2 vợ chồng cùng lúc phát hiện ung thư gan, mở tủ lạnh ra bác sĩ hốt hoảng nói: "Vứt ngay!"

Vừa qua, vợ chồng ông Vương, 50 tuổi ở Trung Quốc, trong buổi khám sức khỏe cộng đồng bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn sớm. Điều khiến gia đình choáng váng là cả hai đều không mắc viêm gan, không uống rượu, không thức khuya kéo dài. Sau khi bệnh viện khai thác kỹ thói quen sinh hoạt, bác sĩ đã chỉ ra “thủ phạm thầm lặng” - chiếc tủ lạnh luôn chật kín đồ và ít khi dọn dẹp của gia đình.

Bác sĩ nhấn mạnh tủ lạnh không phải là kho “bảo hiểm” thực phẩm và càng không phải “không gian ngưng đọng thời gian”. Nhiều loại thực phẩm để lâu trong môi trường ẩm, kín, thiếu luân chuyển lại là “nhà máy sản sinh độc tố”, đặc biệt là aflatoxin (độc tố vi nấm, chất gây ung thư gan mạnh hàng đầu). Chính những độc chất này đã lặng lẽ bào mòn gan của hai vợ chồng.

Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có 3 loại thực phẩm dưới đây, hãy lập tức kiểm tra và mạnh dạn vứt bỏ.

1. Mộc nhĩ, nấm đã ngâm nước

Mộc nhĩ, nấm giàu dinh dưỡng nhưng khi ngâm quá 4 giờ hoặc đã ngâm nước chưa dùng ngay mà đem đi bảo quản, đặc biệt để qua đêm hoặc trong môi trường ấm, dễ sinh vi khuẩn tạo độc tố aflatoxin và acid độc mốc men gạo, chất không bị phá hủy bởi nhiệt, có thể gây tổn thương não, gan và nguy cơ tử vong.

Cách làm đúng là chỉ ngâm vừa đủ dùng trong 1-2 giờ. Nếu nhận thấy mộc nhĩ, nấm mềm nhũn, nhớt, có mùi lạ thì nên bỏ ngay.

2. Trái cây bị mốc, dập, thối

Nhiều người có thói quen “hỏng chút cắt bỏ vẫn ăn”. Đây là hiểu lầm cực nguy hiểm. Khi xuất hiện vết mốc, sợi nấm đã lan sâu vào ruột quả, kể cả phần nhìn còn tươi.

Các độc tố như patulin trong táo, lê và aflatoxin là chất gây ung thư gan đã được chứng minh. Việc rửa hoặc cắt bỏ chỉ loại được phần nhìn thấy, không thể loại bỏ độc tố đã thấm vào tế bào quả.

Cách làm đúng là thấy mốc, đổi màu, có mùi lạ thì nên bỏ toàn bộ, không tiếc.

3. Hạt khô bị đắng, lạc mốc, bơ đậu phộng kém chất lượng

Nếu ăn hạt điều, hạt hướng dương, lạc mà thấy đắng, khét, mốc thì đó là tín hiệu aflatoxin. Loại độc tố này được mệnh danh “độc hơn thạch tín 68 lần”, tấn công trực tiếp gan.

Điều đáng lo hơn là một số bơ đậu phộng và dầu lạc ép thủ công sử dụng nguyên liệu đã mốc nhưng khó nhận ra bằng mắt thường.

Cách làm đúng là khi ăn phải hạt đắng thì nên nhổ ngay, súc miệng. Chỉ mua sản phẩm đóng gói, nguồn gốc rõ ràng. Tránh mua hàng quá rẻ, không nhãn mác, không hạn dùng.

Ghi nhớ để bảo vệ gan

- Dọn tủ lạnh định kỳ mỗi 1-3 tháng.

- Thực phẩm sống chín tách riêng, đóng hộp kín.

- Thực phẩm đã mở bao bì không thể tính theo hạn sử dụng ban đầu.

“Tiết kiệm đúng cách” là lựa chọn thực phẩm an toàn, mới, không chờ hỏng rồi cố ăn. Người có tiền sử viêm gan B, C hoặc gia đình có người mắc ung thư gan nên tầm soát định kỳ.

Tủ lạnh giúp kéo dài độ tươi nhưng không thể xóa bỏ thời gian và vi khuẩn. Đừng để sự tiết kiệm vô tình trở thành cái giá phải trả cho sức khỏe tương lai. Hãy nhắc gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi, kiểm tra thói quen cất trữ thực phẩm ngay hôm nay.

Nguồn và ảnh: Sohu