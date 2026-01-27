Rich kid "quá là sến" Jenny Huỳnh đã khác xưa: Khoe bạo vòng 1 ngang mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Mới đây, Jenny Huỳnh đã chia sẻ loạt hình ảnh khi đi xem concert của TWICE tại Mỹ. Dù chỉ xuất hiện với tư cách một khán giả, tạo hình lần này của nữ YouTuber Gen Z vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi màn "lột xác" rõ rệt so với hình ảnh trong trẻo, dễ thương quen thuộc trước đây. Jenny thẳng thắn giới thiệu cô cosplay thần tượng là Tzuyu dựa trên tạo hình từng gây bão của nữ idol tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025 hồi tháng 10/2025, cho thấy sự yêu thích dành cho "mỹ nhân đẹp nhất thế giới".

Jenny Huỳnh và bạn cosplay Jihyo và Tzuyu tại concert nhóm (Nguồn @jenny.huynh._).



Jenny diện tank top ôm sát cơ thể, bên trong là push-up bra (áo ngực nâng ngực) giúp vòng 1 trở nên đầy đặn và quyến rũ hơn hẳn. Nữ YouTuber kết hợp cùng chân váy mini màu đen xẻ nhẹ, đi kèm boots lông hồng cao quá gối, gần như đầy đủ tinh thần outfit của Tzuyu trên sân khấu Victoria’s Secret. Tổng thể tạo hình vừa gợi cảm lại mang màu sắc pop girly, khác biệt lớn với hình ảnh nữ du học sinh nhí nhảnh ngày nào.

Ảnh: IGNV

Chính chi tiết để lộ vòng 1 cùng phong thái tự tin đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về Jenny, dưới phần bình luận, người hâm mộ nhanh chóng để lại hàng loạt nhận xét về sự trưởng thành của cô nàng khi chính thức bước sang tuổi 21. Không ít ý kiến cho rằng nữ YouTube "quá là sến" nay đã lớn thật rồi, nhìn khác hẳn ngày xưa, thậm chí có bình luận ví von vóc dáng của Jenny hiện tại "khéo còn win luôn Tzuyu chứ không đùa được".

Trước đó, sự xuất hiện của TWICE tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025 từng gây ra không ít tranh luận trái chiều khi bị cho là mờ nhạt, không cần thiết. Tuy nhiên, xét trên phương diện thương mại lẫn sức ảnh hưởng, màn xuất hiện này lại được xem là cú bắt tay cực kỳ thành công giữa TWICE và Victoria’s Secret. Mẫu Bombshell Bra mà Tzuyu mặc khi trình diễn đã gần như cháy hàng trên trang web chính thức chỉ trong thời gian ngắn do nhu cầu tăng đột biến.

Ảnh: TWICE

Theo Google Trends, mẫu áo ngực "Wear Everywhere Push-Up Bra" được cộng đồng mạng ưu ái gọi là áo ngực Tzuyu, đồng thời trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Việc Jenny Huỳnh lựa chọn cosplay lại tạo hình này cũng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của khoảnh khắc ấy, đồng thời đánh dấu hình ảnh trưởng thành, táo bạo hơn của nữ YouTuber Gen Z sau nhiều năm gắn liền với hình tượng kín đáo, ngọt ngào.