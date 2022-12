2022 - Năm Kbiz toàn tin hỷ của sao hạng A: Đám cưới BinJin và Park Shin Hye như lễ trao giải, Gong Hyo Jin - Jiyeon quá độc lạ

Gong Hyo Jin có lẽ chính là cô dâu may mắn nhất Kbiz năm nay. Còn nhớ cô chính là người bắt được hoa cưới của Son Ye Jin. Và chỉ 1 ngày sau đó, mỹ nhân họ Gong đã thông báo kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi Kevin Oh. Vào ngày 11/10 năm nay, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ riêng tư tại New York, Mỹ