5 item nên sắm nếu chị em muốn đi đâu cũng nổi bật Tết này

Tết không chỉ là dịp sum họp, ăn uống và chụp hình "sống ảo" mỏi tay, mà còn là thời điểm lý tưởng để F5 phong cách. Giữa vô vàn lựa chọn, việc chọn đúng item vừa hợp không khí Tết, vừa giúp bạn nổi bật mà không bị "quá tay" là điều ai cũng quan tâm. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân chưa biết bắt đầu từ đâu, thì 5 item dưới đây chính là gợi ý đáng để đầu tư cho mùa Tết năm nay.

Áo khoác lông

Nhắc đến Tết và thời tiết lạnh, áo khoác lông gần như là "bảo bối thời trang" không thể bỏ qua. Chỉ cần khoác nhẹ một chiếc áo lông dáng ngắn hoặc dáng dài là tổng thể outfit đã lập tức nâng tầm. Áo khoác lông không chỉ mang lại cảm giác ấm áp mà còn tạo hiệu ứng sang trọng, rất hợp với những buổi du xuân, chúc Tết họ hàng hay cà phê đầu năm.

Bạn có thể chọn áo lông màu trung tính như be, trắng kem để dễ phối đồ, hoặc mạnh dạn thử các gam màu pastel để trông trẻ trung hơn. Kết hợp áo khoác lông cùng váy ngắn, boots cao cổ hay giày bệt đều tạo nên diện mạo sang chảnh, long lanh, đầy cuốn hút.

Áo màu đỏ

Không khí Tết sẽ thiếu đi một nửa nếu vắng bóng màu đỏ. Từ lâu, đỏ đã được xem là màu tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự khởi đầu mới. Một chiếc áo đỏ, dù là áo len, áo sơ mi hay áo croptop, cũng đủ để bạn trở nên nổi bật giữa đám đông.

Nếu ngại đỏ quá chói, bạn có thể chọn đỏ đô, đỏ rượu vang hoặc đỏ gạch – những tông màu vừa trendy vừa dễ mặc. Áo đỏ khi phối cùng quần jeans xanh, chân váy trắng hoặc đen đều rất hài hòa, lại cực kỳ ăn ảnh. Đây là item đơn giản nhưng hiệu quả, nhất là với những ai muốn tạo điểm nhấn cho phong cách mà không cần mix & match quá cầu kỳ.

Chân váy chữ A

Chân váy chữ A là item gần như phù hợp với mọi dáng người. Phần eo ôm nhẹ, tà váy xòe vừa phải giúp che nhược điểm hông và đùi cực khéo. Dịp Tết, chân váy chữ A càng phát huy sức mạnh khi có thể kết hợp linh hoạt với áo len, áo sơ mi hay áo kiểu điệu đà.

Bạn có thể chọn chân váy chất liệu dạ, tweed hoặc kaki để tạo cảm giác đứng form, lịch sự nhưng vẫn trẻ trung. Một set đồ với chân váy chữ A, áo đỏ và áo khoác lông nhẹ bên ngoài chắc chắn sẽ khiến bạn trông vừa xinh xắn vừa thời thượng trong mọi cuộc gặp gỡ đầu năm.

Chân váy ngắn

Nếu bạn yêu thích phong cách trẻ trung, năng động thì chân váy ngắn chính là item không thể thiếu. Chân váy ngắn mang lại cảm giác tươi mới, rất hợp với những buổi dạo phố, đi chơi cùng bạn bè ngày Tết.

Các mẫu chân váy ngắn xếp ly, chân váy jeans hoặc váy tweed đang rất được ưa chuộng vì dễ phối và không kén dáng. Khi diện chân váy ngắn, bạn có thể kết hợp cùng áo len oversized hoặc áo ôm gọn để tạo sự cân đối. Đừng quên thêm một đôi boots hoặc giày sneaker để tổng thể trông vừa hợp Tết vừa hợp trend.

Quần jeans

Trong những ngày Tết bận rộn, không phải lúc nào bạn cũng có thời gian lên đồ cầu kỳ. Lúc này, quần jeans chính là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Một chiếc quần jeans dáng suông hoặc ống đứng sẽ giúp bạn trông gọn gàng, hiện đại và dễ dàng phối với hầu hết các loại áo.

Jeans xanh cổ điển mang lại cảm giác trẻ trung, còn jeans đen hoặc trắng lại phù hợp với những outfit thanh lịch hơn. Chỉ cần kết hợp quần jeans với áo đỏ hoặc áo khoác lông, bạn đã có ngay một set đồ chuẩn Tết: vừa thoải mái, vừa nổi bật mà vẫn giữ được cá tính riêng.

