"Jack In The Box" của J-Hope BTS vượt qua 100 triệu lượt stream trên Spotify

Theo Spotify, mini-album đầu tiên của J-Hope là "Jack In The Box" đã thu về hơn 100 triệu lượt stream trên trang phát trực tuyến âm nhạc của Spotify. Được phát hành vào ngày 15 tháng 7, album đã thiết lập một kỷ lục ấn tượng mới khi đạt được mốc chỉ trong tám ngày, là album nhanh nhất của bất kỳ nghệ sĩ solo K-Pop nào đạt được cột mốc này.

Ngoài ra, album "Jack In The Box" đã đạt được danh hiệu album đầu tay lớn thứ hai trong tuần đầu tiên của một nghệ sĩ K-Pop trên Spotify vào năm 2022 - với hơn 60 triệu lượt stream trong tuần đầu tiên.

"Jack In The Box" có 8 bài hát, trong đó có 2 bài hát được phát hành trước là "MORE" và bài hát chủ đề "Arson".