Xác nhận ly thân gây chú ý của Mèo Us - TikToker có 5,1 triệu người theo dõi, lý do là gì?

Thông tin TikToker Mèo Us (Lê Thị Hồng Mến, sinh năm 1999) và chồng là Lê Trung Hoàng (còn gọi là Hoàng Dubai, sinh năm 1998) ly thân đang thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Trên tài khoản cá nhân với hơn 5,1 triệu người theo dõi, ngày 14/3, Mèo Us đã đăng tải đoạn clip vừa khóc vừa chia sẻ về tình trạng hôn nhân hiện tại.

Mèo Us khóc nức nở trong clip xác nhận đã ly thân (Nguồn: @meous99)

Theo Mèo Us, cả hai đã quyết định tách nhau từ trước Tết, thời điểm vẫn còn cùng nhau sửa nhà cho bố mẹ chồng. “Vợ chồng em có lục đục, có cho nhau cơ hội để sửa đổi nhưng không thể tiếp tục cố gắng nữa nên quyết định tách nhau ra” - nữ TikToker nói.

Dù đã ly thân, cả hai vẫn thống nhất giữ hình ảnh bình thường trong dịp Tết để tránh khiến gia đình 2 bên thêm lo lắng. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, cặp đôi vẫn xuất hiện cùng nhau trong các clip và nội dung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Mèo Us thừa nhận bên ngoài có thể không sao nhưng bên trong cô lại trải qua nhiều giằng xé, đặc biệt khi hai con còn nhỏ.

Clip gần nhất có sự xuất hiện chung của Mèo Us và chồng là ngày 20/2 vừa qua

Thời điểm đó, vợ chồng Mèo Us cũng nghĩ đến việc ly hôn, thậm chí đã liên hệ luật sư và tính đến chuyện giành quyền nuôi con: “Ngay cả ông bà cũng chỉ nghĩ bọn em dừng lại ở việc ly thân thôi. Nhưng khoảng thời gian vừa qua bọn em có cãi nhau nhiều, có nghĩ tới ly hôn, rất dứt khoát và có nghĩ tới giành quyền nuôi con, có liên lạc với luật sư rồi… Nói chung đến bây giờ 2 đứa cũng đã bình tĩnh hơn rồi còn vấn đề xa hơn như ly hôn hay không thì em Mèo cũng không biết”.

Về lý do, Mèo Us cho biết mỗi giai đoạn có một câu chuyện riêng: “Em cũng từng nói với anh Hoàng là ‘Ngày hôm nay em rời đi không phải em hết thương anh, mà bởi vì em thấy mình không còn quan trọng, em thấy mình không được ưu tiên’.

Nhưng em nói ra mọi người cũng đừng chỉ trích anh Hoàng nha vì câu chuyện phải đến từ 2 phía. Em không hoàn hảo, em cũng có lỗi rất nhiều. Chồng em cần một người vợ nhẹ nhàng còn em Mèo cần một người chồng quan tâm yêu thương. Và có những vấn đề sâu xa hơn nữa chỉ có 2 vợ chồng biết thôi” .

Mèo Us cũng thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ trong thời gian đầu ly thân, từ việc không còn kiểm soát được cuộc sống của chồng đến những lo lắng về tương lai. Nhưng hiện tại, cô cho biết mình đã thay đổi:

“Lúc mới quyết định ly thân em Mèo cũng suy nghĩ. Em nghĩ là bây giờ mình không biết anh ấy làm gì, đi đâu, không kiểm soát được anh ấy như thế nào, dùng tiền ra sao nữa thì sau này anh có người khác thì sao? Hoặc anh ấy tiêu tiền phí phạm, làm này làm kia thì sao? Nhưng bây giờ thì khác rồi, em chỉ tập trung vào bản thân em thôi”.

Trước ý kiến cho rằng đây có thể là “chiêu trò content”, nữ TikToker phủ nhận. Cô cho biết đã suy nghĩ rất nhiều trước khi công khai, vì lo con cái bị ảnh hưởng khi đi học, vì áp lực từ dư luận, đặc biệt khi cô cũng có chị gái từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Về phía Hoàng Dubai, sau khi vợ lên tiếng, tối 17/3, anh này đăng tải clip với những dòng chia sẻ đầy tâm trạng: “Xã hội này bắt anh phải giỏi, người đời bắt anh phải giàu, gia đình muốn anh phải ngoan. Còn em muốn anh phải hoàn hảo theo ý em. Đến khi anh áp lực, anh tháo chiếc mặt nạ xuống và quay lại thì chẳng còn ai bên cạnh” .

Hoàng cũng nói thêm về việc bản thân chịu nhiều áp lực và lựa chọn im lặng trước những đánh giá từ bên ngoài.

Trung Hoàng trong clip gần nhất

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi từng được yêu mến vì hình ảnh gia đình hạnh phúc. Không ít ý kiến hy vọng cả hai sẽ có thêm thời gian suy nghĩ và có thể cho nhau thêm một cơ hội.

Được biết, Mèo Us và Lê Trung Hoàng đều là những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên mạng xã hội, sở hữu nhiều video đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok. Tài khoản TikTok Mèo Us đang có 5,1 triệu người theo dõi, trang Facebook chính thức có hơn 700k người theo dõi và con số này ở YouTube là 200k.

Mèo Us và Hoàng Dubai

Cặp đôi quen nhau từ những ngày đầu làm nội dung và kết hôn vào đầu năm. Sau đó vợ chồng Mèo Us lần lượt có 2 em bé vào tháng 8/2022 và tháng 10/2025. Vì đến gần đây, cặp đôi vẫn làm content chung nên nhiều người bất ngờ khi thông tin ly thân được công bố.

Hiện tại, đoạn clip chia sẻ của Mèo Us đã thu về khoảng 9 triệu lượt xem và hơn 400.000 lượt yêu thích, tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.