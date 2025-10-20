Cảnh "nhạy cảm" quay 20 lần trong phim Sex Education... vì buồn cười

Nếu nói về những cảnh “nhạy cảm” khiến khán giả đỏ mặt, phim Sex Education chắc chắn nằm trong top đầu các bộ phim được nhắc đến. Thế nhưng, cảnh quay được cho là “gây bão hậu trường” nhất lại chẳng hề sexy như nhiều người tưởng.

Theo tiết lộ của tờ The Tab (Anh), “thủ phạm” khiến cả đoàn phải quay lại hơn 20 lần là phân cảnh nhạy cảm trong mùa 3, tập 1. Nhân vật Adam Groff (Connor Swindells) trong một tình huống trớ trêu đã phải… giấu chất thải vào một chiếc tất. Một cảnh tượng vừa xấu hổ, vừa buồn cười, vừa… kinh dị đúng chất hài đen của phim Sex Education.

Trên trường quay hôm ấy, mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu: Ánh sáng, góc máy, đạo cụ, lời thoại, tâm lý nhân vật. Nhưng khi Connor bắt đầu diễn, không ai giữ được bình tĩnh. Người quay phim run tay vì cười, đạo diễn phải liên tục hô “cut”, các diễn viên phụ tránh mặt vì không dám nhìn vào cảnh tượng đó. Một thành viên trong đoàn kể lại rằng chỉ cần Swindells liếc sang ống kính là mọi người đã “vỡ trận”.

“Chúng tôi phải quay hơn 20 lần, chỉ vì cả đoàn cười không dừng được. Ai cũng cố gắng nghiêm túc mà không nổi", một thành viên đoàn phim Sex Education chia sẻ với The Tab.

Nhiều đoạn phim thô trong cảnh này thậm chí bị bỏ khỏi bản dựng cuối cùng vì diễn viên không thể hoàn thành trọn vẹn biểu cảm. Connor Swindells người thủ vai Adam cũng đùa rằng: “Tôi nghĩ mình chưa từng thấy cảnh sex nào… bẩn và buồn cười đến vậy trong đời.”

Điều thú vị là, dù chỉ xuất hiện vài giây, cảnh này lại trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa 3. Khán giả không chỉ bật cười mà còn cảm thấy nó phản ánh hoàn hảo tinh thần của phim Sex Education: Dám nói thẳng, dám chạm vào những điều tưởng thô nhưng lại rất thật của tuổi trẻ.

Trên các diễn đàn Reddit và X, fan quốc tế truyền tay nhau clip hậu trường, kèm bình luận: “Không thể tin nổi họ quay nghiêm túc được với cảnh này!”; “20 lần vì cười là còn ít đó, chắc cả trường quay cười rụng rốn"; “Đúng là phim Sex Education, hài đến mức chẳng ai dám gọi đây là cảnh nóng nữa.”

Phim Sex Education: Phim học đường táo bạo nhất thập kỷ

Phim Sex Education là loạt phim truyền hình Anh do Laurie Nunn sáng tạo, phát sóng trên Netflix từ năm 2019 đến 2023, gồm bốn mùa. Bộ phim xoay quanh cậu học sinh Otis Milburn (Asa Butterfield), con trai của một nhà trị liệu tình dục (Gillian Anderson thủ vai). Dù còn vụng về trong chính đời sống riêng, Otis lại vô tình trở thành “chuyên gia tư vấn tình dục” cho bạn học tại trường Moordale.

Vogue dành lời khen cho phim Sex Education: "“Loạt phim này táo bạo, chân thành, rất ‘tỉnh’ theo nhiều cách mà không phô trương quá mức. Và bạn biết không? Nó thực sự chứa đầy lời khuyên tốt. Hãy xem đi".

Ngay từ mùa đầu, phim Sex Education đã tạo hiện tượng toàn cầu nhờ cách khai thác đề tài giới tính và tình dục tuổi teen thẳng thắn nhưng hài hước, nhân văn. Phim giành nhiều đề cử tại BAFTA TV Awards, National Television Awards và được giới phê bình đánh giá là “chuẩn mực mới của giáo dục giới tính trên màn ảnh”.

Dàn diễn viên gồm Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee Lou Wood… đều trở thành ngôi sao trẻ đình đám, được săn đón tại các dự án quốc tế như Barbie, Doctor Who hay Emily.