2022 - 2023: Khép lại thời kỳ lao dốc sẽ là cánh cửa mở ra "kỷ nguyên mới" rực rỡ không ngờ của Kbiz?

Trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, làng giải trí Hàn Quốc duy trì sức hút và tầm ảnh hưởng rộng khắp châu Á nhờ luôn đổi mới, sáng tạo. Cứ sau 1 khoảng thời gian, Kbiz lại chuyển giao thế hệ, khi những ngôi sao mới dần thay thế đàn anh, đàn chị trong việc dẫn dắt làn sóng Hallyu đi lên. Và trong giai đoạn 2022 - 2023, Kbiz đang lặp lại chu kỳ đó.

Năm 2022 chứng kiến sự suy tàn của thế hệ ngôi sao cũ ở Kbiz

Năm đánh dấu cột mốc "già hóa" của loạt sao quyền lực

Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử làng giải trí Hàn Quốc. Vào năm này, loạt ngôi sao đình đám được sinh ra trong giai đoạn 1981 - 1984 bước qua tuổi 40 hoặc ngấp nghé mốc tuổi này. Đáng nói, họ đều là những cái tên "làm mưa làm gió", đóng vai trò dẫn dắt làn sóng Hallyu trong suốt 10 năm trở lại đây. Danh sách gồm hàng loạt gương mặt quyền lực như Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, Hyun Bin, Son Ye Jin, Han Ga In,…

Ở độ tuổi này, ngoại hình của họ đã thay đổi ít nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Vậy nên, sự chuyển giao thế hệ đang trở thành 1 nhiệm vụ cấp bách hiện nay đối với Kbiz. Làng giải trí xứ kim chi cần sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới đủ sức thay thế đàn anh, đàn chị để tiếp tục duy trì sức hút cho làn sóng Hallyu.

Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Jeon Ji Hyun, Han Ga In, Hyun Bin,… đã bước qua tuổi 40 hoặc ngấp nghé mốc tuổi này

Chưa kể, nhiều ngôi sao đình đám thuộc thế hệ trước như Jeon Ji Hyun, Han Ga In,… cũng ngày càng ít đóng phim hơn trước. Họ dành nhiều thời gian chăm lo cho tổ ấm hơn là tham gia các hoạt động nghệ thuật. Điều này để lại 1 khoảng trống lớn ở Kbiz mà thế hệ đàn em không dễ gì lấp đầy được trong ngắn hạn. Trên thực tế, thế hệ đầu của showbiz Hàn đã bước vào giai đoạn già hóa từ nhiều năm trước, với việc Lee Young Ae, Jang Dong Gun, Kim Hee Sun, Kim Tae Hee,… không còn duy trì phong độ nhan sắc như thời hoàng kim. Những ngôi sao này cũng lần lượt kết hôn và có con, dần dần họ cũng tập trung cho gia đình, không còn mặn mà với chốn showbiz cạnh tranh khốc liệt.

Ngoài ra, một số ngôi sao sinh trong khoảng năm 1981 - 1984 cũng đang dần thay đổi hình ảnh. Với họ, đây được xem là sự thử thách bản thân song không phải khán giả nào cũng cảm thấy yêu thích hình tượng mới này, nhất là khán giả trẻ. Đơn cử như Hyun Bin, anh gần đây lột xác với diện mạo gai góc, xù xì mới mẻ. Tuy nhiên với nhiều khán giả khó tính vốn ngày càng khắt khe hơn về mặt thẩm mỹ, họ vẫn chưa thích ứng được ngay với sự thay đổi này từ nam thần Hạ Cánh Nơi Anh.

Hyun Bin hiện để râu xồm xoàm, thử thách bản thân với hình tượng mới

Trước đó, dàn sao quyền lực Jang Dong Gun, Lee Young Ae, Kim Tae Hee, Kim Hee Sun đã lần lượt bước qua tuổi 40

Thời kỳ tuột dốc chứng kiến dàn sao đình đám dính phải drama



Năm 2022 cũng đánh dấu màn lao dốc trong sự nghiệp của loạt ngôi sao đình đám, gồm những nghệ sĩ thuộc thế hệ thứ nhất và cả những thế hệ sau đó. Nhiều tên tuổi lớn có màn tái xuất thất bại, hoặc thậm chí còn dính phốt chấn động, dẫn tới sụp đổ hình tượng do mình dày công gây dựng.

