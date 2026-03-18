Thời đỉnh cao "hiện tượng cướp hit" này đã là 10 năm trước: Xoá sạch MXH ở ẩn khi đang nổi tiếng, công khai yêu TikToker

Cách đây hơn 10 năm, mạng xã hội rộ trend gái xinh thể hiện khả năng cover những ca khúc hot với phong cách mộc mạc cùng cây guitar. Không ít hiện tượng bắt đầu nối tiếng từ trào lưu này và M Naive (tên thật Trần Hà My, SN 1997) là một trong số đó.

Cô bắt đầu gây chú ý từ năm 2013, khi mới học lớp 10 với phong cách nữ sinh hồn nhiên, giản dị nhưng lại sở hữu giọng hát hay, chơi đàn giỏi. Không những thế, vẻ ngoài xinh đẹp của M Naive cũng nhanh chóng tạo thiện cảm, giúp cô trở thành một trong những “hot girl cover” đình đám đầu tiên của Vpop. Các bản cover như Người Nào Đó, She Neva Knows (JustaTee) hay Mình Yêu Nhau Đi (Bích Phương) từng phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt nghe và chia sẻ.

M Naive là "hot girl cover" đời đầu được nhiều bạn trẻ yêu thích

Ngoài cover, M Naive bắt đầu có những sản phẩm âm nhạc riêng, dần đánh dấu bước đi chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc. Với chất giọng trong trẻo và phong cách acoustic gần gũi, M Naive được đánh giá là một trong những hiện tượng MXH nổi bật của giai đoạn 2013 - 2015.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian đỉnh cao, cô bất ngờ rút lui và xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội. Lý do được chính cô chia sẻ là muốn dành thời gian cho học tập, bản thân và cuộc sống riêng, thay vì tiếp tục theo đuổi hào quang ồn ào. Đến năm 2020, M Naive hiếm hoi nhắc lại quãng thời gian này, cô nàng cho biết bản thân không hối tiếc về quyết định rút lui dù đã từng nổi tiếng.

Được biết, trong thời gian “ở ẩn”, M Naive thử sức với nhiều công việc khác nhau: dạy học, biên tập, làm mẫu ảnh, MC, phiên dịch… Song hiện tại, cô vẫn quay lại với âm nhạc, dù không còn viral hay đứng trước công chúng nhiều như trước nhưng M Naive vẫn có nhiều hoạt động nổi bật. Cô nàng gốc Hà Nội thiên về vai trò sáng tác, sản xuất âm nhạc, dựng bè cho nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

M Naive hiện tại sở hữu visual cuốn hút, thăng hạng rõ rệt

Nhiều người không nhận ra đây chính là nữ sinh 17 tuổi năm nào từng cover nhiều ca khúc hot trên mạng

Đáng chú ý hơn vào năm 2025, tên tuổi của M Naive thu hút sự chú ý trở lại khi cô thể hiện ca khúc Bừng Sáng trong bộ phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Từ giọng hát đến ngoại hình của M Naive đều có sự thay đổi rõ rệt khiến không ít người ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen ngợi.

“Chị đã ở đâu trong suốt những năm qua vậy?”, “Không ngờ hot girl cover ngày xưa giờ xịn như này”, “Ai còn nhớ M Naive hóa ra cũng 30 tuổi cả rồi”, “Ngày xưa siêu hot mà có một đợt ở ẩn không biết tìm ở đâu luôn”, “Trời ơi M Naive giờ đã lớn như này rồi hả? Nhớ hồi xưa còn là nữ sinh”,... là hàng loạt những bình luận dễ thấy dưới các clip mà M Naive đăng tải hiện tại.

Bởi ngoài sự nghiệp, chuyên môn, M Naive còn gây bất ngờ với ngoại hình gần như khác hẳn ngày xưa. Không còn là cô nữ sinh trong veo, cute như trước, M Naive hiện tại theo đuổi phong cách thời trang cá tính, quyến rũ và thu hút. So với 10 năm về trước, M Naive cũng gầy hơn rất nhiều, gương mặt thanh tú và ngày càng chín chắn, trưởng thành hơn.

Năm 2025, M Naive thu hút sự chú ý trở lại khi là người thể hiện ca khúc Bừng Sáng trong phim Tử Chiến Trên Không

Không còn "bánh bèo cute", M Naive ở tuổi U30 thể hiện rõ sự trưởng thành, cá tính

Cô nàng vẫn tập trung với đam mê âm nhạc

M Naive và bạn trai Hiếu Bò Kho

Cùng với đó, M Naive còn được nhiều người quan tâm với chuyện tình cùng Hiếu Bò Kho (Trần Trung Hiếu, SN 1995) - một TikToker, nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 328k người theo dõi. Cặp đôi được cộng đồng mạng nhận xét là đẹp đôi, hòa hợp từ ngoại hình đến tính cách và luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc.

Ở thời điểm hiện tại, M Naive có phần kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống đời tư. Cô chỉ tập trung đăng tải các video liên quan đến âm nhạc, công việc của mình và thỉnh thoảng cập nhật những bức ảnh đời thường. Dẫu vậy, nhiều người bày tỏ thích M Naive phiên bản U30 này hơn bởi nhìn thấy rõ ở cô sự điềm tĩnh, hạnh phúc, yêu đời và “enjoy” cuộc sống.

Tổng hợp