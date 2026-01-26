Tình mới của Kim Seon Ho quá giống Kim Ji Won, nói “2 giọt nước” cũng không oan

Go Youn Jung đang ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả sau màn hợp tác cùng Kim Seon Ho trong tác phẩm Can This Love Be Translated? . Mỹ nhân sở hữu gương mặt "kim cương" gây thương nhớ với netizen nhờ visual ngọt ngào, thanh tú. Mới đây, một khoảnh khắc đời thường của Go Youn Jung bất ngờ viral trên mạng vì gây lú thị giác khi nhìn quá giống Kim Ji Won, khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Bức hình viral cõi mạng của Go Young Jung. (Nguồn:X)

Sở dĩ, cả Go Youn Jung và Kim Ji Won đều mang vẻ đẹp ngọt ngào lẫn sang chảnh. Từ đường nét gương mặt hài hòa đến đôi mắt to tròn long lanh và sống mũi cao thanh tú, cả 2 khiến nhiều người không khỏi nhận nhầm. Ngay cả đến thần thái nhẹ nhàng của 2 mỹ nhân đình đám cũng mang vẻ tương đồng.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, sự khác biệt vẫn khá rõ ràng. Đường nét của Kim Ji Won mang vẻ sắc sảo và thanh thoát hơn, toát lên khí chất trưởng thành, quyến rũ. Trong khi đó, Go Youn Jung lại ghi điểm ở nét trong trẻo nhưng có pha chút cá tính mạnh mẽ rất riêng. Do đó, dù sở hữu nét hao hao nhưng cả 2 vẫn giữ được vẻ đẹp riêng biệt. Thêm nữa, nếu nhìn kỹ, Go Youn Jung có shape mặt bầu hơn đàn chị.

Kim Ji Won và Go Young Jung thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh vì sở hữu vẻ đẹp tương đồng. Đặc biệt, ở góc nghiêng, 2 mỹ nhân nổi tiếng trông càng giống nhau với sống mũi cao thẳng tắp. (Ảnh: X)

Không ít netizen cũng phải công nhận 2 mỹ nhân xứ Hàn sở hữu đường nét khá tương đồng, dễ bị nhầm lẫn.

Không chỉ sở hữu visual dễ gây so sánh, Go Youn Jung và Kim Ji Won còn cùng ghi điểm mạnh mẽ với khán giả qua những tạo hình phim mang phong thái sang chảnh, tiểu thư. Trên màn ảnh, cả hai thường xuất hiện trong các vai nữ chính có xuất thân tốt, khí chất trang nhã, cùng gout thời trang thanh lịch, hiện đại. Chính những tạo hình này đã góp phần tôn lên visual của cả 2 trong lòng công chúng.