Năm vừa qua, Red Velvet, ITZY đã trở lại làng nhạc xứ Hàn hoành tráng nhưng đáng tiếc, họ không gặt hái được thành tích như mong đợi. Có thời điểm ITZY dẫn đầu thế hệ Kpop thứ 4 nên màn tuột dốc này khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối cho 5 mỹ nhân nhà JYP.

Kim Hee Sun và Lee Sung Kyung cũng chịu chung số phận, khi những tác phẩm truyền hình đánh dấu màn tái xuất của họ bất ngờ thu về con số rating khiêm tốn, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Red Velvet, ITZY chững lại trong sự nghiệp

Năm vừa rồi, Kim Hee Sun trở lại với Tomorrow trong khi Lee Sung Kyung trình làng tác phẩm mới mang tên Shooting Stars, nhưng cả 2 ngôi sao đều không gặt hái "trái ngọt"

Trong năm 2022 vừa qua, Park Min Young phải đương đầu với không ít sóng gió. Tháng 9 năm ngoái, Dispatch "khui" chuyện tình cảm giữa CEO sàn tiền ảo Kang Jong Hyun và Park Min Young. Đáng chú ý, Kang Jong Hyun có lý lịch khá tai tiếng, từng lĩnh án 3 năm tù treo vì biển thủ công quỹ. Dù đã nhanh chóng chia tay bạn trai song việc Park Min Young qua lại với 1 nhân vật có lý lịch không trong sạch đã kéo cô vào những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Không lâu sau ồn ào hẹn hò CEO tai tiếng, mỹ nhân sinh năm 1986 trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm Love in Contract nhưng thu về thành tích không mấy khả quan.

Trong khi đó, sao nhí 1 thời Kim Sae Ron phải đối mặt với cú phốt nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Hồi tháng 5/2022, Kim Sae Ron bị điều tra vì hành vi say rượu lái xe đâm trực diện vào 1 máy biến áp vỉa hè ở phường Shinsa (Seoul), khiến toàn bộ khu vực này mất điện trong nhiều giờ. Đáng nói, cô còn có ý định lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau bê bối chấn động, nữ diễn viên bị cắt vai diễn và phải chi tiền khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời công ty chủ quản cũng không ký tiếp hợp đồng với cô. Kim Sae Ron rơi vào hoàn cảnh khó khăn, phải làm thêm ở 1 quán cà phê để trang trải cuộc sống.

Park Min Young chững lại trong sự nghiệp, trong khi đó, con đường trở lại của Kim Sae Ron vô cùng mờ mịt

Nếu tính thêm vài năm trở lại đây, loạt cái tên đình đám vướng bê bối chấn động gồm Park Yoochun (sử dụng ma túy), Seungri (bê bối Burning Sun) và Jang Dong Gun (bê bối săn gái) đã sụp đổ hình tượng trong mắt công chúng. Ngoài ra, Jang Geun Suk, Lee Da Hae,… cũng đánh mất phong độ trong sự nghiệp từ vài năm trước, dần trở thành những ngôi sao bị lãng quên.

Jang Dong Gun, Park Yoochun và Seungri sụp đổ hình tượng trong vài năm gần đây

Lee Da Hae, Jang Geun Suk dần bị khán giả lãng quên

"Kỳ tích hiếm thấy của Kpop" BTS nhập ngũ



Không hề phóng đại khi nói rằng, BTS là nhóm nhạc dẫn đầu làn sóng Kpop trong những năm trở lại đây. Hướng phát triển của nhóm luôn là điều thu hút sự quan tâm từ truyền thông và công chúng. Được biết, tất cả các thành viên BTS sẽ lần lượt nhập ngũ, và Jin là người đầu tiên trong nhóm thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm 2022 vừa qua.

Bên cạnh đó, BTS sẽ tạm ngưng hoạt động nhóm cho đến năm 2025, đồng thời họ quyết định tập trung vào các hoạt động cá nhân để phù hợp với kế hoạch nhập ngũ của từng người. Nhiều khán giả cho rằng, việc BTS không hoạt động chung sẽ làm giảm sức hút của nhóm, và cũng khiến cho làn sóng Kpop chịu thiệt hại không nhỏ.

Jin chính thức lên đường nhập ngũ hồi cuối năm ngoái

Trước đó, các thành viên của nhóm nhạc hàng đầu Kpop EXO đã lần lượt lên đường nhập ngũ trong giai đoạn 2019 - 2021. Nhóm vẫn duy trì hoạt động với các thành viên còn lại nhưng những màn trở lại của họ trong 3 năm trở lại đây không gây được hiệu ứng bùng nổ như trước.



