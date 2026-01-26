4 kiểu giày nên sắm cho Tết vì diện quanh năm vẫn hợp, xuất hiện là sang cả set đồ

Mỗi dịp Tết đến, câu chuyện "mặc gì – mang gì" lại khiến nhiều người phải đau đầu. Trang phục có thể thay đổi theo xu hướng, nhưng một đôi giày đẹp, dễ phối và dùng được dài lâu mới là khoản đầu tư thông minh.

Nếu bạn đang tìm kiếm những mẫu giày vừa diện Tết sang xịn, vừa có thể mang quanh năm mà không sợ lỗi mốt, thì 4 kiểu giày dưới đây chính là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Giày búp bê

Giày búp bê từ lâu đã là "chân ái" của những cô nàng yêu sự nhẹ nhàng, nữ tính và đề cao tính tiện dụng. Điểm cộng lớn nhất của kiểu giày này là thiết kế đơn giản, ôm chân, dễ mang và phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Trong những ngày Tết phải đi lại nhiều, ghé thăm họ hàng hay dạo phố đầu xuân, một đôi giày búp bê êm ái sẽ giúp bạn thoải mái suốt cả ngày.

Về mặt thẩm mỹ, giày búp bê ngày nay không còn nhàm chán như trước. Các phiên bản mũi nhọn, đính nơ, phối da bóng hoặc chất liệu tweed mang lại vẻ ngoài thanh lịch, rất hợp để diện cùng váy hoa, váy midi hay áo dài cách tân ngày Tết. Sau Tết, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng giày búp bê khi đi làm hoặc dạo phố cuối tuần. Chỉ cần chọn gam màu trung tính như đen, be hoặc pastel nhẹ, đôi giày này sẽ đồng hành với bạn quanh năm.

Giày cao gót mũi nhọn

Nếu cần một đôi giày "nâng tầm" tổng thể trang phục ngay lập tức, giày cao gót mũi nhọn chắc chắn là lựa chọn không thể thiếu. Kiểu giày này mang lại cảm giác thanh thoát, giúp đôi chân trông dài và gọn hơn, rất phù hợp với không khí chỉn chu, trang trọng của ngày Tết.

Trong những buổi chúc Tết, họp mặt gia đình hay gặp gỡ đầu năm, một đôi cao gót mũi nhọn màu đỏ rượu, kem hoặc ánh kim nhẹ sẽ tạo điểm nhấn tinh tế mà vẫn giữ được sự sang trọng. Quan trọng hơn, giày cao gót mũi nhọn không phải món đồ chỉ dùng trong vài ngày Tết. Đây là item kinh điển, có thể theo bạn từ công sở đến các buổi tiệc, sự kiện hay những dịp cần ăn mặc lịch sự. Để mang được lâu dài, nên ưu tiên chiều cao gót vừa phải, khoảng 5–7 cm, giúp tôn dáng mà vẫn dễ di chuyển.

Giày loafer

Giày loafer là đại diện tiêu biểu cho phong cách thanh lịch pha chút hiện đại. Không quá nữ tính như giày búp bê, cũng không cầu kỳ như cao gót, loafer mang đến cảm giác chỉn chu nhưng vẫn rất thoải mái. Đây là mẫu giày cực kỳ phù hợp với những ai yêu thích phong cách tối giản hoặc năng động.

Trong dịp Tết, giày loafer da trơn, da bóng hoặc có chi tiết kim loại nhẹ sẽ dễ dàng kết hợp cùng quần âu, chân váy chữ A hay váy dài qua gối. Tổng thể trông gọn gàng, lịch sự mà vẫn rất thời trang. Sau Tết, loafer lại càng phát huy công dụng khi có thể mang đi làm hằng ngày, đi cà phê hay dạo phố. Một đôi loafer chất lượng tốt, form dáng đẹp sẽ không bao giờ lỗi mốt và xứng đáng có mặt trong tủ giày của bạn.

Giày mary jane

Giày mary jane với đặc trưng là quai ngang bàn chân mang đến vẻ ngoài cổ điển, ngọt ngào nhưng không kém phần trendy. Đây là kiểu giày được nhiều tín đồ thời trang yêu thích vì khả năng "hack tuổi" hiệu quả, đồng thời tạo điểm nhấn khác biệt cho trang phục.

Dịp Tết là thời điểm lý tưởng để diện mary jane cùng váy xòe, váy hoa hoặc áo dài cách tân, mang lại cảm giác dịu dàng, tươi mới. Hiện nay, mary jane có rất nhiều biến tấu: gót thấp, gót vuông, mũi tròn hay mũi vuông, giúp bạn dễ dàng chọn được đôi phù hợp với phong cách cá nhân. Không chỉ dừng lại ở ngày Tết, mary jane còn có thể theo bạn suốt bốn mùa, từ những buổi dạo phố nhẹ nhàng đến các cuộc hẹn cuối tuần, chỉ cần khéo léo phối đồ là luôn xinh.

