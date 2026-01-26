Bí mật vì sao tóc gội ngoài tiệm thơm sạch suốt 3 ngày, gội ở nhà 1 ngày sau là bết

Gần đây trên Threads, một câu hỏi tưởng chừng rất đời thường lại bất ngờ gây bão: "Vì sao gội đầu ở salon thì tóc thơm tới 3 ngày, còn tự gội ở nhà dù ngày nào cũng gội, thậm chí gội 2 lần, chà rất kỹ hơn 5 phút mà hôm sau vừa xoa da đầu đã thấy mùi dầu?" Chỉ trong vòng 2 ngày, bài đăng này đã thu hút gần cả nghìn bình luận đồng cảm.

Rõ ràng là dùng dầu gội không rẻ, các bước cũng chẳng thiếu, vậy tại sao cảm giác "được gội ở salon" lại khác hoàn toàn? Thậm chí sau 2–3 ngày tóc vẫn bồng bềnh, thơm tho. Trước thắc mắc này, các thợ làm tóc chuyên nghiệp đã trực tiếp lên tiếng và chỉ ra một sự thật: vấn đề không nằm ở dầu gội đắt hay rẻ, mà nằm ở bạn có gội đúng cách hay không .

Ảnh @ch.jsoo

Gội đầu sai từ bước đầu tiên: Dầu gội không nên chạm thẳng vào da đầu

Một nguyên tắc đã được nhắc đi nhắc lại nhiều năm nhưng vẫn thường xuyên bị bỏ qua, đó là không nên đổ trực tiếp dầu gội lên da đầu để tạo bọt. Bản thân dầu gội có khả năng làm sạch mạnh, nếu tiếp xúc trực tiếp với da đầu sẽ dễ gây kích ứng, phá vỡ sự cân bằng dầu – nước, khiến da đầu càng nhanh tiết dầu hơn và dễ có mùi.

Cách đúng là tạo bọt trước ở lòng bàn tay hoặc phần đuôi tóc, sau đó mới đưa lớp bọt này lên da đầu để làm sạch. Việc này giúp giảm kích ứng, hạn chế làm da đầu "hoảng loạn" tiết dầu bù trừ. Với tóc ngắn, nên tạo bọt kỹ trong tay hoặc dùng lưới tạo bọt để hỗ trợ.

Ảnh Hiss Matilda

Chọn sai dầu gội, gội kỹ mấy cũng vẫn bết

Khí hậu nóng ẩm, cộng với áp lực cuộc sống và chế độ ăn uống khiến rất nhiều người Việt có da đầu thiên dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Trong trường hợp này, nếu vẫn dùng dầu gội dưỡng ẩm cao, kết cấu dạng sữa đặc, tóc rất dễ rơi vào tình trạng "chưa kịp sạch đã bết".

Các thợ tóc khuyên rằng, da đầu dầu hoặc hỗn hợp nên ưu tiên dầu gội kiểm soát dầu, tạo độ phồng, kết cấu trong suốt thay vì dạng kem. Khả năng làm sạch của nhóm này tốt hơn, giúp kéo dài cảm giác khô thoáng và hạn chế mùi da đầu.

Gội hai lần không phải thừa, mà là bắt buộc

Nhiều người gội đầu một lần rồi xả luôn, trong khi thực tế, lần gội đầu tiên chỉ có nhiệm vụ cuốn trôi lớp dầu và bụi bẩn bám bên ngoài. Lần gội thứ hai mới là lúc da đầu được làm sạch thực sự và các hoạt chất trong dầu gội phát huy tác dụng.

Khi gội, nên dùng phần thịt đầu ngón tay thay vì móng tay để tránh làm trầy xước da đầu. Đừng quên các khu vực dễ bị bỏ sót như đỉnh đầu, hai bên thái dương và sau gáy. Thời gian gội lý tưởng nên từ 5 phút trở lên, kết hợp massage nhẹ để thư giãn da đầu, cảm giác sẽ rất gần với lúc gội ở salon.

Ảnh Shutterstock

Xả không sạch chính là "thủ phạm giấu mặt" gây mùi da đầu

Một sai lầm phổ biến là xả nước qua loa vì… mải nghĩ chuyện khác. Cặn dầu gội còn sót lại chính là nguyên nhân khiến tóc nhanh bết, da đầu dễ có mùi dù mới gội hôm trước.

Khi xả, cần đặc biệt chú ý những vùng như đỉnh đầu, sau tai và gáy. Hãy xả đến khi không còn cảm giác trơn trượt hay bọt sót lại. Nghe buồn cười nhưng không cãi được, rất nhiều người gội đầu hằng ngày nhưng thực chất lại… chưa bao giờ xả thật sạch.

Tóc chưa khô hẳn đã đi ngủ, da đầu "lên mùi" là điều tất yếu

Đây là bước mà nhiều người mắc sai lầm nhất. Gội xong quấn khăn, lướt điện thoại, làm việc nhà, đến lúc ngủ mới sấy qua loa cho có, trong khi da đầu và chân tóc vẫn còn ẩm.

Tóc ẩm bị ủ lâu trong môi trường kín chính là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển. Độ ẩm cộng với nhiệt độ cơ thể tạo thành "ổ vi sinh" gây mùi, ngứa và dầu. Thợ tóc khuyên rằng thời gian quấn khăn không nên quá 3 phút, sau đó cần sấy khô hoàn toàn da đầu và chân tóc để giữ tóc thơm và sạch lâu hơn.

Nguồn TVBS