5 kiểu tóc layer dễ áp dụng nhất vì thu gọn gương mặt hiệu quả

Không phải ngẫu nhiên mà tóc layer luôn nằm trong danh sách những kiểu tóc được yêu thích nhất. Nhờ kỹ thuật cắt tỉa nhiều lớp, tóc layer tạo được độ phồng tự nhiên, giúp gương mặt trông thon gọn và cân đối hơn mà không cần tạo kiểu quá cầu kỳ.

Dưới đây là 5 kiểu tóc layer dễ áp dụng nhất, phù hợp với nhiều dáng mặt và phong cách khác nhau, đặc biệt là khả năng "hack" gương mặt cực kỳ hiệu quả.

Tóc layer mái thưa đuôi cụp

Tóc layer kết hợp mái thưa và phần đuôi cụp là lựa chọn an toàn cho những ai muốn thay đổi diện mạo nhưng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, nữ tính. Phần mái thưa giúp che bớt trán cao hoặc trán rộng, đồng thời tạo cảm giác gương mặt ngắn và mềm mại hơn. Trong khi đó, các lớp tóc layer được tỉa ôm sát khuôn mặt, phần đuôi cụp nhẹ vào trong sẽ giúp che nhược điểm ở hai bên má và hàm.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với mặt tròn hoặc mặt vuông, vì các đường cong mềm ở phần đuôi tóc giúp tổng thể gương mặt trông hài hòa hơn. Ngoài ra, tóc layer mái thưa đuôi cụp rất dễ chăm sóc, chỉ cần sấy nhẹ hoặc uốn cụp là đã giữ được form tóc tự nhiên, phù hợp cả khi đi làm lẫn đi chơi.

Tóc layer ngôi lệch

Nếu bạn muốn gương mặt trông thon gọn ngay tức thì mà không cần cắt quá nhiều, tóc layer ngôi lệch là lựa chọn nên thử. Việc chia ngôi lệch giúp phá vỡ sự đối xứng của gương mặt, từ đó tạo hiệu ứng mặt nhỏ và dài hơn. Khi kết hợp với kỹ thuật layer, các lớp tóc rủ tự nhiên sẽ ôm nhẹ hai bên má, che đi phần xương hàm hoặc má bầu bĩnh.

Tóc layer ngôi lệch phù hợp với nhiều độ dài khác nhau, từ tóc ngắn đến tóc dài. Đặc biệt, kiểu tóc này rất hợp với những ai có mái tóc mỏng, vì phần ngôi lệch và layer giúp tóc trông dày và bồng bềnh hơn. Chỉ cần thay đổi ngôi tóc, bạn đã có thể "đổi gió" diện mạo mà không cần can thiệp quá nhiều vào độ dài.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer là minh chứng rõ ràng cho việc tóc ngắn không hề kén mặt nếu được cắt đúng kiểu. Nhờ các lớp tóc được tỉa khéo léo, tóc ngắn layer tạo độ phồng ở đỉnh đầu và ôm gọn phần má, giúp gương mặt trông nhỏ nhắn và thanh thoát hơn. Đây là kiểu tóc rất phù hợp với những quý cô năng động, yêu thích phong cách trẻ trung và hiện đại.

Tóc ngắn layer có thể biến tấu linh hoạt, từ tóc pixie cá tính đến tóc bob layer nhẹ nhàng. Với những ai có mặt tròn, chỉ cần tránh cắt quá ngắn hoặc quá ôm, thay vào đó giữ độ dài ngang cằm hoặc qua cằm một chút để tạo cảm giác gương mặt dài hơn. Kiểu tóc này cũng không mất quá nhiều thời gian tạo kiểu, rất phù hợp với nhịp sống bận rộn.

Tóc ngang vai layer

Tóc ngang vai layer là kiểu tóc "dễ tính" nhất, gần như phù hợp với mọi dáng mặt. Độ dài ngang vai giúp che bớt phần cổ và hàm, trong khi các lớp layer tạo độ mềm mại và tự nhiên cho tổng thể. Kiểu tóc này đặc biệt hiệu quả trong việc thu gọn gương mặt nhờ khả năng tạo khung tóc ôm sát hai bên má.

Tóc ngang vai layer có thể kết hợp với mái thưa, mái bay hoặc ngôi giữa đều đẹp. Đây cũng là kiểu tóc lý tưởng cho những ai muốn giữ vẻ nữ tính nhưng vẫn gọn gàng, thanh lịch. Dù là tóc thẳng hay uốn nhẹ, tóc ngang vai layer đều mang lại cảm giác trẻ trung và hiện đại, dễ phối với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Tóc xoăn xù

Tóc xoăn xù layer là lựa chọn dành cho những ai yêu thích vẻ ngoài cá tính và phóng khoáng. Những lọn xoăn nhỏ kết hợp với kỹ thuật layer giúp tóc có độ phồng tự nhiên, tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ hơn nhờ sự phân tán thị giác. Đặc biệt, kiểu tóc này rất phù hợp với mái tóc mỏng hoặc tóc dễ xẹp, vì độ xoăn giúp tóc trông dày và bồng bềnh hơn.

Tóc xoăn xù layer mang lại cảm giác phóng khoáng và có chút retro, phù hợp với những ai muốn tạo dấu ấn riêng. Khi kết hợp với mái bay hoặc ngôi lệch, kiểu tóc này càng phát huy khả năng che khuyết điểm, giúp gương mặt trông mềm mại và cuốn hút hơn.

Ảnh: Instagram