2 loại rau chứa “statin tự nhiên”: Dùng luân phiên mỗi ngày giúp giảm mỡ máu và phòng ngừa ung thư

Mỡ máu cao từ lâu đã được xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe. Cùng với huyết áp cao và đường huyết cao, tình trạng này làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, dẫn đến các bệnh tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Tuy nhiên, điều ít người để ý là rối loạn lipid máu không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch mà còn liên quan đến nguy cơ ung thư. Khi lượng cholesterol xấu (LDL-C) tăng cao, cơ thể dễ rơi vào trạng thái viêm mạn tính và stress oxy hóa - hai yếu tố được xem là “mảnh đất màu mỡ” cho tế bào ung thư phát triển.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, chia sẻ trên báo VnExpress: “Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát mỡ máu. Một số thực phẩm tự nhiên có thể hỗ trợ giảm cholesterol, từ đó góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch và các bệnh mạn tính, bao gồm ung thư.”

Trong đó, có hai loại rau rất quen thuộc được ví như “statin tự nhiên” - tức có khả năng hỗ trợ điều hòa mỡ máu một cách an toàn.

Vì sao cần kiểm soát mỡ máu?

Khi xét nghiệm, chỉ số LDL-C (cholesterol xấu) cao sẽ làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngược lại, HDL-C (cholesterol tốt) giúp bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ bệnh tim.

Một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, môi trường cơ thể giàu lipid có thể:

- Kích hoạt viêm mạn tính, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển

- Tăng stress oxy hóa, gây tổn thương DNA

- Làm suy giảm miễn dịch, khiến cơ thể khó tiêu diệt tế bào bất thường

Chính vì vậy, kiểm soát mỡ máu không chỉ tốt cho tim mà còn là một “lá chắn” quan trọng với sức khỏe tổng thể.

1. Hành tây - “statin tự nhiên” dễ tìm nhất

Hành tây là loại rau gia vị quen thuộc nhưng lại chứa nhiều hoạt chất quý. Trong hành tây có các hợp chất chứa lưu huỳnh và quercetin - những chất có khả năng giảm cholesterol, cải thiện tuần hoàn máu và chống viêm hiệu quả. Một số nghiên cứu còn cho thấy hành tây giúp giảm độ nhớt của máu, từ đó hạn chế hình thành mảng xơ vữa.

Không chỉ vậy, hành tây còn được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư:

- Quercetin là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương

- Hợp chất lưu huỳnh hỗ trợ gan thải độc và ức chế sự phát triển của tế bào bất thường

Bạn có thể dùng hành tây trong các món xào, salad hoặc ăn sống (nếu phù hợp) để tận dụng tối đa dưỡng chất.

2. Nấm hương - “vua miễn dịch” hỗ trợ giảm mỡ máu

Nấm hương (shiitake) không chỉ là thực phẩm ngon mà còn rất giàu giá trị dinh dưỡng.Loại nấm này chứa lentinan – một hoạt chất nổi tiếng với khả năng tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, chất xơ trong nấm giúp giảm hấp thu cholesterol tại ruột, từ đó hỗ trợ kiểm soát mỡ máu hiệu quả.

Một số lợi ích nổi bật của nấm hương:

- Giảm cholesterol: Nhờ các hợp chất hỗ trợ phân giải lipid

- Tăng cường miễn dịch: Kích hoạt tế bào miễn dịch trong cơ thể

- Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Nhờ khả năng chống oxy hóa và điều hòa miễn dịch

Bạn có thể dùng nấm hương trong các món canh, xào hoặc hầm. Lượng khuyến nghị khoảng 50g nấm tươi mỗi ngày là phù hợp.

Dù là “statin tự nhiên”, hành tây và nấm hương chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với lối sống lành mạnh.

Một số nguyên tắc quan trọng:

- Ăn đa dạng thực phẩm: Không phụ thuộc vào một loại rau duy nhất

- Tăng chất xơ: Từ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt

- Giảm chất béo xấu: Hạn chế đồ chiên rán, mỡ động vật

- Tập thể dục đều đặn: Ít nhất 150 phút/tuần

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Theo dõi mỡ máu và các chỉ số liên quan

Hành tây và nấm hương - hai loại thực phẩm quen thuộc, giá rẻ - lại mang đến lợi ích sức khỏe đáng kể nếu được sử dụng hợp lý. Không chỉ hỗ trợ giảm mỡ máu, chúng còn góp phần tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ bệnh tật.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có “siêu thực phẩm” nào có thể thay thế hoàn toàn thuốc điều trị. Một chế độ ăn cân bằng, lối sống khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ vẫn là chìa khóa quan trọng nhất.

Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hàng ngày - bởi đôi khi, bí quyết bảo vệ sức khỏe lại nằm ở những nguyên liệu quen thuộc nhất.