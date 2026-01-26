"Nữ hoàng legging" Hàn Quốc duy trì eo thon bụng phẳng bằng 1 loại nước

Suốt nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Son Naeun vẫn luôn là cái tên khiến cộng đồng mạng phải ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến vóc dáng chuẩn chỉnh và đường cong quyến rũ hiếm có. Danh xưng “nữ hoàng legging xứ Hàn” không phải ngẫu nhiên mà có, khi từng khung hình đời thường của cô đều khoe trọn vòng eo thon gọn, vòng hông săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1994 tiếp tục gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tập luyện hằng ngày. Bên cạnh thân hình nuột nà, điều khiến nhiều người chú ý là loại nước giữ dáng được nữ diễn viên chia sẻ. Đó chính là món nước detox làm từ chanh và dưa chuột.

Son Naeun khoe vóc dáng thon gọn, nuột nà trong những set đồ tập ôm sát. (Nguồn: IGNV)

Nước detox dưa chuột và chanh từ lâu đã được xem là một trong những thức uống đơn giản nhưng hiệu quả cho những ai muốn giảm cân và giữ dáng. Dưa chuột giàu nước, ít calo, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt trong ngày. Trong khi đó, chanh lại chứa nhiều vitamin C và axit citric, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, thúc đẩy đốt mỡ và thanh lọc cơ thể. Khi kết hợp hai nguyên liệu này, thức uống không chỉ giúp thải độc nhẹ nhàng, giảm tình trạng tích nước, mà còn cải thiện tiêu hóa, làm da sáng và cơ thể nhẹ nhõm hơn. Việc uống đều đặn loại nước detox này còn giúp kiểm soát lượng calo nạp vào, rất phù hợp cho người đang trong chế độ ăn kiêng.

Cách làm cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần rửa sạch một quả dưa chuột, thái lát mỏng, thêm nửa quả chanh cắt khoanh, cho vào bình nước khoảng 1–1,5 lít. Có thể thêm vài lá bạc hà để tăng hương thơm. Sau đó, để trong tủ lạnh từ 1–2 tiếng là có thể dùng trong ngày. Uống rải rác thay nước lọc sẽ giúp hỗ trợ giữ dáng hiệu quả hơn.

Món nước uống detox được người đẹp chia sẻ với người hâm mộ. (Nguồn: IGNV)

Son Naeun cũng nổi tiếng là một trong những mỹ nhân chăm chỉ tập luyện bậc nhất showbiz Hàn để duy trì vóc dáng lý tưởng. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên những hình ảnh tập luyện dày đặc với nhiều bộ môn khác nhau, từ gym để tăng cơ, siết mỡ, đến pilates, yoga giúp cơ thể dẻo dai và giữ form thon gọn. Những buổi tập cường độ cao không chỉ giúp cô duy trì vòng eo phẳng lì mà còn giữ được tỷ lệ cơ thể săn chắc, đường cong quyến rũ. Thời gian gần đây, mỹ nhân Kbiz còn thử sức với múa ballet – bộ môn đòi hỏi sự kiên trì, kiểm soát cơ bắp và kỹ thuật cao. Những động tác mềm mại nhưng đầy lực giúp cô cải thiện độ linh hoạt, tư thế và đường cong cơ thể. Chính sự kỷ luật trong tập luyện mỗi ngày đã góp phần tạo nên hình ảnh “nữ hoàng legging” bền bỉ suốt nhiều năm của Son Naeun.

Son Naeun chia sẻ tần suất tập luyện chăm chỉ trên MXH. (Nguồn: Instagram)