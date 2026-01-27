Thỏi son dưỡng 250k mà hút hơn 21 triệu lượt xem vì lên môi quá xinh, 20k comment toàn xin link mua điên cuồng

Mới đây, cộng đồng làm đẹp trên Instagram không khỏi xôn xao trước một đoạn video review son dưỡng có màu đạt hơn 21,1 triệu lượt xem, kèm theo hàng nghìn bình luận đồng loạt hỏi xin link mua. Không phải son high-end, cũng chẳng gắn với celeb đình đám, sản phẩm này vẫn gây sốt nhờ ngoại hình tối giản, concept thân thiện môi trường và đặc biệt là màu son lên môi đậm rực hơn hẳn những gì người ta mong đợi ở một thỏi lip balm.

Đoạn video review hiện đạt hơn 21.1 triệu lượt xem. Nguồn: Instagram @hygrbestie

Cùng hàng loạt bình luận xin link sản phẩm. Nguồn: Instagram @hygrbestie

Hàng loạt video review sản phẩm lên xu hướng. Nguồn: Instagram

Nhân vật chính của "cơn địa chấn" này chính là Hygr Tinted Lip Balm - một dòng son dưỡng có màu đến từ Malaysia.

Nguồn: @thataryna, @lydiakoren90

Điểm cộng đầu tiên khiến Hygr ghi điểm chính là thiết kế refill bằng tre vừa xinh xắn, vừa mang tinh thần sống xanh. Chỉ cần mua một vỏ tre từ thỏi đầu, khi dùng hết, người dùng có thể thay lõi son bên trong để tiếp tục sử dụng, thiết kế này góp phần giúp giảm lượng nhựa thải ra môi trường mỗi năm tử rác mỹ phẩm.

Cách refill son. Nguồn: HYGR

Về công thức, Hygr Tinted Lip Balm được giới thiệu là son dưỡng đa năng 3-in-1, có thể dùng cho môi, má và cả bầu mắt. Thành phần chủ yếu có nguồn gốc tự nhiên như bơ hạt mỡ, vitamin E, dầu bơ, dầu jojoba, kết hợp cùng 2% Hyaluronic Acid giúp giữ ẩm và hạn chế khô môi. Kết cấu son dạng balm, không quá bóng, không gây cảm giác nặng hay dính môi.

Vỏ ngoài được làm bằng tre thân thiện với môi trường. Nguồn: HYGR

Màu son chính là yếu tố khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì chỉ lên màu nhè nhẹ như son dưỡng có màu thông thường, Hygr cho hiệu ứng gần giống một thỏi son lipstick dạng balm: màu đỏ tươi, trong, có độ che phủ tốt nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Khi thoa một lớp mỏng và bặm môi, màu son dịu lại thành sắc đỏ hồng dễ dùng hằng ngày, cực kỳ hợp với làn da châu Á. Son cũng để lại lớp tint nhẹ sau khi trôi, giúp đôi môi vẫn hồng hào dù đã ăn uống.

Son có thể dùng cho cả mắt và má. Nguồn: HYGR

Về cảm giác trên môi, Hygr mang lại trải nghiệm tương đối dễ chịu, không quá waxy hay dầu. Dù vậy, một số người dùng cho rằng kết cấu son vẫn hơi "cứng" và có cảm giác lăn tăn nhẹ khi bặm môi. Khả năng dưỡng ở mức ổn, không làm khô môi nhưng cũng không quá thần thánh.

Tổng thể, Hygr Tinted Lip Balm là một sản phẩm rất đáng thử nếu bạn thích son dưỡng có màu đậm, công thức thiên nhiên, thiết kế thân thiện môi trường và giá cả dễ tiếp cận, chỉ khoảng hơn 250.000 VNĐ. Màu son xinh xắn cùng tinh thần "xanh" chính là lý do khiến thỏi son này đủ sức viral khắp Instagram.