Bước ngoặt của Song Joong Ki và Song Hye Kyo sau 4 năm ly hôn

Từ cuộc hôn nhân được hàng triệu người đón đợi, ngưỡng mộ, thậm chí được truyền thông gọi với cái tên “đám cưới thế kỷ”, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã kết thúc chuyện tình cổ tích chóng vánh trong ngỡ ngàng của công chúng.

Hậu ly hôn, cả hai không có bất cứ tranh chấp về tài sản nào và chưa từng nhắc đến tên đối phương. Gần 4 năm kể từ ngày đường ai nấy đi, mỗi người đều có quãng nghỉ cho riêng mình, phát triển sự nghiệp ngày một rực rỡ và có cả hạnh phúc mới.

Sau 2 năm làm đám cưới, Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn, kết thúc chuyện tình được ví như ngôn tình giữa đời thực

Song Hye Kyo “lột xác” ngoạn mục

Tan vỡ hôn nhân, Song Hye Kyo tạm ngưng đóng phim để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Nữ diễn viên chủ yếu tham gia các sự kiện, chụp hình tạp chí, làm đại diện quảng cáo nhãn hàng.

Sau Hậu Duệ Mặt Trời, sao nữ tham gia đóng chính trong Encounter, Now We Are Breaking Up. Từ đây, cô bị chê trì trệ, một màu khi lựa chọn vai diễn an toàn, quen thuộc theo năm tháng.

Truyền thông Hàn Quốc viết về mỹ nhân họ Song: “Lần nào cô ấy cũng đóng vai giống nhau, điều đó thật nhàm chán và không mang tính thử thách đối với cá nhân cô ấy, và nó dẫn đến cảm giác mong đợi mờ mịt cho người xem".

So với dàn nghệ sĩ đồng lứa, Song Hye Kyo bị đánh giá dậm chân tại chỗ, không bứt phá trong sự nghiệp dù được biết đến với biệt danh nữ hoàng phim tâm lý - lãng mạn Hàn Quốc. Nhìn xa, Jun Ji Hyun liên tục biến hóa từ quý cô sang chảnh đến nữ tướng cướp, nàng tiên cá ngây thơ… Ngay đến Kim Tae Hee bị chê nhàm chán cũng mang đến hình ảnh cảm xúc khi đóng vai mẹ trong phim Hi, Bye Mama.

Nỗ lực của mỹ nhân 41 tuổi được đền đáp phần nào khi cô đóng The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) do biên kịch vàng Kim Eun Sook chắp bút. Tác phẩm đánh dấu sự thay đổi về hình tượng nhân vật của Song Hye Kyo, đưa cô bước ra khỏi vùng an toàn.

Nữ diễn viên “lột xác” vào vai nữ chính Moon Dong Eun, người phụ nữ mang vết sẹo từ quá khứ u tối khi bị bạo lực học đường. Sau này, cô trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp con gái kẻ từng ức hiếp mình và lên kế hoạch trả thù từng người gây ra nỗi đau tinh thần và thể xác cho cô.

Với hình tượng mới, Song Hye Kyo gai góc và có chiều sâu hơn. Cô tích cực giảm cân, trông hốc hác, nhỏ bé để đóng cảnh cởi đồ, lộ những vết sẹo khắp cơ thể trước mặt nam chính. Suốt phim, cô gần như để mặt mộc, lộ quầng thâm mắt, nếp nhăn, cốt để có thước phim chân thực, khắc họa đúng tâm lý nhân vật. Bên cạnh đó, nữ diễn viên từ bỏ những món đồ hiệu, khoác lên mình những bộ đồ tối giản, sờn cũ.

Mãn nguyện vì có cơ hội thể hiện dạng nhân vật bản thân mơ ước từ lâu, Song Hye Kyo chia sẻ: “Tôi cảm thấy hơi tệ và tự hỏi đã làm gì để đến bây giờ mới nhận được những lời khen ấy. Tôi nhận ra đã không cho khán giả thấy được khía cạnh này của bản thân sớm hơn. Qua đó, tôi ý thức cần phải chăm chỉ làm việc hơn nữa".

Vai diễn trong The Glory đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của minh tinh Hàn. Ảnh: NSX

Thành tích mà The Glory mang đến cũng đều khả quan, tác phẩm nằm trong top 10 phim truyền hình trên toàn cầu ở 62 quốc gia tại Netflix với số giờ xem tích lũy hàng tuần là 82,48 triệu giờ. Phần 2 bộ phim đang được đón đợi với những đột phá mới.



Song Joong Ki - sự nghiệp đột phá, tình yêu nở rộ

Khác với vợ cũ, Song Joong Ki chăm chỉ, tập trung cho các dự án nghệ thuật sau cuộc hôn nhân thất bại. Anh cần mẫn xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình đến điện ảnh như Arthdal Chronicles, Space Sweepers, Vincenzo hay mới đây là Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Những tác phẩm nam diễn viên tham gia luôn đem về lượng khán giả ổn định. Theo Nielsen Korea, tập 20 của phim Vincenzo đạt rating trung bình trên toàn quốc là 14.6% và mức cao nhất là 16.2%, xếp hạng thứ nhất trong khung giờ lên sóng trên tất cả kênh. Phim đạt hạng sáu phim truyền hình có rating cao, sau Crash Landing on You, Goblin, Reply 1988, Mr. Sunshine và Mr. Queen.

Song Joong Ki cần mẫn xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: NSX

Thành tích đó tiếp nối sang Cậu Út Nhà Tài Phiệt, rating tập cuối đạt 26,9%, ghi nhận mức tỷ suất cao nhất của bộ phim kể từ khi ra mắt. Tác phẩm xếp hạng thứ hai trong bảng xếp hạng Phim truyền hình được xem nhiều nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc, xếp sau Thế Giới Hôn Nhân với 28,4%.



Đời sống riêng tư, anh vướng nhiều tin đồn tình ái như hẹn hò nữ luật sư có một đời chồng, thoải mái thân thiết với diễn viên Jeon Yeo Bin – bạn diễn trong phim Vincenzo hay lộ ảnh hẹn hò Kim Tae Ri ngay đôi bên phủ nhận ngay sau đó...

Sự nghiệp nam diễn viên tiếp tục được tô điểm bằng giải thưởng Daesang danh giá của APAN Star Award 2022 nhờ vai chính trong Vincenzo. Anh còn xuất hiện tại Lễ trao giải quốc tế Emmy 2022 tại New York (Mỹ) với tư cách người trao giải hay tất bật với những dự án quảng cáo, sự kiện riêng. Tài khoản ròng của Song Joong Ki hiện lên tới 47 triệu USD.

Cuối tháng 12/2022, Song Joong Ki xác nhận hẹn hò bạn gái người Anh, là cựu diễn viên Katy Louise Saunders. Theo công ty quản lý, họ đã bên nhau được 1 năm. Cả hai quen biết thông qua lời giới thiệu của bạn bè. Báo Hàn đưa tin khả năng giao tiếp tiếng Anh của tài tử tiến bộ rõ rệt nhờ sự kèm cặp của bạn gái.

Đến với cuộc tình mới, diễn viên không che giấu mối quan hệ. Anh dẫn bạn gái đi cùng trong các buổi lịch trình nước ngoài và tranh thủ gặp mặt khi có lịch trống.

Song Joong Ki và bạn gái không làm trong ngành giải trí

Nhiều nguồn tin cho biết tài tử sẽ tái hôn sau 3 năm độc thân. Tuy vậy, mọi thông tin liên quan đến bạn gái và dự định chuyện tình cảm đều được phía Song Joong Ki giữ kín.