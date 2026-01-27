Vbiz có mỹ nhân U45 vẫn trẻ như gái đôi mươi, bí quyết từ thói quen ăn chay giản dị

Hiền Thục từ lâu đã được xem là một trong những “mỹ nhân không tuổi” của showbiz Việt. Ở độ tuổi ngoài 40, là mẹ một con và đã hoạt động nghệ thuật hơn hai thập kỷ, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng, mái tóc dày khỏe cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Bí quyết đằng sau diện mạo “bị thời gian bỏ quên” ấy, theo chính cô nhiều lần chia sẻ, nằm ở một lối sống rất giản dị: ăn chay gián đoạn và giữ cơ thể luôn nhẹ nhàng, thanh sạch từ bên trong .

Diện mạo như bị thời gian bỏ quên của Hiền Thục. (Nguồn: FBNV)

Không chạy theo những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Hiền Thục chọn ăn chay gián đoạn như một cách để “nghỉ ngơi” cho cơ thể. Mỗi năm, cô duy trì những giai đoạn ăn chay kéo dài từ một đến 3 tháng, tập trung vào rau xanh, trái cây, các món hấp, luộc và hạn chế tối đa dầu mỡ. Khi chuyển sang ăn chay, cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn, tiêu hóa tốt hơn, cảm giác đầy bụng hay tích nước cũng giảm rõ rệt. Đây là yếu tố quan trọng giúp vóc dáng của nữ ca sĩ luôn gọn gàng, đường nét cơ thể rõ ràng dù không ăn kiêng cực đoan.

Các món chay như mỳ quảng, bún chả cá hay bún măng được nữ ca sĩ tự làm trong mỗi giai đoạn ăn chay. (Nguồn: FBNV)

Không chỉ tác động đến cân nặng, chế độ ăn thuần thực vật còn mang lại lợi ích rõ rệt cho làn da. Việc tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa giúp da ít xỉn màu, hạn chế mụn viêm và chậm quá trình lão hóa. Ở Hiền Thục, vẻ đẹp không nằm ở lớp trang điểm đậm hay phong cách cầu kỳ, mà đến từ nền da khỏe, ánh nhìn trong trẻo và thần thái thư thái – những dấu hiệu rất rõ của một cơ thể được chăm sóc tốt từ bên trong.

Loại salad với nguyên liệu chính là rau rocket được Hiền Thục làm tại nhà, ăn chay nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. (Nguồn: Facebook)

Điều đáng nói là ăn chay của Hiền Thục không hề cực đoan hay thiếu khoa học. Cô chú trọng cân bằng dinh dưỡng, bổ sung đạm thực vật từ đậu hũ, các loại đậu, hạt và nấm để cơ thể không bị suy nhược. Nhờ vậy, dù ăn chay dài ngày, nữ ca sĩ vẫn giữ được năng lượng ổn định, không mệt mỏi và duy trì được khối cơ săn chắc – yếu tố quan trọng để vóc dáng không bị “mềm” theo thời gian.

Món chay của Hiền Thục vẫn đầy đủ dinh dưỡng. (Nguồn: FBNV)

Bên cạnh việc hạn chế đồ dầu mỡ, đồ ngọt, Hiền Thục còn duy trì thói quen uống khoảng 1,5 lít nước và tích cực vận động, chơi thể thao để có thể sở hữu thân hình săn chắc, quyến rũ. Chính sự kết hợp hài hòa giữa ăn chay thông minh, sinh hoạt điều độ và tập luyện nhẹ nhàng đã tạo nên “công thức trẻ lâu” bền vững của Hiền Thục.