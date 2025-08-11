Xuất hiện bạch nguyệt quang lặng lẽ toả sáng giữa "lẩu thập cẩm" toàn Tây Du Ký, lân sư rồng tại Miss Grand Vietnam

Sáng 11/8 vòng sơ khảo của Miss Grand Vietnam 2025 (MGVN 2025) đã chính thức diễn ra. Với đặc sản "không quậy không phải Miss Grand", chương trình khuyến khích các thí sinh thể hiện cá tính, sự tự tin và khả năng truyền cảm hứng, do đó, không ít thí sinh đã lập tức có những tạo hình "chơi trội" khiến MXH cười ra nước mắt ngay từ khi xuất hiện như: mang thầy trò đường tăng theo hộ tống, diễn múa lân, hoá thân thành công chúa Disney, võ sư, bác sĩ...

Nhiều thí sinh lựa chọn xuất hiện phá cách và gây cười tại vòng sơ khảo MGVN 2025.

Không màu mè hay lựa chọn xuất hiện rình rang như nhiều người, thí sinh Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 2003) quê Hưng Yên gây chú ý với vẻ đẹp trong veo, ngọt ngào như "bạch nguyệt quang". Trong nhiều video ngắn ghi lại tại buổi sơ khảo Miss Grand hôm nay, dân tình nhiều lần bị thu hút khi ống kính vô tình lướt qua mỹ nhân này.

Nhan sắc và khí chất chuẩn nàng thơ của Kim Anh khiến cô dù khá lặng lẽ vẫn nổi bần bật.

Được biết, Kim Anh đang là một người mẫu ảnh tự do. Trước khi đến với Miss Grand Viẹtnam 2025, Kim Anh từng ghi danh tại Vietnam's Next Top Model 2025, tại đây cô cũng trở thành 1 trong những gương mặt đẹp nhất vòng casting VNTM, đồng thời lọt Top 40 Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam. Trước đó, khi ảnh profile của thí sinh này được ban tổ chức MGVN đăng tải hồi tháng 7, Kim Anh chưa tạo được quá nhiều ấn tượng và thảo luận cho đến khi cô chính thức xuất hiện vào hôm nay.

Kim Anh tại vòng casting VNTM 2025, nếu thuận lợi có lẽ giờ đây công chúng đã gặp lại cô gái này ở vũ trụ người mẫu đang lên sóng.

Gương mặt phúc hậu, hài hoà của Nguyễn Thị Kim Anh khiến netizen khi nhìn qua dù nhiệt tình khen ngợi nhưng hầu hết đều có cùng một quan điểm: nhan sắc này không phù hợp với Miss Grand, thay vào đó, các chương trình như Hoa hậu Quốc Gia, Miss World, Miss International lại được nhiều người cho là rất phù hợp với nét đẹp trong trẻo của Kim Anh hơn.

Là một người mẫu ảnh tự do, trên trang cá nhân, Kim Anh thường xuyên cập nhật các bộ hình lookbook đã thực hiện cho các thương hiệu thời trang khác nhau. Vẻ ngoài trẻ trung, phong thái sang chảnh và lôi cuốn của cô gái Hưng Yên dễ dàng gợi liên tưởng đến các "tiểu hoa" Cbiz.

Thí sinh Kim Anh liệu có trở thành gương mặt sáng giá của MGVN 2025 sau vòng sơ khảo hôm nay?