Từ năm 2019 đến nay, EXO luôn trong tình trạng thiếu thành viên

Giai đoạn 2022 - 2023 chứng kiến sự bùng nổ của thế hệ trẻ

Nở rộ dàn nam thần, nữ thần thế hệ mới

Năm 2022 gợi nhớ tới thời điểm cách đây 13 năm khi Kbiz chứng kiến màn ra mắt ồ ạt của hàng loạt nhóm nhạc chất lượng. Họ mang tới những sản phẩm chỉn chu, gây bão trên diện rộng. IVE, NewJeans và LE SSERAFIM nổi bật nhất, nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm ngay sau khi ra mắt. Bên cạnh đó, tân binh NMIXX cũng vô cùng tiềm năng, nhanh chóng gia tăng độ hot theo thời gian.

Chỉ trong năm 2022, hàng loạt idol tân binh được công chúng tung hô là những mỹ nhân thế hệ mới nhờ sở hữu nhan sắc tựa nữ thần cùng body đẳng cấp. Jang Won Young (IVE), Sullyoon (NMIXX) trở thành hiện tượng, trong khi đó, cả dàn mỹ nhân NewJeans cũng nhanh chóng mang về cho mình lượng fan khổng lồ. Ngoài ra, trong thế hệ Kpop thứ 4, công chúng cũng dành nhiều sự quan tâm cho "thánh body" Yuna (ITZY), mỹ nhân sở hữu visual siêu thực Karina (aespa) và Miyeon (G)I-DLE. So với thế hệ trước, dàn nữ thần Kpop gen 4 được nhận xét là không hề kém cạnh về sắc vóc.

Dàn mỹ nhân thế hệ mới gây ấn tượng mạnh với công chúng

Giữa đường đua Kpop gen 4 khốc liệt, sự vượt trội của các girlgroup aespa, IVE, (G)I-DLE, LE SSERAFIM, NewJeans chính là tâm điểm. Trong số đó, NewJeans trở thành tân binh nhận được sự chú ý nhiều nhất. Đến từ HYBE Labels, là "em gái BTS", NewJeans quy tụ 5 cô gái Minji, Hanni, Danielle, Haerin, Hyein xinh đẹp và tài năng.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng NewJeans đã trở thành làn gió mới của Kpop nhờ tài năng trình diễn, phong cách âm nhạc và thời trang đầy cuốn hút. Hàng loạt ca khúc Attention, Hype Boy, Ditto, OMG... đã trở thành hit lớn, có đến 3 thành viên là đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp, NewJeans được dự đoán sẽ trở thành girlgroup dẫn đầu làn sóng Kpop năm nay.

NewJeans là nhóm nhạc thế hệ mới hot nhất hiện nay

Bên cạnh âm nhạc, làng phim xứ kim chi trong năm vừa qua cũng chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt tác phẩm gây sốt ở phạm vi quốc tế. Những bộ phim thành công này đã mang dàn nam thần, nữ thần thế hệ mới đến gần hơn với khán giả. Hàng loạt gương mặt trẻ dần tạo dấu ấn trong lòng công chúng, trong đó không thể không nhắc tới Park Solomon (All Of Us Are Dead), Jo Hye Joo (Cậu Út Nhà Tài Phiệt), Oh Ye Ju (Dưới Bóng Trung Điện), Go Yoon Jung (Hoàn Hồn)… Đây chính là sự bổ sung lực lượng vô cùng quý giá trong bối cảnh Kbiz bước vào giai đoạn già hóa.



Loạt nam thần, nữ thần thế hệ mới bùng nổ trên màn ảnh Hàn trong năm qua

Dàn sao thuộc thế hệ 3 đủ khả năng thay thế tiền bối



Giai đoạn 2022 - 2023 được đánh giá là thời điểm chín muồi để loạt nghệ sĩ trẻ gen 3 lần lượt tiếp quản vị trí do thế hệ cũ để lại. Trong tương lai, dàn sao này sẽ thay thế đàn anh đàn chị trở thành những nghệ sĩ đại diện cho làn sóng giải trí Hàn Quốc. Sau khi tích lũy danh tiếng qua nhiều năm, họ đã trở nên nổi tiếng trên diện rộng, đồng thời đóng góp đáng kể vào sự phát triển của làng giải trí xứ kim chi. Những gương mặt được nhắc đến ở đây gồm BLACKPINK, Han So Hee, Nam Joo Hyuk, Song Kang, Ahn Hyo Seop,…

Ngày nào còn là tân binh tiềm năng, giờ đây họ đã sở hữu lượng fan đông đảo, đủ khả năng trở thành những nghệ sĩ dẫn dắt làn sóng Hallyu trong tương lai. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, họ đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt, đồng thời nỗ lực không quản ngại khó khăn.

