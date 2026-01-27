Style của phụ nữ ngoài 40 sẽ trẻ ra 5 tuổi nhờ 4 mẫu áo dài tay

Bước sang tuổi 40, phong cách thời trang của phụ nữ thường có những chuyển biến rất tinh tế. Không còn chạy theo xu hướng quá phô trương, phái đẹp ở độ tuổi này ưu tiên sự thanh lịch, thoải mái nhưng vẫn phải toát lên nét hiện đại và cuốn hút. Áo dài tay là một trong những món đồ "đinh" của tủ quần áo, dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Dưới đây là 4 kiểu áo dài tay được xem là lựa chọn lý tưởng, giúp phụ nữ trên 40 tuổi luôn tự tin và rạng rỡ.

Áo len họa tiết

Áo len họa tiết là lựa chọn hoàn hảo để làm mới phong cách mà không cần quá cầu kỳ. Với phụ nữ trên 40 tuổi, những họa tiết tinh tế như hoa nhí, hình học đơn giản, kẻ sọc nhỏ hay họa tiết dệt nổi nhẹ nhàng sẽ mang lại cảm giác trẻ trung nhưng vẫn rất nhã nhặn. Tránh những họa tiết quá to hoặc màu sắc quá chói, bởi chúng dễ khiến tổng thể trở nên rối mắt.

Chất liệu len mềm mại, có độ co giãn vừa phải không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. Một chiếc áo len họa tiết phối cùng quần âu trơn màu hoặc chân váy midi sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ bạn bè. Đây là kiểu áo giúp người mặc thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự chín chắn rất riêng của tuổi 40.

Áo len màu trung tính

Nếu phải chọn một item "an toàn" nhưng không bao giờ lỗi mốt, áo len màu trung tính chắc chắn đứng đầu danh sách. Những gam màu như be, kem, xám, nâu, xanh navy hay đen luôn mang lại vẻ ngoài sang trọng và dễ phối đồ. Đặc biệt, với phụ nữ trên 40 tuổi, màu trung tính còn giúp tôn da và tạo cảm giác trang nhã, điềm đạm.

Áo len trơn, form vừa vặn cơ thể sẽ giúp che nhược điểm hiệu quả, đồng thời tạo đường nét gọn gàng cho vóc dáng. Chỉ cần kết hợp áo len màu trung tính với quần jeans tối màu, quần vải ống đứng hoặc chân váy bút chì, bạn đã có ngay một set đồ thanh lịch mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Đây cũng là kiểu áo lý tưởng để phối layer với áo sơ mi hoặc khoác blazer khi thời tiết lạnh.

Áo sơ mi dài tay

Áo sơ mi dài tay từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và chuyên nghiệp. Với phụ nữ trên 40 tuổi, áo sơ mi không chỉ gói gọn trong môi trường công sở mà còn được biến tấu linh hoạt để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Những thiết kế sơ mi có chất liệu mềm rủ như lụa, voan, cotton cao cấp sẽ mang lại cảm giác thoải mái và nữ tính hơn.

Về kiểu dáng, áo sơ mi cổ trụ, cổ chữ V nhẹ hoặc cổ bẻ truyền thống đều là những lựa chọn đáng cân nhắc. Màu sắc nên ưu tiên các tông nhã nhặn như trắng, xanh nhạt, pastel hoặc các màu trung tính để dễ phối đồ. Áo sơ mi dài tay khi kết hợp cùng quần âu hoặc chân váy dài không chỉ giúp người mặc trông gọn gàng mà còn toát lên sự tự tin, chín chắn rất đặc trưng của phụ nữ trưởng thành.

Áo thun cơ bản

Đừng nghĩ rằng áo thun chỉ dành cho giới trẻ. Thực tế, áo thun dài tay cơ bản là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi nhờ tính ứng dụng cao và sự thoải mái tuyệt đối. Những chiếc áo thun trơn, ít chi tiết, form vừa phải sẽ giúp người mặc trông trẻ trung hơn mà không hề "cưa sừng làm nghé".

Chất liệu cotton hoặc thun pha cao cấp, dày dặn sẽ giúp áo giữ form tốt và tạo cảm giác dễ chịu suốt cả ngày. Áo thun dài tay có thể phối cùng quần jeans, quần kaki hay chân váy chữ A để tạo nên phong cách năng động, gần gũi. Khi cần lịch sự hơn, chỉ cần khoác thêm áo blazer hoặc cardigan mỏng là tổng thể đã trở nên gọn gàng và tinh tế hơn rất nhiều.

Ảnh: Instagram