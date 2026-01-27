Ái nữ nhà tỷ phú khét tiếng gần 50 tuổi vẫn trẻ măng: Bí quyết chống già không hề đắt đỏ

Ở tuổi 47, Aimee Sun (Tôn Vân Vân) - ái nữ của gia tộc tài phiệt lừng danh Đài Loan (Trung Quốc) vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung chẳng khác nào phụ nữ ngoài 30. Làn da săn chắc, vóc dáng gọn gàng cùng khí chất sang trọng giúp cô nhiều lần bị nhầm là chị em khi đứng cạnh con gái ở độ tuổi đôi mươi. Trạng thái đóng băng thời gian ấy không chỉ đến từ điều kiện sống giàu có, mà còn là kết quả của kỷ luật chăm sóc bản thân bền bỉ suốt nhiều năm.

Ảnh @aimeeyunyunsun

Chống lão hóa không chỉ nằm ở mỹ phẩm, mà bắt đầu từ vóc dáng

Bên cạnh chế độ dưỡng da đều đặn, Tôn Vân Vân đặc biệt coi trọng việc quản lý hình thể. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những buổi tập gym đều đặn, cho thấy triết lý tập luyện rất rõ ràng: không chạy theo các bài đốt mỡ cực đoan, mà tập trung vào những nhóm cơ nâng đỡ cơ thể như lưng, mông đùi và core. Đây cũng chính là bí quyết giữ dáng quen thuộc của nhiều nữ nghệ sĩ U40, U50 nổi tiếng.

Ảnh @aimeeyunyunsun

Siết lưng bằng pull-up hỗ trợ: Trẻ ra thấy rõ nhờ tư thế đẹp

Một trong những bài tập được Tôn Vân Vân duy trì là pull-up có hỗ trợ bằng dây đàn hồi. Động tác này tác động mạnh vào cơ xô, cơ lưng giữa, vai sau và tay trước, đồng thời đòi hỏi sự ổn định của core. Việc luyện tập thường xuyên giúp cải thiện khả năng kiểm soát bả vai, hạn chế gù lưng – nguyên nhân khiến tổng thể cơ thể trông già đi rõ rệt.

So với máy hỗ trợ pull-up trong phòng gym, dây đàn hồi tạo lực đỡ lớn ở điểm thấp và giảm dần khi lên cao, buộc các nhóm cơ phải làm việc linh hoạt hơn. Đây được xem là bước đệm hiệu quả để tiến tới pull-up hoàn chỉnh, đồng thời giúp phần lưng trên trở nên săn chắc, vóc dáng thẳng và cao ráo hơn rõ rệt.

Ảnh @aimeeyunyunsun

Nâng cơ mông để “chống già từ phía sau”

Theo thời gian, cơ mông là một trong những nhóm cơ xuống cấp sớm nhất do thói quen ngồi nhiều và ít vận động. Khi cơ mông yếu đi, không chỉ đường cong biến mất mà còn kéo theo hàng loạt vấn đề về cột sống, thắt lưng và dáng đi. Vì vậy, barbell hip thrust (đẩy hông với tạ đòn) là bài tập không thể thiếu trong giáo án của Tôn Vân Vân.

Ảnh @aimeeyunyunsun

Bài tập này tập trung kích hoạt cơ mông lớn, đồng thời cải thiện độ ổn định của xương chậu và core. Không chỉ giúp vòng ba đầy đặn, săn chắc hơn, hip thrust còn góp phần cải thiện tư thế đứng, dáng đi và giảm nguy cơ đau lưng - yếu tố quan trọng giúp phụ nữ trung niên duy trì sự linh hoạt lâu dài.

Hít đất nghiêng: Khởi động nhẹ nhưng hiệu quả

Trước khi bước vào các bài tạ nặng, Tôn Vân Vân thường khởi động bằng động tác hít đất nghiêng. So với hít đất truyền thống, phiên bản này giảm áp lực lên cổ tay và vai, phù hợp cho cả người mới tập hoặc dùng để kích hoạt cơ trước buổi tập chính.

Ảnh @aimeeyunyunsun

Động tác này tác động lên ngực dưới, tay sau và core, giúp cơ thể làm quen với nhịp vận động, đồng thời giữ cho phần thân trên gọn gàng, săn chắc mà không bị đô.

Giữ dáng để không già, chứ không chỉ để gầy

Nhìn vào cách tập luyện của Tôn Vân Vân, có thể thấy cô không đặt mục tiêu giảm cân cấp tốc hay ép mỡ khắc nghiệt. Thay vào đó, việc tập trung xây dựng lưng, mông và core giúp toàn bộ cơ thể được chống đỡ đúng cách, từ đó giữ được thần thái trẻ trung, vóc dáng gọn gàng và khả năng vận động bền bỉ theo năm tháng.

Ảnh @aimeeyunyunsun

Nguồn: TVBS