên nền tảng khoa học. Áp dụng đều đặn không chỉ giúp hệ thần kinh tự chủ ổn định hơn mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ cảm cúm và cúm mùa.

Thói quen đầu tiên bắt đầu từ việc rất nhỏ. Đứng mang tất thay vì ngồi. Khi đứng bằng một chân để mang tất, các nhóm cơ cẳng chân và cơ trung tâm phải hoạt động để giữ thăng bằng. Cẳng chân vốn được ví như “trái tim thứ hai” vì giúp đẩy máu về tim. Tuần hoàn máu tốt hơn đồng nghĩa với việc các tế bào miễn dịch di chuyển khắp cơ thể thuận lợi hơn.

Tiếp theo là tập trung rèn luyện phần thân dưới. Nếu muốn tăng miễn dịch bằng vận động nhưng không biết bắt đầu từ đâu, các động tác như squat hay lunge là lựa chọn đơn giản mà hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy hoạt động cơ bắp giúp cải thiện lưu thông máu và kích thích cơ thể tiết ra các hormone hỗ trợ miễn dịch. Phần cơ lớn nhất của cơ thể nằm ở mông và đùi, nên chỉ cần tập đúng trọng tâm đã mang lại lợi ích đáng kể.

Ngay cả việc xem phim cũng có thể ảnh hưởng đến miễn dịch. Phim kinh dị dễ khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức, làm mất cân bằng hệ thần kinh tự chủ. Ngược lại, những bộ phim hài khiến con người cười lớn lại có tác dụng tích cực, giúp cải thiện miễn dịch và thậm chí giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Trong mùa cúm, tiếng cười không chỉ là liều thuốc tinh thần.

Táo bón cũng là một yếu tố âm thầm làm suy yếu hệ miễn dịch. Ruột là một trong những cơ quan miễn dịch lớn nhất của cơ thể. Tuy nhiên, ăn quá nhiều chất xơ không hòa tan mà thiếu nước và chất béo có thể khiến phân khô cứng hơn. Bác sĩ khuyến nghị nên bổ sung thêm chất xơ hòa tan từ rong biển, yến mạch để hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch.

Âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng. Các bản nhạc của Mozart thường chứa nhịp dao động một trên f, tương tự âm thanh tự nhiên như tiếng nước chảy hay chim hót, giúp cơ thể thư giãn và kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm. Ngược lại, nhạc tiết tấu quá mạnh có thể khiến cơ thể duy trì trạng thái căng thẳng kéo dài, không có lợi cho miễn dịch trong mùa lạnh.

Ăn sữa chua sai thời điểm cũng làm giảm hiệu quả của lợi khuẩn. Khi bụng đói, axit dạ dày cao dễ tiêu diệt vi khuẩn có lợi. Vì vậy, sữa chua nên được dùng sau bữa ăn để tăng khả năng sống sót của lợi khuẩn khi xuống ruột.

Khoảng ba giờ chiều được xem là thời điểm phù hợp để ăn nhẹ. Lúc này khả năng chuyển hóa đường thành mỡ của cơ thể thấp hơn, ăn vừa phải không dễ tăng cân mà còn giúp hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động, giảm căng thẳng tích tụ suốt ngày dài.

Cuối tuần chỉ nằm nghỉ không hẳn là cách hồi phục tốt nhất. Nghiên cứu tại Đại học Essex của Anh cho thấy chỉ cần ở trong môi trường thiên nhiên khoảng hai mươi đến ba mươi phút đã giúp giảm căng thẳng rõ rệt. Một buổi dạo bộ công viên đôi khi hiệu quả hơn cả ngày ở trong nhà.

Ngay cả thói quen mua sắm bốc đồng cũng có thể tác động đến miễn dịch. Khi cảm xúc lên cao, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh, sau đó là cảm giác hối hận hoặc tự trách khiến chức năng miễn dịch suy giảm. Lối tiêu dùng bình tĩnh, ít biến động cảm xúc giúp hệ thần kinh ổn định hơn.

Bác sĩ Kudo nhấn mạnh rằng phần lớn những thói quen trên đều xoay quanh việc giữ cân bằng hệ thần kinh tự chủ. Khi hệ này rối loạn, miễn dịch cũng đi xuống. Phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh là nhóm nguy cơ cao do biến động hormone. Trên lâm sàng, nhiều người than mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ, ngứa da tái diễn mà nguyên nhân sâu xa lại nằm ở sự mất cân bằng này. Cộng thêm việc thiếu ánh nắng, đặc biệt là nắng buổi sáng, nhịp sinh học và miễn dịch càng dễ bị ảnh hưởng.

