Diện mạo đẹp nhất của Thanh Thủy

Khoảnh khắc đăng quang Miss International 2024 từ lâu đã được xem là thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp nhan sắc của Thanh Thủy. Hình ảnh nàng hậu với mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt rạng rỡ trong lớp makeup tông hồng ngọt ngào gần như trở thành “công thức vàng” giúp visual của cô bùng nổ trọn vẹn. Kiểu tóc búi không chỉ tôn lên đường nét thanh tú, chiếc cổ cao thon gọn mà còn mang đến vẻ đẹp chuẩn mực, sang trọng rất hợp với không khí đăng quang.

Kể từ đó, mỗi lần Thanh Thủy xuất hiện với diện mạo mới, netizen lại không ít lần bày tỏ mong muốn cô quay về với mái tóc búi quen thuộc – biểu tượng của khoảnh khắc đỉnh cao. Tuy nhiên, mới đây, mỹ nhân sinh năm 2002 bất ngờ có một tạo hình hoàn toàn mới được ví như “soán ngôi” chính khoảnh khắc đăng quang năm nào, cho thấy nhan sắc của Thanh Thủy không chỉ đẹp ở một khuôn mẫu, mà ngày càng linh hoạt và thăng hạng rõ rệt.

Cận cảnh layout makeup nhận được nhiều lời khen của Thanh Thủy. (Nguồn: changnguyenmakeup)

Thanh Thủy gây ấn tượng với visual trong trẻo, thanh thuần nhưng vẫn toát lên nét sang trọng rõ rệt. Làn da được xử lý mịn màng, căng bóng vừa đủ, làm nền hoàn hảo cho layout makeup tông hồng đào ngọt ngào. Phần má ửng hồng lan nhẹ từ gò má xuống sống mũi tạo hiệu ứng “say nắng” tự nhiên, giúp gương mặt thêm phần trẻ trung và mềm mại. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh, mi cong nhẹ kết hợp cùng màu son bóng căng mọng, hài hòa với tổng thể. Kiểu tóc rẽ ngôi lệch, uốn lượn sóng lớn và vén gọn một bên tai càng làm tôn lên đường nét thanh tú, rạng rỡ của Thanh Thủy.

Từ tóc đến makeup, layout này làm nổi bật trọn vẹn visual của nàng hậu.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Thanh Thủy, đánh giá đẹp nhất từ trước đến nay.

Có ý kiến còn cho rằng layout này vượt cả tạo hình đêm đăng quang Miss International 2024 của nàng hậu. (Ảnh: FBNV)

Sở hữu gương mặt tròn cùng phần trán khá ngắn, Thanh Thủy đặc biệt hợp với những kiểu tóc không mái, giúp khoe trọn đường nét và giúp gương mặt cân đối, thanh thoát hơn. Khi kết hợp cùng các layout makeup trong trẻo chính là cặp bài trùng hoàn hảo giúp làm nổi bật vẻ đẹp của nàng hậu. Do đó, mỗi lần thử nghiệm với các tạo hình mới mẻ, để tóc mái, người đẹp nhận về khá nhiều phản ứng trái chiều.