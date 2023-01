Song Hye Kyo và “ác nữ” hot nhất The Glory lộ ảnh quá khứ: Khác một trời một vực thế này bảo sao gây tranh cãi dữ dội

Bộ phim The Glory hiện đang gây sốt trên khắp châu Á. Cũng từ đây, công chúng dành nhiều sự quan tâm cho dàn diễn viên của bộ phim. Trong đó, loạt hình quá khứ của 2 mỹ nhân hot nhất phim - Song Hye Kyo và "ác nữ" Lim Ji Yeon đã gây chú ý trở lại.

Ngay sau khi loạt hình được đăng tải, Song Hye Kyo nhận được "cơn mưa" lời khen với ngoại hình xinh đẹp và nổi bật. Trong khi đó, Lim Ji Yeon lại vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì ảnh quá khứ quá khác biệt so với hiện tại.

Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon là 2 mỹ nhân hot nhất The Glory

Hình quá khứ của họ gây ra những phản ứng khác biệt

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo lúc nhỏ vô cùng dễ thương, đã sớm cho thấy sự xuất chúng so với bạn bè cùng trang lứa. Khi bước vào giai đoạn trung học, cô còn trở thành hot girl đình đám trong trường học.

Đặt hình ngày ấy - bây giờ của Song Hye Kyo ở cạnh nhau, công chúng dễ dàng nhận ra những đường nét trên gương mặt mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời không hề thay đổi. Netizen tấm tắc khen ngợi rằng Song Hye Kyo thật sự xứng đáng với danh hiệu mỹ nhân đẹp tự nhiên.

Ngay từ lúc nhỏ, Song Hye Kyo đã xinh xắn, dễ thương khiến netizen liên tưởng tới hình ảnh 1 người mẫu nhí

Màu đen trắng của tấm ảnh cũng không thể làm mờ đi diện mạo nổi bật của cô bé Song Hye Kyo ngày ấy

Song Hye Kyo chứng minh cô là mỹ nhân không "dao kéo" qua ảnh quá khứ

Những đường nét hiện tại của mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời không hề khác biệt so với hồi học trung học

Lim Ji Yeon

Trong hình ảnh được đăng tải, Lim Ji Yeon trông khác biệt nhiều so với hiện tại. Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, "ác nữ" The Glory không hề nổi bật. Sau khi gia nhập showbiz, Lim Ji Yeon mới có diện mạo thu hút. So sánh với hình ảnh quá khứ, dễ dàng nhận ra hiện tại, đôi mắt của cô to tròn, long lanh hơn. Ngoài ra, cô cũng được cho là đã đụng chạm “dao kéo” vào phần mũi.

Theo trang gynews, Lim Ji Yeon từng vướng nghi án thẩm mỹ gương mặt sau khi lộ hình ảnh tốt nghiệp trung học trong quá khứ. Thời điểm ấy, "ác nữ" phản pháo lại tin đồn này: "Tôi sẽ sớm tung ra hình tốt nghiệp thật cho các bạn xem". Tuy nhiên, từ đó đến nay, Lim Ji Yeon không tung ra được hình tốt nghiệp thật theo lời cô nói. Không chỉ vậy, 1 người được cho là bạn học chung trường với Lim Ji Yeon còn lên tiếng khẳng định hình trên là ảnh tốt nghiệp của "ác nữ" The Glory. Những điều này khiến nghi án nữ diễn viên sinh năm 1990 can thiệp "dao kéo" ngày càng lan rộng.

Lim Ji Yeon vướng tin đồn can thiệp "dao kéo" lên mắt, mũi

Cô từng khẳng định sẽ tung hình tốt nghiệp thật nhưng từ đó đến nay, người đẹp không đưa ra được bức ảnh nào, khiến nhiều netizen tin "ác nữ" thực sự đã đụng chạm "dao kéo"

