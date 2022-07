Đêm nhạc giao lưu Việt - Hàn: T-ara vẫn "xuất hiện" trên màn hình, 2 ca sĩ Kpop không có trên poster gây ấn tượng mạnh

Giữa tháng 7 vừa qua, cộng đồng fan Kpop không ngừng phấn khích trước thông tin loạt nghệ sĩ Kpop như T-ara, Ailee, BEAUTY BOX, E'LAST sẽ góp mặt trong một sự kiện tại Việt Nam. Ngay khi thành viên Eunjung của T-ara xác nhận thông tin, V-Queens (fandom T-ara) đã lập những kế hoạch để chào đón thần tượng của mình một cách chu đáo nhất.

Tuy nhiên trước thềm diễn ra sự kiện, BTC của chương trình đã xác nhận việc T-ara không đến Việt Nam. Thậm chí sau đó, sự nhầm lẫn về tên và hình ảnh của hai ca sĩ Ailee và Ali trên poster, vé mời đã khiến khán giả vô cùng hoang mang. Sau những ồn ào, show diễn giao lưu văn hóa Việt - Hàn đã chính thức được diễn ra vào 20h tối ngày 24/7. Dù không lấp đầy khán phòng nhưng sự kiện vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả có mặt.

Chương trình vẫn sử dụng hình ảnh T-ara trong đoạn clip giới thiệu, gặp sự cố âm thanh phải gián đoạn ngay từ khi bắt đầu

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, BTC đã phát một đoạn video ngắn để giới thiệu tổng quan về các sự kiện liên quan xuyên suốt những ngày qua. Dù trước đó đã xác nhận T-ara không đến Việt Nam nhưng trong đoạn clip này, 4 cô gái vẫn xuất hiện và trở thành nghệ sĩ duy nhất đại diện cho phân đoạn giới thiệu những sao Kpop sẽ góp mặt tại sự kiện.

Clip T-ara vẫn "xuất hiện" tại sự kiện âm nhạc dù đã được xác nhận không đến Việt Nam

Bên cạnh đó, dù tổ chức chương trình ở hội trường có hệ thống âm thanh hiện đại chuẩn quốc tế thế nhưng sự kiện vẫn không tránh khỏi sự cố. Cụ thể ngay từ khi bắt đầu, chương trình đã gặp sự cố âm thanh và gián đoạn trong vài phút. MC/diễn viên Minh Hà đã phải lên sân khấu để thông báo về sự cố và gửi lời chia sẻ mong khán giả có thể thông cảm.

MC Minh Hà lên sân khấu thông báo về sự cố kỹ thuật và mong khán giả có thể thông cảm

Nữ ca sĩ Ali xuất hiện, khoe giọng đầy nội lực

Trước khi chương trình diễn ra chỉ vài tiếng, cộng đồng mạng đã không khỏi tá hỏa khi BTC chương trình thay đổi hình ảnh cùng tên của ca sĩ Ailee trên vé mời. Theo đó, không phải ca sĩ Ailee như khán giả vẫn lầm tưởng, nữ ca sĩ trình diễn solo trong sự kiện chính là Ali - một nữ diễn viên nhạc kịch, ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình radio. Ngay khi MC giới thiệu sự xuất hiện của ca sĩ Ali, nhiều khán giả vẫn hồi hộp rằng liệu không biết trên sân khấu sẽ là Ali hay Ailee.

Tuy nhiên, các fan của Ailee thật sự không còn một tia hy vọng nào khi người xuất hiện chính là ca sĩ Ali. Cô mang đến những ca khúc được yêu thích trong sự nghiệp như The Vow, No One Else cùng bản cover Rolling In The Deep. Với giọng hát nội lực của mình, Ali không ít lần khiến khán giả phải sởn da gà vì nốt lên tông cao chót vót. Có thể nói, dù không phải Ailee như dự kiến ban đầu nhưng ca sĩ Ali đã chinh phục khán giả Việt bằng chính giọng hát của mình.

Màn trình diễn ca khúc The Vow của nữ ca sĩ Ali

Nữ ca sĩ Ali trong sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Hàn

2 nam nghệ sĩ không có trên poster gây ấn tượng mạnh nhờ màn trình diễn cover tiếng Việt

Là hai trong số những nghệ sĩ góp mặt trong sự kiện nhưng nhóm nhạc Hoon-Doo lại không xuất hiện trên poster. Thế nhưng màn trình diễn của hai chàng trai lại khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Hoon-Doo đã mang đến hai ca khúc bằng tiếng Việt là Nàng Thơ và Ngày Chưa Giông Bão. Dù không phải tiếng mẹ đẻ nhưng Hoon-Doo đã gây không ít ngỡ ngàng khi phát âm tiếng Việt vô cùng chuẩn chỉnh cùng nốt cao chót vót.

Clip nhóm Hoon-Doo cover hit Nàng Thơ bằng tiếng Việt

Ngay khi kết thúc màn trình diễn, những thông tin của Hoon-Doo nhanh chóng được các fan truy tìm. Theo đó, boygroup Hoon-Doo là tên ghép của 2 cái tên Doo Jin Soo và Lee Seung Hoon. Cả hai từng có ca khúc lọt vào top cao bảng xếp hạng âm nhạc Đức và là nhóm nhạc nam được yêu thích tại Hàn Quốc. Trên kênh YouTube cá nhân, Hoon Doo cũng từng đăng tải clip cover ca khúc tiếng Việt là Ngày Chưa Giông Bão và Nàng Thơ.

2 thành viên điển trai của nhóm Hoon-Doo

Ca sĩ Lee Seung Hoon

Ca sĩ Doo Jin Soo

Vé mời được đăng tải chính thức vào chiều ngày 24/7 không có sự xuất hiện của Hoon-Doo

2 nhóm nhạc BEAUTY BOX và E'LAST là mảnh ghép mang đến nhiều màu sắc cho chương trình

Trong sự kiện âm nhạc Việt - Hàn, hai nhóm nhạc Kpop BEAUTY BOX và E'LAST cũng gây không ít tò mò. Đặc biệt hơn, BEAUTY BOX là nhóm nhạc nữ có 1 thành viên là người Việt Nam đó chính là Trần Nguyễn Trâm Anh, sinh năm 1999. Lần đầu trình diễn tại quê nhà kể từ khi debut, Trâm Anh thừa nhận cô không giấu được sự hồi hộp. Thế nhưng gạt bỏ những điều đó, cô nàng còn trở thành "phiên dịch viên" của BEAUTY BOX và dạy các thành viên còn lại gửi lời chào bằng tiếng Việt.

Clip BEAUTY BOX trình diễn live tại sự kiện

5 thành viên của BEAUTY BOX

Cô nàng Trâm Anh - thành viên người Việt của nhóm BEAUTY BOX

Là những nghệ sĩ Kpop trình diễn cuối cùng trong sự kiện, E'LAST được các fan tại Việt Nam dành rất nhiều tình cảm. Các anh chàng đã mang đến liên tiếp 4 ca khúc bao gồm cả những bản nhạc dance cùng màn trình diễn ballad nhẹ nhàng. Nhiều fan của E'LAST cũng có mặt tại sự kiện và không ngừng hô vang tên nhóm. Những khoảnh khắc này chắc chắn sẽ để lại kỷ niệm đẹp trong lần lưu diễn tại Việt Nam của các chàng trai E'LAST.

Tiết mục diễn live của E'LAST tại sự kiện

Nhóm nhạc E'LAST khép lại phần trình diễn của các nghệ sĩ Kpop tại sự kiện

