1 thói quen rửa mặt khiến da già nhanh, nhiều chị em đang làm mỗi ngày

Nhiều người có thói quen rửa mặt khi tắm, nghĩ rằng điều đó tiết kiệm thời gian và tiện lợi. Tuy nhiên, đây là một thói quen cực kỳ có hại cho da! Thói quen tưởng chừng vô hại này thực chất đang gây hại cho da mà bạn không hề hay biết. Từ nhiệt độ và áp lực nước đến cặn dầu gội và thời gian tắm, mọi chi tiết đều có thể trở thành thủ phạm "gây biến dạng" cho làn da của bạn.

Các chuyên gia giải thích bốn lý do chính tại sao việc rửa mặt có thể khiến da khô hơn và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

1. Nhiệt độ nước quá cao: làm trôi đi lớp mỡ bảo vệ

Nhiều người thích tắm nước nóng, nhưng da của chúng ta lại không thích điều đó. Nước nóng làm tổn thương lớp lipid bảo vệ trên bề mặt da (chứa ceramides, axit béo...). Những chất này là một lớp màng quan trọng giúp duy trì độ ẩm cho da. Khi bị rửa trôi, da sẽ dễ bị khô, nhạy cảm và thậm chí bị viêm.

Nghiêm trọng hơn, nước quá nóng có thể khiến các mao mạch giãn nở, theo thời gian có thể dẫn đến vỡ mao mạch và hình thành vết đỏ dai dẳng trên mặt. Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyến cáo nên sử dụng nước ấm để rửa mặt.

2. Áp lực nước quá cao: có thể làm tổn thương da nhạy cảm

Khi rửa mặt trong chậu, bạn thường vỗ nhẹ nước bằng tay hoặc lau nhẹ bằng khăn. Nhưng khi tắm vòi sen, nhiều người lại hướng vòi sen thẳng vào mặt, để dòng nước mạnh tác động trực tiếp lên làn da mặt mỏng manh.

Các chuyên gia giải thích rằng việc đứng dưới vòi sen và bị nước mạnh xả trực tiếp có thể dễ dàng làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, dẫn đến da thô ráp, khô ráp và đẩy nhanh quá trình chảy xệ và lão hóa về lâu dài.

3. Tắm quá lâu: làm trôi đi các thành phần dưỡng ẩm

Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyến cáo rằng thời gian tắm lý tưởng là từ 5 đến 10 phút. Tuy nhiên, nếu bạn thêm các bước như rửa mặt, thời gian thường sẽ kéo dài hơn. Các chuyên gia cảnh báo: "Tắm càng lâu, da mặt bạn càng khô".

Các yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên trong da, như ceramides và axit béo, đều tan trong nước. Nếu bạn rửa mặt dưới vòi hoa sen trong 10 phút, về cơ bản bạn đang rửa trôi những thành phần dưỡng ẩm có lợi này. Thiếu những thành phần này, khả năng giữ ẩm của da sẽ bị giảm đi đáng kể.

4. Dầu gội/dầu xả/sữa tắm: có thể gây kích ứng da

Khi gội đầu, dầu gội và dầu xả thường chảy xuống mặt cùng với nước. Những sản phẩm này được bào chế dành cho tóc và có thể gây kích ứng cho làn da mỏng manh trên khuôn mặt.

Một bác sĩ cho biết thêm: "Dầu gội có thể làm tăng độ pH của da mặt, dẫn đến khô da". Các sản phẩm chứa các thành phần gây kích ứng như sulfat có nhiều khả năng gây ra các phản ứng nhạy cảm.

Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc tóc, các sản phẩm như sữa tắm và tẩy tế bào chết toàn thân cũng có thể tiếp xúc với da mặt; khăn tắm và bông tắm dùng để vệ sinh cơ thể cũng có thể chứa vi khuẩn, làm trầm trọng thêm các vấn đề về da.