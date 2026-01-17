Màn ảnh Việt hiện đang chứng kiến một hiện tượng phòng vé mới mang tên Con Kể Ba Nghe. Chỉ vừa mới công chiếu vào ngày 16/1, tác phẩm điện ảnh đã "bỏ túi" gần 20 tỷ đồng - một con số khá ấn tượng, góp phần hâm nóng đường đua phim Tết 2026. "Đứa con tinh thần" đầu tiên của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung được dự đoán sẽ tiếp tục khuấy động thị trường phim ảnh quốc nội sắp tới, đạt thêm nhiều cột mốc mới.

Trong một mạch truyện mang nặng vấn đề tâm lý và những vụn vỡ gia đình, có lẽ rạp xiếc chính là những mảng màu rực rỡ nhất trong Con Kể Ba Nghe. Các phân cảnh rạp xiếc được xử lý bằng ngôn ngữ điện ảnh rõ rệt, tập trung khai thác niềm đam mê của những nghệ sĩ xiếc cùng cảm giác hồi hộp và áp lực thể chất. Máy quay liên tục thay đổi nhịp độ: có lúc bám sát chuyển động nhân vật với tốc độ nhanh, có lúc được đẩy chậm hơn bằng những khoảnh khắc slow motion. Góc máy thấp và các cú tracking giúp khán giả cảm nhận được sự hồi hộp, nín thở theo từng động tác.

Khoảnh khắc các nghệ sĩ trình diễn trong rạp xiếc được đánh giá là phân cảnh đẹp nhất Con Kể Ba Nghe

Ánh sáng sân khấu được xử lý với gam ấm làm chủ đạo, tạo nên những mảng sáng - tối rõ rệt, vừa tôn lên vẻ đẹp thị giác của nghề xiếc, vừa giữ được sự căng thẳng của một bộ môn biểu diễn trực tiếp. Màu phim sạch, nét, giúp hình ảnh rạp xiếc hiện lên sống động và hiện đại. Những khoảnh khắc vui đùa khi trình diễn hay tập trung hoàn thành tiết mục của dàn diễn viên cũng khắc hoạ được tình yêu với nghề xiếc.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước chất lượng hình ảnh của Con Kể Ba Nghe, đặc biệt là các phân cảnh rạp xiếc. Không ít ý kiến nhận xét bộ phim mang cảm giác như xem một bộ phim điện ảnh nước ngoài, từ cách bố cục khung hình cho tới nhịp máy quay. Những cú lia máy theo chuyển động cơ thể nghệ sĩ, xen kẽ các đoạn quay nhanh và slow motion được đánh giá là giúp tăng cảm giác hồi hộp, đồng thời tôn lên vẻ đẹp hình thể và kỹ thuật của bộ môn xiếc.

Đến đầu năm 2023, đạo diễn Đỗ Quốc Trung đề xuất đưa nghệ thuật xiếc trở thành yếu tố trung tâm của bộ phim. Để làm được điều này, ekip đã nhiều lần trực tiếp đến rạp xiếc quan sát từng chi tiết nhỏ: từ cách nghệ sĩ hóa trang, chuẩn bị đạo cụ cho đến tâm lý khi bước lên dây cao. Việc đưa xiếc lên màn ảnh rộng trở thành một thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa góc máy, ánh sáng, phục trang và nhịp dựng để chuyển tải được cảm giác hồi hộp, căng thẳng vốn chỉ có ở biểu diễn trực tiếp.

Góp phần tạo nên tính chân thực cho phim là sự đồng hành của các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp trong vai trò huấn luyện và cố vấn. Huấn luyện viên xiếc Phan Chí Thành trực tiếp hướng dẫn diễn viên, xây dựng giáo án tập luyện cho những người chưa từng tiếp xúc với bộ môn này. Với các cảnh quay ở độ cao nguy hiểm, diễn viên phải tập dượt kỹ lưỡng cùng ekip, vừa đảm bảo an toàn, vừa thực hiện các động tác một cách thật nhất, hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào kỹ xảo.

Nhờ quá trình chuẩn bị nghiêm túc đó, các diễn viên như Kiều Minh Tuấn, Yến Nhi và Quốc Khánh có cơ hội thực sự "sống" trong thế giới của nhân vật. Kiều Minh Tuấn thừa nhận nỗi sợ độ cao luôn hiện hữu, từ những buổi tập ở độ cao thấp cho đến khi bước lên dây thật, nơi áp lực và khó khăn tăng dần theo từng mét cao. Để nhập vai, nam diễn viên chấp nhận giảm gần 30kg và trực tiếp thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm. Với Quốc Khánh, tính cách nhút nhát và nỗi sợ độ cao trở thành thử thách lớn, buộc anh phải đu dây, treo ngược người và từng bước vượt qua giới hạn bản thân để hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh một nghệ sĩ xiếc.

Bên cạnh đó, phim còn có sự hỗ trợ của NSND Hoàng Hữu Mười (Phi Vũ) – người có hơn 47 năm gắn bó với sân khấu xiếc, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trần Thị Thu, Võ Tấn Thành, Đỗ Thu Trang, Hoàng Hữu Tuấn Dũng. Sự góp mặt của họ không chỉ đảm bảo tính chân thực cho các phân cảnh rạp xiếc mà còn tạo nên cầu nối tự nhiên giữa điện ảnh và xiếc, hai loại hình nghệ thuật tưởng chừng xa nhau nhưng lại trở thành xương sống của Con Kể Ba Nghe.