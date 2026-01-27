Lối chơi đồ hiệu của Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc đang phủ sóng khắp mạng xã hội Việt Nam sau thành tích vẻ vang cùng U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2026. Mới đây, bức ảnh được chàng cầu thủ sinh năm 2004 đăng tải trên trang cá nhân sau khi về nước đang gây sốt với hơn nửa triệu tương tác. Trong khung hình này, có quá nhiều điều để dân tình ngắm nghía về chàng cầu thủ Gen Z đang hot nhất Việt Nam lúc này, không chỉ về tài năng bóng đá mà còn về độ "chịu chơi" trong thời trang.

Sự thành công của Đình Bắc nếu như được đo đếm bằng danh hiệu chính là 2 giải thưởng chuyên môn danh giá trên tay, mặt khác còn được tính bằng khả năng "cá kiếm" ở tuổi 22. Bên cạnh những tài sản lớn, Đình Bắc còn cho thấy độ chịu chơi bằng những item thời trang thường xuyên xuất hiện xung quanh anh chàng.

Ảnh FBNV.

Chỉ tính riêng trong khung hình nói trên, bên cạnh nam cầu thủ là hai chiếc túi du lịch hàng hiệu dễ dàng nhận diện qua monogram đặc trưng. Nổi bật nhất là chiếc túi màu cam rực rỡ: Goyard Bowling 25 Toiletry Bag có giá khoảng 35 triệu đồng trên thị trường resale. Đây là mẫu túi toiletry tiếp nối dòng Bowling 45 và Bowling 55 nổi tiếng của Goyard. Thiết kế là phụ kiện du lịch thiết yếu cho những ai thường xuyên di chuyển, có khả năng điều chỉnh dung tích nhờ các khóa bấm xung quanh phần mở, cho phép mở rộng hoặc thu nhỏ tùy theo lượng đồ bên trong.

Ảnh @linkupmilan.

Mẫu túi còn lại là Louis Vuitton Dopp Kit Monogram Eclipse có giá 29 triệu đồng chính hãng. Với họa tiết Monogram Eclipse màu xám đen sang trọng. Hai thiết kế nói trên hay các mẫu Dopp Kit nói chung thường là lựa chọn của giới vận động viên có tiếng quốc tế. Với lịch trình di chuyển dày đặc các vận động viên cần những chiếc túi du lịch vừa gọn gàng, sang trọng và nam giới.

Ảnh Louis Vuitton.

Trước đó, nam cầu thủ sinh năm 2004 cũng từng thể hiện sự yêu thích với thương hiệu Louis Vuitton qua nhiều món đồ khác nhau. Bộ sưu tập của anh chàng còn có ví Zippy Horizontal Monogram Eclipse có giá 23,6 triệu đồng - ton-sur-ton với chiếc túi du lịch kể trên. Chiếc ví này là một trong những mẫu ví nam bán chạy nhất của Louis Vuitton, với thiết kế ngang tiện lợi, nhiều ngăn để thẻ và tiền mặt. Đi cùng set đồ này còn có mắt kính dáng vuông LV Escape giá 13,1 triệu đồng.

Ảnh FBNV, Louis Vuitton.

Không dừng lại ở những món phụ kiện thời trang, Đình Bắc còn có khoảnh khắc để chai nước hoa của Louis Vuitton lọt vào khung hình selfie. Qua nhận diện có khả năng đây là Louis Vuitton Ombre Nomade có giá từ 11-17 triệu đồng tùy dung tích. Đây được miêu tả là một mùi hương gỗ phương Đông ấm áp, mạnh mẽ và bí ẩn.

Từ đây càng cho thấy đặc điểm của một "dân chơi" thực thụ: không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân của Đình Bắc.