Jennie là sách mẫu hoàn hảo cho 5 kiểu tóc hợp mặt tròn, 2026 này nhất định phải thử

Từ khi ra mắt đến nay, Jennie (BLACKPINK) luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên mỗi khi nói về xu hướng làm đẹp. Từ lối trang điểm, phong cách thời trang cho đến kiểu tóc, cô gần như trở thành hình mẫu để hàng triệu cô gái học theo, đặc biệt, khoản tạo kiểu tóc cho gương mặt tròn.

Jennie sở hữu gương mặt với đường nét đầy đặn, vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Thay vì tìm cách che giấu, Jennie khéo léo biến "má bánh bao" thành một phần cá tính riêng bằng cách tận dụng đường ngôi, độ phồng, layer và độ rơi của tóc. Nhờ đó, cô không chỉ tôn được gương mặt mà còn truyền cảm hứng để nhiều cô gái mặt tròn tự tin hơn với diện mạo của mình.

Jennie và kiểu tóc buộc thấp tưởng đơn giản mà cực kỳ tinh tế

Tạo hình tóc buộc thấp của Jennie tại lễ trao giải MMA 2025 là minh chứng rõ ràng cho khái niệm "nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thực chất được tính toán rất kỹ". Phần tóc được buộc lơi tay, kết hợp cùng dải ruy băng trắng nhỏ, tạo cảm giác mềm mại, nữ tính mà không hề đứng tuổi. Điểm mấu chốt nằm ở phần mái rẽ ngôi giữa, được uốn cong nhẹ và thả tự nhiên hai bên gò má, giúp khuôn mặt tròn trông gọn gàng và có chiều sâu hơn. Đây là kiểu tóc đặc biệt phù hợp với những dịp trang trọng hoặc phong cách thanh lịch.

Ảnh IGNV

Độ phồng đỉnh đầu: "Vũ khí" kéo dài gương mặt tròn

Với những cô gái mặt tròn, độ cao của phần đỉnh đầu luôn đóng vai trò then chốt. Jennie từ những ngày đầu debut đã rất trung thành với kiểu tóc rẽ ngôi lệch kết hợp cùng sóng tóc tự nhiên. Phần chân tóc được đánh phồng vừa đủ giúp tỷ lệ gương mặt trông dài hơn, trong khi những lọn sóng mềm lại làm dịu đi đường viền khuôn mặt. Đây là kiểu tóc "an toàn" nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, phù hợp từ đời thường đến sự kiện.

Ảnh IGNV

Layer nhẹ quanh mặt là xu hướng tóc không thể thiếu của những năm gần đây

Một trong những từ khóa làm tóc nổi bật nhất thời gian gần đây chính là "layer". Jennie chọn cách cắt layer vừa phải, không làm tóc quá mỏng mà tập trung vào các lớp tóc ôm sát đường viền hàm. Kiểu cắt này giúp gương mặt tròn trông thanh thoát hơn, đồng thời cũng phù hợp với nhiều dáng mặt khác như mặt vuông hay mặt kim cương. Điểm cộng lớn là rất dễ chăm sóc và không cần tạo kiểu quá cầu kỳ.

Ảnh IGNV

Tóc uốn cụp thanh lịch, dịu dàng đúng chất "tiểu thư"

Tóc uốn cụp đang có màn trở lại mạnh mẽ và Jennie là một trong những người lăng xê kiểu tóc này hiệu quả nhất. Trên nền tóc layer, phần đuôi được uốn cong nhẹ vào trong giúp ôm trọn hai bên má, hạn chế cảm giác gương mặt bị bè ngang. Kiểu tóc này mang lại khí chất nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không hề "dừ", đặc biệt phù hợp với những cô gái theo đuổi phong cách thanh lịch trong năm 2026.

Ảnh IGNV

Kiểu tóc công chúa Y2K, ngọt ngào mà vẫn gọn mặt

Xu hướng Y2K vẫn chưa hạ nhiệt và dự kiến sẽ tiếp tục được yêu thích trong năm 2026. Những kiểu tóc như buộc nửa đầu hay búi thấp mang hơi hướng công chúa được Jennie biến tấu khéo léo bằng cách giữ lại phần mái dài ôm mặt. Chính chi tiết này giúp tổng thể không bị "tròn trịa quá mức", đồng thời tăng thêm độ tầng và chiều sâu cho mái tóc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thử phong cách retro nhưng vẫn lo ngại chuyện lộ nhược điểm gương mặt.

Ảnh IGNV

Có thể nói, Jennie không chỉ là biểu tượng thời trang mà còn là "sách mẫu sống" cho những cô gái sở hữu khuôn mặt tròn. Bước sang năm 2026, thay vì tìm cách giấu đi đường nét tự nhiên, học cách tận dụng và làm nổi bật nó như Jennie mới chính là chìa khóa để trở nên cuốn hút hơn.

Nguồn TVBS