BLACKPINK, Song Kang, Nam Joo Hyuk, Han So Hee, Ahn Hyo Seop,… ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp

Bên cạnh đó, không ít nghệ sĩ trẻ đạt được cột mốc quan trọng trong năm 2022. Từng gây tranh cãi về diễn xuất do là idol lấn sân màn ảnh nhỏ nhưng trong năm qua, họ dần thay đổi cách nhìn của công chúng, nhận về nhiều lời đánh giá tích cực cho những cố gắng không biết mệt mỏi. 2 gương mặt nổi bật nhất gồm nam thần Cha Eun Woo và mỹ nhân Bona đến từ nhóm nhạc WJSN.



Cha Eun Woo dù rất nổi tiếng nhưng trước đó diễn xuất lại được xem là lỗ hổng trong sự nghiệp anh chàng. Mọi chuyện dần thay đổi gần đây khi anh ghi được dấu ấn không nhỏ với tác phẩm mới Island. Về phần Bona, năm qua thật đáng nhớ với cô khi nữ ca sĩ nhận về "cơn mưa" lời khen cho khả năng diễn xuất trong tác phẩm Twenty Five, Twenty One. Những bước tiến đáng khích lệ nói trên không chỉ tiếp thêm động lực cho những idol lấn sân diễn xuất mà còn đang đóng góp vào sự phát triển chung của làn sóng Hallyu.

2 nghệ sĩ có bước đột phá trong sự nghiệp, nhận được nhiều lời khen từ công chúng

Những ngôi sao gen 2 hừng hực khí thế

Dàn sao gen 2 (sinh trong giai đoạn cuối những năm 80 đầu những năm 90) hiện giữ 1 vị trí vô cùng quan trọng ở làng giải trí Hàn Quốc. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật bền bỉ, giờ đây họ có vị trí vững chắc, sở hữu lực lượng fan trung thành đông đảo. Hơn nữa, những ngôi sao này đã trở nên quen thuộc với khán giả thuộc nhiều nhóm tuổi. Ở thời điểm hiện tại, họ hoàn toàn có thể thay thế vị trí do đàn anh, đàn chị thuộc thế hệ 1 để lại.

Trong năm qua, hàng loạt gương mặt đình đám gen 2 như Yoona (SNSD), Lee Jong Suk, Kim Ji Won, Kim Bum, Lee Jun Ho… đã có màn tái xuất ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Những thành tích đạt được góp phần củng cố danh tiếng, tầm ảnh hưởng cho nhóm sao này. Bên cạnh đó, gen 2 vẫn còn nhiều gương mặt ưu tú khác như Park Seo Joon, Kim Woo Bin, IU, Suzy,… Họ đều đang ở vị trí vững chắc và có thể tiếp tục tạo hiệu ứng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Yoona, Lee Jong Suk, Kim Ji Won, Kim Bum, Lee Jun Ho đều thắng lợi trên màn ảnh Hàn trong năm 2022

Ngoài ra, loạt tên tuổi lớn thời gian trước tạm thời im ắng vì bận bịu kết hôn, chăm lo cho tổ ấm mới cũng đã trở lại hoặc hứa hẹn về 1 màn tái xuất hoành tráng trong tương lai gần. Điều này mang đến những tín hiệu tích cực cho con đường phát triển tới đây của làn sóng Hallyu.



Chen (EXO) có màn trở lại thu hút nhiều sự chú ý hồi cuối năm ngoái. Trong khi đó, cú bắt tay của Taeyang (BIGBANG) với Jimin (BTS) ở ca khúc mới toanh mang tên VIBE đã khiến người hâm mộ khắp nơi trên thế giới dậy sóng thời gian gần đây. Mới đây, Park Shin Hye cũng tái xuất lộng lẫy trong 1 sự kiện của nhãn hàng danh tiếng. Cô còn úp mở về 1 màn trở lại hoành tráng trong tương lai gần, khiến công chúng vô cùng mong chờ. Họ đều là những gương mặt tài năng và nổi bật về danh tiếng, góp phần giúp đường đua ở Kbiz thêm phần nhộn nhịp.

Park Shin Hye, Taeyang và Chen trở lại mạnh mẽ sau khi kết hôn

Nguồn: Naver, Nate