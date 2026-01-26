Xu hướng giày công sở 2026: Chỉ cần sắm đúng 4 kiểu, không cần hơn

Trong nhiều năm trở lại đây, giày công sở không còn gói gọn trong sự cứng nhắc. Phụ nữ ngày càng quan tâm đến cảm giác khi mang giày suốt cả ngày, sự linh hoạt giữa công việc và đời sống cá nhân, cũng như khả năng phối đồ dễ dàng. Những xu hướng giày công sở nổi bật dưới đây không quá xa lạ, nhưng được làm mới theo hướng tinh tế hơn, thực tế hơn và phù hợp với nhịp sống hàng ngày.

Giày búp bê

Giày búp bê tiếp tục giữ vị trí vững chắc trong tủ đồ công sở năm 2026, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển hoặc phải đứng, đi lại nhiều. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế: giày búp bê không còn quá mỏng hay đơn giản như trước mà được chăm chút hơn về phom dáng và chất liệu.

Mũi giày được làm gọn, hơi thuôn nhẹ để tạo cảm giác thanh thoát, giúp đôi chân trông dài hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái. Chất liệu da mềm, da tổng hợp hoặc vải dệt được ưa chuộng vì dễ thích nghi với thời tiết và ít gây đau chân. Một số thiết kế có thêm chi tiết nhỏ như nếp gấp, quai mảnh hoặc khóa kim loại tinh giản, đủ để tạo điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ lịch sự.

Giày búp bê rất dễ phối đồ, từ quần âu, chân váy chữ A đến váy liền dáng suông. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày làm việc nhẹ nhàng hoặc khi bạn muốn ưu tiên sự dễ chịu hơn là chiều cao.

Giày loafer

Loafer vẫn là kiểu giày được nhiều người lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa lịch sự và thoải mái. Năm 2026, loafer công sở có xu hướng mềm mại hơn, bớt cứng cáp so với những thiết kế truyền thống.

Đế giày không quá dày, phần mũi giày tròn hoặc hơi vuông giúp tổng thể trông hiện đại và dễ mang hơn. Màu sắc chủ đạo vẫn là đen, nâu, be, nhưng có thêm các gam trung tính sáng như xám nhạt hoặc kem để phù hợp với trang phục công sở mùa nóng.

Loafer đặc biệt hợp với quần âu ống đứng, quần ống rộng hoặc váy dài qua gối. Kiểu giày này mang lại cảm giác chững chạc, phù hợp với môi trường làm việc cần sự chỉn chu, nhưng vẫn đủ thoải mái để mang suốt cả ngày mà không quá áp lực cho bàn chân.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn vẫn giữ được sức hút riêng trong năm 2026 nhờ khả năng tôn dáng và tạo cảm giác gọn gàng cho tổng thể trang phục. Tuy nhiên, thiết kế đã được điều chỉnh để dễ mang hơn, tránh cảm giác đau mũi chân như những mẫu quá nhọn trước đây.

Phần mũi giày thường được làm dài vừa phải, độ nhọn vừa đủ để tạo nét thanh lịch. Gót giày không cần quá cao, chỉ khoảng 3–5 cm là đã đủ giúp dáng người trông cao ráo hơn mà vẫn đảm bảo sự ổn định khi di chuyển.

Giày mũi nhọn phù hợp với những ngày cần gặp gỡ đối tác, họp hành hoặc khi bạn muốn bộ trang phục trông chỉn chu hơn một chút. Khi kết hợp cùng quần tây, váy bút chì hoặc váy midi, đôi giày này giúp tổng thể trở nên cân đối và tinh tế hơn.

Sandal cao gót

Sandal cao gót dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong môi trường công sở, đặc biệt vào những tháng thời tiết nóng. Xu hướng năm 2026 ưu tiên những thiết kế tối giản, quai mảnh, màu sắc trung tính để giữ được sự lịch sự cần thiết.

Gót giày thường có độ cao vừa phải, không quá dốc, giúp việc di chuyển trong văn phòng hay đi lại cả ngày trở nên dễ dàng hơn. Quai giày được thiết kế chắc chắn, ôm chân nhưng không gây khó chịu. Những gam màu như đen, nâu, be hoặc trắng sữa được ưa chuộng vì dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Sandal cao gót mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoáng chân, rất hợp khi kết hợp cùng váy liền, chân váy hoặc quần ống rộng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày làm việc cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính và gọn gàng.

Ảnh: Instagram