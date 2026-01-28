1 nguyên liệu được ví như "thịt của team ăn chay" hoá ra lại là siêu thực phẩm cho làn da của bạn

Ăn chay từ lâu đã không còn chỉ gắn với yếu tố tín ngưỡng, mà trở thành lựa chọn sống của nhiều người trẻ theo đuổi lối sống lành mạnh, thanh lọc cơ thể và chăm sóc bản thân từ bên trong. Tuy nhiên, nỗi lo phổ biến nhất của người ăn chay vẫn là: thiếu đạm, da xấu, cơ thể mệt mỏi vì không bổ sung đủ dưỡng chất như khi ăn thịt cá. Thực tế, nếu biết lựa chọn đúng nguyên liệu, chế độ ăn chay hoàn toàn có thể giúp da đẹp, dáng thon – thậm chí còn tối ưu hơn ăn mặn. Trong đó, nấm chính là “vũ khí bí mật” được giới dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng đạm thực vật dồi dào, không thua kém nhiều loại thịt.

Ảnh: Pinterest

Không phải ngẫu nhiên mà nấm được gọi là “thịt của người ăn chay”. Trong 100g nấm tươi có thể cung cấp từ 3–5g protein, kèm theo hàng loạt axit amin thiết yếu, vitamin nhóm B, kẽm, selen và chất chống oxy hóa. Đây đều là những dưỡng chất trực tiếp tham gia vào quá trình tái tạo tế bào da, sản sinh collagen và duy trì độ đàn hồi của làn da . Khi cơ thể đủ đạm, da ít bị khô, xỉn màu hay nổi mụn do thiếu chất – nỗi ám ảnh quen thuộc của nhiều người mới bắt đầu ăn chay.

Không chỉ giàu đạm, nấm còn nổi bật nhờ lượng beta-glucan và polysaccharide giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ thải độc gan và cân bằng hệ tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là nền tảng để da đẹp từ gốc, hạn chế tình trạng nóng trong, nổi mụn hay da sạm màu. Đồng thời, nấm gần như không chứa cholesterol, rất ít chất béo xấu, phù hợp với những người vừa ăn chay vừa muốn kiểm soát cân nặng và mỡ nội tạng.

Ảnh: Pinterest

Trong thế giới nấm, có nhiều loại được mệnh danh là “siêu thực phẩm” cho làn da. Nấm đùi gà giàu protein và chất xơ, giúp no lâu, hạn chế thèm ăn vặt. Nấm hương chứa nhiều vitamin B2, B3 và khoáng chất giúp da sáng khỏe, hỗ trợ lưu thông máu. Nấm kim châm lại nổi bật với khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và thanh lọc cơ thể. Trong khi đó, nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo chay thường được sử dụng trong các món hầm, súp để bồi bổ khí huyết và làm chậm quá trình lão hóa da.

Ảnh: Pinterest

Một xu hướng mới đang được nhiều người ăn chay quan tâm là gia vị chiết xuất từ nấm – giải pháp vừa tăng hương vị món ăn, vừa bổ sung thêm dưỡng chất tự nhiên. Các loại bột nấm hương, bột nấm đông cô, nước tương lên men từ nấm hay hạt nêm chiết xuất từ nấm giúp món chay đậm đà mà không cần dùng đến bột ngọt hay chất điều vị tổng hợp. Đặc biệt, chiết xuất từ nấm còn giữ lại nhiều hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tác động của môi trường.

Ảnh: Pinterest

Điều quan trọng là người ăn chay cần biết kết hợp nấm với các nhóm thực phẩm khác như đậu hũ, đậu lăng, hạt quinoa, rau xanh đậm màu để tạo nên khẩu phần cân bằng. Khi protein thực vật được cung cấp đủ và đều đặn, làn da sẽ phản ánh rõ sự thay đổi: ít mụn hơn, da mịn và đều màu hơn, cơ thể cũng nhẹ nhõm, tràn năng lượng hơn mỗi ngày.

Vì vậy, ăn chay hoàn toàn không đồng nghĩa với da xấu hay thiếu chất. Chỉ cần bổ sung đúng loại nguyên liệu giàu đạm như nấm , kết hợp chế biến thông minh với gia vị chiết xuất tự nhiên, chế độ ăn chay không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn trở thành bí quyết làm đẹp bền vững từ bên trong.