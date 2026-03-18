Nghỉ việc 6 tháng, tôi mới hiểu: Không có công việc ổn định vẫn có thể sống tốt nếu biết kiếm tiền theo cách này

Sau 6 tháng nghỉ việc, tôi nhận ra: Thu nhập không chỉ đến từ công việc ổn định

Năm ngoái, tôi bất ngờ nghỉ việc và ở nhà hơn nửa năm. Những ngày đầu, tôi hoảng loạn đến mức mất ngủ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nếu không đi làm, cuộc sống chắc chắn sẽ sụp đổ.

Nhưng khi vượt qua được giai đoạn đó, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ bình tĩnh hơn. Không đi làm không có nghĩa là không có thu nhập. Điều quan trọng không phải là bạn có một chức danh hay không, mà là bạn có sẵn sàng hành động hay không.

Trong khoảng thời gian giúp bố mẹ làm thủ tục bảo hiểm và chạy đi chạy lại giữa các cơ quan, tôi bắt đầu quan sát xung quanh nhiều hơn. Và tôi nhận ra: nếu một người bình thường chịu làm, gạt bỏ lòng tự trọng không cần thiết, gần như không bao giờ rơi vào cảnh thiếu ăn.

Không đi làm không có nghĩa là nằm yên

Nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong quan niệm cũ rằng chỉ công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới là "việc làm thật". Nhưng thực tế đã khác. Hiện nay có rất nhiều cách kiếm tiền linh hoạt hơn chúng ta nghĩ.

Trong sáu tháng qua, tôi chứng kiến và thử hàng chục cách kiếm tiền nhỏ. Có người chỉ đủ tiền ăn mỗi ngày, có người đủ chi tiêu cả tháng, thậm chí có người thu nhập tốt hơn thời còn đi làm.

Những công việc nhỏ nhưng tạo thu nhập ngay

Các dịch vụ như giao đồ ăn, chạy việc vặt hay lái xe công nghệ gần như không có rào cản gia nhập. Một người bạn của tôi sau khi mất việc đã gửi hồ sơ xin việc ban ngày và nhận việc vặt vào buổi tối để trả tiền thuê nhà. Chỉ cần có dòng tiền, tâm trạng ổn định hơn hẳn.

Ở khu tôi sống, một người dì bán hàng ở chợ đêm quanh năm. Mỗi ngày bà kiếm vài trăm tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng), một tháng đủ sống thoải mái. Bà nói điều khiến bà hài lòng nhất không phải tiền mà là việc được tự chủ thời gian.

Dịch vụ tại nhà đang rất nhiều cơ hội

Nhu cầu dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa tăng mạnh. Có người chỉ mất hai giờ dọn nhà đã nhận được hơn khoảng 350.000 đồng. Tôi từng giúp một hàng xóm dọn nhà một lần và được trả tiền ngay, không rắc rối.

Ngoài ra còn nhiều việc nhỏ trong cộng đồng: chăm sóc người già, dắt chó đi dạo, nhận bưu kiện hộ. Những việc tưởng không đáng kể nhưng nhu cầu luôn có. Nếu làm tốt, khách quen sẽ quay lại và thu nhập ổn định hơn nhiều người nghĩ.

Kiếm tiền tại nhà bằng điện thoại

Một cách đơn giản nhất là bán đồ không dùng đến. Trong thời gian thất nghiệp, tôi thanh lý đồ điện tử, đồ dùng dư thừa và thu về gần 7 triệu đồng. Vừa gọn nhà, vừa có tiền mặt.

Một số bạn tôi làm lồng tiếng, chỉnh video tại nhà. Thu nhập của họ ổn định hơn thời làm văn phòng. Người có trình độ cơ bản cũng có thể dạy kèm online – vừa nhẹ nhàng vừa không áp lực.

Có kỹ năng thì càng dễ sống

Những người có tay nghề gần như không lo thất nghiệp. Sửa điện nước, làm tóc, làm móng, chỉnh ảnh… đều rất cần người. Khi đã có kỹ năng, bạn không cần phụ thuộc vào công ty. Bạn chính là "thương hiệu" của mình.

Trong thời gian làm tình nguyện viên cộng đồng, tôi gặp một người dì khiến tôi rất nể phục. Sau khi mất việc, bà bắt đầu làm đồ thủ công tại nhà và bán trong nhóm cư dân. Mỗi tháng bà kiếm được khoảng 6–7 triệu đồng. Bà nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Tôi không phải không làm việc, tôi chỉ kiếm tiền theo cách khác".

Kiếm tiền bằng sức lao động không có gì đáng xấu hổ

Chúng ta thường đánh giá thấp những công việc nhỏ. Nhưng thực tế, khả năng tự nuôi sống bản thân mới là kỹ năng quan trọng nhất trong thời đại này.

Đừng quá tham vọng ngay từ đầu. Hãy bắt đầu từ đồng tiền đầu tiên bạn kiếm được. Khi đã có dòng tiền, con đường phía trước sẽ rõ ràng hơn.

Thất nghiệp không phải dấu chấm hết

Sau sáu tháng không đi làm, tôi hiểu rằng giá trị của một người không nằm ở chiếc bàn làm việc. Thất nghiệp chỉ là một khoảng dừng tạm thời.

Nếu bạn đang lo lắng vì không có việc, hãy nhìn xung quanh. Cơ hội luôn tồn tại. Bắt đầu từ những việc nhỏ, đi từng bước một, bạn sẽ thấy cuộc sống dần ổn định trở lại.