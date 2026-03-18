Gia đình 4 người chỉ tiêu 3 triệu tiền ăn/tháng ở Hà Nội: Nhiều người bất ngờ khi biết nàng dâu vẫn mua vàng đều

Câu chuyện chi tiêu của một gia đình trẻ sống tại Hà Nội được H chia sẻ trên kênh @hiencohai gần đây đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại thành phố ngày càng đắt đỏ, việc một gia đình 4 người vẫn duy trì mức chi 3 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng khiến nhiều người bất ngờ.

Gia đình H hiện có 4 thành viên gồm hai vợ chồng, một con nhỏ và mẹ chồng sống cùng. Cả gia đình đang thuê trọ trong một căn phòng khoảng 30m2 tại Hà Nội. Tổng thu nhập của hai vợ chồng hiện khoảng 35 triệu/tháng.

Gia đình 4 người ở Hà Nội: Chọn thuê phòng trọ 30m2 thay vì thuê chung cư, tiết kiệm thêm được 4 triệu/tháng

Theo H chia sẻ thay vì thuê chung cư như nhiều gia đình trẻ khác, vợ chồng chị lựa chọn ở phòng trọ để giảm bớt áp lực chi phí. Quyết định này giúp gia đình tiết kiệm được khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng so với việc thuê căn hộ.

H cho biết cả hai vợ chồng đều làm công việc văn phòng với mức thu nhập không quá cao so với mặt bằng chi tiêu ở Hà Nội.

Trong khi đó, gia đình lại có con nhỏ cần chăm sóc và mẹ chồng sống cùng, nên nếu không kiểm soát tài chính chặt chẽ thì rất khó để dành dụm được tiền.

Ngay từ khi mới kết hôn, hai vợ chồng đã thống nhất sẽ quản lý tài chính chung và luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, để hướng tới mục tiêu mua nhà trước tuổi 30. Nên từ quyết định thuê trọ, vợ chồng cô cũng tính toán để có thể tiết kiệm thêm một khoản dự phòng cho kế hoạch tương lai.

Sống chung với mẹ chồng, tiền ăn mỗi tháng gói gọn trong 3 triệu, nhờ bí quyết đi chợ vừa rẻ vừa an toàn

Mỗi khi nhận lương, hai vợ chồng H đều ngồi lại với nhau để phân bổ từng khoản tiền cụ thể như tiền nhà, tiền điện nước, tiền bỉm sữa cho con, chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền hiếu hỷ... và một phần dành cho tiết kiệm. Theo cô, khi các khoản chi đã được định sẵn thì việc tiêu dùng trong tháng cũng trở nên chủ động và dễ kiểm soát hơn.

Một trong khoản chi tiêu đáng chú ý của vợ chồng H là giới hạn chi phí ăn uống của cả gia đình gói gọn 3 triệu/tháng.

Nhiều người thắc mắc: "Nhà tận 4 người, tiền ăn có 3 triệu thì ai ăn ai đừng?" hay "ăn uống kham khổ quá thì liệu có đám bảo sức khỏe không?"...

Tuy nhiên, H khẳng định mức chi 3 triệu/tháng dành cho tiền ăn không đồng nghĩa với việc gia đình phải ăn uống kham khổ. Con của H mới được 7-8 tháng, hiện vẫn đang ăn sữa mẹ nên chưa phát sinh nhiều chi phí ăn uống, mỗi tháng bé chỉ ăn hết 1 hộp sữa khoảng 1 triệu. Trong khi mẹ chồng đã lớn tuổi nên các bữa ăn vẫn được đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Mỗi tháng, chồng H thường tranh thủ về quê rồi mang thực phẩm lên Hà Nội. Tổng chi phí cho số thực phẩm này khoảng 1,1 triệu cho 2 tuần.

- Thịt lợn: 5kg, giá khoảng 550 nghìn đồng,

- Cá: 4 kg, giá khoảng 200 nghìn đồng

- Thịt bò, thịt trâu: 2kg, giá khoảng 400 nghìn đồng.

Ngoài những thực phẩm này, rau củ, trứng và gạo đều là đồ do gia đình ở quê nuôi trồng nên gần như không mất thêm chi phí.

Nhờ có nguồn thực phẩm sẵn từ quê, vợ chồng H chỉ cần mua thêm một số loại rau hoặc thực phẩm khác tại Hà Nội để thỉnh thoảng đổi món ăn cho gia đình.

Tất cả các khoản này vẫn nằm trong "quỹ 3 triệu đồng tiền ăn" mà hai vợ chồng đã đặt ra từ đầu tháng.

Bên cạnh tiền ăn, các khoản chi tiêu cố định của gia đình mỗi tháng cũng được tính toán khá rõ ràng.

- Tiền thuê nhà và điện nước: 4 triệu.

- Chi phí bỉm sữa cho con: 3 triệu.

- Tiền tiêm phòng cho con: 3 triệu

- Tiền ăn: 3 triệu

- Khoản chi cho quần áo, chi tiêu cá nhân của hai vợ chồng: 3 triệu.

Với khoản chi tiêu 2 vợ chồng, tháng nào chồng cô tiêu nhiều thì cô cân đối lại khoản chi của mình và ngược lại. Với nguyên tắc "tổng chi không vượt quá hạn mức" đã đặt gia nên vợ chồng cô cũng hạn chế được những lần chi tiêu theo cảm xúc, chi tiêu quá tay.

Nguyên tắc "tổng chi không vượt quá hạn mức", mỗi tháng tiết kiệm được 1 chỉ vàng

Sau khi trừ tất cả các khoản chi tiêu cần thiết, gia đình chị H vẫn còn khoảng 20 triệu/tháng để dành. Số tiền này thường được hai vợ chồng dùng để mua vàng tích lũy, coi như một hình thức tiết kiệm lâu dài.

Theo chị H, việc đặt ra mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu đã giúp hai vợ chồng có động lực để kiểm soát chi tiêu. Với những người làm công ăn lương và đang sống tại Hà Nội, nếu không chủ động quản lý tài chính thì rất dễ rơi vào tình trạng tiêu hết tiền mỗi tháng mà không tích lũy được gì.

Chị cũng chia sẻ rằng bản thân không muốn sống trong cảnh chi tiêu thoải mái nhưng đến khi cần tiền lại không có khoản dự phòng.

Vì vậy, việc tiết kiệm được xem như ưu tiên quan trọng của gia đình trong giai đoạn hiện tại.

Nguồn: @hiencohai