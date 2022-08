1 thành viên BTS khiến fan tự hào khi làm nên lịch sử, diễn liền tù tì 20 bài hát ở lễ hội âm nhạc lớn tại Mỹ!

Mới đây, j-hope nhóm BTS đã làm được điều mà chưa nghệ sĩ Hàn Quốc nào được làm được trước đó khiến các fan được dịp nở mũi vì thần tượng của mình.

Cụ thể tại sân khấu bế mạc Lollapalooza 2022 - một trong những lễ hội âm nhạc lớn tại Mỹ, j-hope được nắm giữ vị trí headliner quan trọng, đem đến 20 ca khúc mang đậm phong cách cá nhân trong album Jack In The Box cũng như các bài hát của BTS trong vòng một tiếng đồng hồ. Anh là nghệ sĩ Hàn đầu tiên đảm nhận vị trí headliner của một lễ hội âm nhạc lớn ở Mỹ, j-hope cũng được cho là nghệ sĩ bán nhiều vé nhất tại Lollapalooza.



Ngay khi bắt đầu xuất hiện, j-hope đã khiến đám đông như vỡ òa, tiếng hò reo cổ vũ, hát theo lớn tới nỗi chính anh chàng 1994 này cũng giật mình, biểu cảm hốt hoảng vì nhận được sự yêu mến lớn đến thế. Từ flycam nhìn xuống có thể thấy lượng fan đến vì anh chàng đông ngang ngửa một concert của nhóm, ánh sáng từ lightstick Bomb như trời sao rực rỡ.

j-hope chào sân Lollapalooza 2022

Đặc biệt, bài hát Dynamite còn được anh chàng cùng nhóm nhảy The Lab (nhóm nhảy tập hợp những vũ công nhỏ tuổi từng giành chiến thắng trong chương trình World of Dance, nhóm cũng từng biên đạo cho ca khúc Dionysus, On của BTS và tham gia vào concert của nhóm ở Rose Bowl) biên đạo lại, đem đến một làn gió mới lạ hơn cho bài hát.

j-hope diễn Dynamite

Bất ngờ hơn nữa là sự xuất hiện của khách mời Becky G ở gần cuối buổi diễn, cô nàng đã cùng hòa giọng với j-hope trong bản hit đình đám của hai người - Chicken Noddle Soup. Cuối ca khúc, giọng ca Shower cũng đã chia sẻ đôi lời với cỗ máy nhảy của BTS: "Cho em nói vài lời trước khi em tạm biệt j-hope và khán giả ạ. Em tự hào về anh j-hope, em rất biết ơn về tình bạn của chúng ta, về cơ hội được diễn cùng anh như thế này! Cám ơn anh rất nhiều j-hope!".

Becky G xuất hiện ủng hộ j-hope

Anh chàng cũng chuẩn bị một phần giới thiệu và chào khán giả vô cùng chỉnh chu, nhận được nhiều hưởng ứng từ đám đông phía dưới:



Được biết để chuẩn bị cho sân khấu này, j-hope đã luyện tập chăm chỉ mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ, có thể thấy sự tâm huyết lớn thế nào của anh chàng với lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2022. Và đồng hành cùng anh chàng trong chuyến lưu diễn lần này là thành viên thân thiết Jimin. Anh chàng đáng yêu này đã cất công bay từ Hàn qua Mỹ để động viên người anh của mình sau khi nghe anh chia sẻ đang rất lo lắng và không thể ăn ngon được.

Jimin ủng hộ j-hope

TXT cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên có suất diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza vào ngày hôm qua đã có phần giao lưu với tiền bối cùng nhà tại hậu trường. Thành viên Taehyun đã nhanh tay xin chụp hình cùng j-hope

Tuy là lần đầu đảm nhận vị trí headliner của một lễ hội âm nhạc lớn ở Mỹ, j-hope lại nhận được sự hưởng ứng vô cùng lớn của khán giả, chứng minh tầm ảnh hưởng khổng lồ khi được cho là nghệ sĩ bán nhiều vé nhất tại Lollapalooza. Thị trưởng Chicago thậm chí đã có đôi lời ủng hộ thành viên BTS: "Các bạn đã sẵn sàng tận hưởng âm nhạc của j-hope chưa? Hãy dành sự chào đón nồng nhiệt tại Chicago cho cậu ấy nhé!".

Theo ghi nhận từ Weverse (mạng xã hội dành riêng cho HYBEstan) thì có tới 14.9 triệu lượt xem thực trong phần trình diễn của j-hope. Hiện tại, trên các trang mạng xã hội khác cũng như diễn đàn lớn tại Hàn đang bùng nổ lời khen có cánh dành cho main dancer nhà BTS với màn trình diễn xuất thần:

- Nhiều người thật sự luôn

- Uầy khủng khiếp thật. Tui phấn khích lắm rồi đây này!

- Tui đã rất lo lắng rồi nè, dám cá là Hobi còn lo lắng hơn nữa?

- Òa. quá sức tưởng tượng luôn!

- Nếu các fan đứng đó từ 9-10 tiếng thì hẳn là vất vả lắm ấy. Họ còn phải đợi qua đêm chỉ để được đứng trước cơ. Nhưng những người đó không hề mệt luôn nha. Tui đang vất vả hơn tại vì không đi được nè!

- Bảo là Lollapalooza có sức chứa 100 nghìn người mỗi ngày đó. Họ nói hôm nay là ngày có lượng vé bán ra lớn nhất đó giờ nên không biết là lớn đến mức nào ha? Số người tham dự đông đảo ghê kìa.

- Nhìn cái này tự nhiên mị thấy nhẹ nhõm vì không thể tham dự ghê á. Thực sự là có quá nhiều người luôn.

- j-hope cố lên nhé!

