Loạt thần tượng hoạt động tại Hàn Quốc là người gốc Việt: Hanni (NewJeans) vẫn chưa bất ngờ bằng cái tên ra mắt từ năm 2014!

Tối 21/7 vừa qua, nhóm nữ mới nhà HYBE mang tên NewJeans cho ra mắt MV Attention. Dù "đánh úp" khán giả mà không thông báo trước, nhưng với danh nghĩa "girlgroup em gái" BTS sau LE SSERAFIM, cùng với đó là ngoại hình hút mắt của từng thành viên, NewJeans vẫn thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng fan Kpop cũng như giới truyền thông.

Nhóm nữ mới nhà HYBE: NewJeans

Đặc biệt, với người hâm mộ Kpop ở Việt Nam, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về thành viên Hanni bởi cô nàng là người gốc Việt. Thông tin này khiến các fan Việt vô cùng thích thú và tự hào khi lần đầu có idol người Việt debut dưới trướng công ty lớn như HYPE và còn là đàn em của BTS.

Hanni - thành viên mang quốc tịch Việt Nam từ nhóm nữ NewJeans

Thế nhưng Hanni không phải là idol Kpop đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam. Trước Hanni, từng có 5 cái tên khác là người Việt được debut tại làng nhạc xứ Hàn. Hãy cùng điểm qua loạt thần tượng Kpop đến từ mảnh đất hình chữ S khiến fan Việt nức lòng.

Hanni (NewJeans)

Hanni (NewJeans)

Hanni, tên thật là Phạm Ngọc Hân, sinh năm 2004. Nữ idol có bố người Hà Nội, mẹ người TP. HCM và từng sống tại Úc từ nhỏ. Ngay sau khi NewJeans ra mắt, chùm ảnh thơ ấu đậm chất Việt Nam của Hanni lan truyền mạnh mẽ trên MXH và nhanh chóng gây chú ý, đặc biệt là hình ảnh cô nàng tạo dáng bên chiếc xe Dream "huyền thoại".

Loạt ảnh đậm chất Việt Nam của Hanni (NewJeans) gây sốt cộng đồng fan Kpop

Loạt hình thuở bé của Hanni đã chứng minh cô nàng xinh đẹp từ nhỏ và sẽ trở thành mĩ nhân Kpop trong tương lai. Ngoại hình và khí chất hiện tại qua các MV và bộ ảnh quảng bá của nữ idol được nhận xét là toát lên vẻ sang chảnh như đàn chị Jennie (BLACKPINK).

Visual của Hanni được nhận xét là có nét sang chảnh giống Jennie (BLACKPINK)

Hanni sẽ chính thức ra mắt cùng NewJeans vào ngày 1/8 tới đây. Trước đó, nhóm sẽ cho ra mắt lần lượt 4 MV mở đường bao gồm Attention, Hype Boy, Cookie và Hurt.

Anh (BEAUTYBOX)

Anh (BEAUTYBOX) tên thật là Trần Nguyễn Trâm Anh, sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng từng tham gia dự án nhóm nhạc đa quốc gia để trở thành thành viên nhóm nữ Z-Girls. Tuy không lọt vào đội hình cuối cùng của Z-Girls nhưng Anh vẫn may mắn khi được giới thiệu là thành viên thứ 3 của nhóm nữ BEAUTYBOX.

Anh (BEAUTYBOX)

BEAUTYBOX là nhóm nữ trực thuộc BY-U Entertainment, ra mắt vào tháng 9/2021 với đĩa đơn RAT A TAT. Nhóm gần đây đã phát hành mini album B-STEP với ca khúc chủ đề BOGGLEBOOGLE.

Được biết, BEAUTYBOX là nhóm nữ Kpop còn lại tới tham gia đêm nhạc Việt - Hàn diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện hiện đang gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn fan Kpop, sau khi BTC xác nhận T-ara sẽ không thể đến Việt Nam vào phút chót.

Queen (Z-Girls)

Queen (Z-Girls) tên thật là Lục Thị Thúy Quyên (1997), cô nàng đảm nhận vị trí rapper chính trong nhóm.

Visual xinh đẹp của Queen (Z-Girls)

Z-Girls là nhóm nữ đa quốc tịch, quản lý bởi công ty Z-POP DREAM, ra mắt vào tháng 2/2019 với MV What You Waiting For. Tuy debut tại thị trường Kpop nhưng nhóm không có thành viên người Hàn. Quốc tịch của 7 thành viên trong nhóm bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Hiện tại, Z-Girls đang tạm ngừng hoạt động vì trưởng nhóm Carlyn bất ngờ mang thai còn 2 thành viên mang quốc tịch Đài Loan và Nhật Bản đã quyết định rời nhóm.

Roy (Z-Boys)

Z-Boys cũng là dự án tương tự Z-Girls, trực thuộc công ty Z-POP DREAM. Nhóm bao gồm 7 thành viên đến từ 7 quốc gia khác nhau, trong đó có anh chàng Roy mang quốc tịch Việt Nam. Nam thần tượng tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo (1996), đảm nhận vị trí hát chính trong nhóm.

Roy (Z-Boys)

Z-Boys debut với ca khúc No Limit tuy nhiên hiện tại nhóm đã tạm ngưng hoạt động. Roy (Z-Boys) và Queen (Z-Girls) từng kết hợp phát hành ca khúc tiếng Việt mang tên Chị Ơi Mình Yêu Thôi.

Jade (A-Daily)

A-Daily là nhóm nữ thuộc quyền quản lý của công ty DK Entertainment, ra mắt vào tháng 3/2014. Đội hình nhóm ban đầu gồm 10 thành viên, trong đó có cô nàng Jade (tên thật là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc) là người gốc Việt. Tuy nhiên chỉ 1 năm sau khi debut, Jade rời A-Daily và nhóm cũng tan rã không lâu sau đó.

Jade (A-Daily) là thần tượng Kpop đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam

Hanbin (TEMPEST)

Habin (TEMPEST) tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái. Trước khi debut, Hanbin được biết đến là thành viên của một nhóm nhảy có tiếng tại Hà Nội.

Hanbin là thành viên nhóm TEMPEST

Nam thần tượng lần đầu xuất hiện trên sóng Kpop với tư cách là một thí sinh của show sống còn I-LAND. Tuy không thể lọt vào đội hình chính thức của ENHYPEN nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng sẽ được thấy anh chàng được ra mắt.

Sau khi rời BELIFT LAB, Hanbin ký hợp đồng với Yuehua Entertainment và trở thành thành viên của TEMPEST. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 02/03/2022 với MV Bads News, ca khúc tạo được hiệu ứng khá tốt, giúp TEMPEST được nhận xét là nhóm nam tiềm năng của Kpop trong tương lai.

Nguồn: Koreaboo, Ảnh: Twitter, Clip: YouTube

https://kenh14.vn/loat-than-tuong-hoat-dong-tai-han-quoc-la-nguoi-goc-viet-hanni-newjeans-van-chua-bat-ngo-bang-cai-ten-ra-mat-tu-nam-2014-20220724203803325.chn