Work Life Balance, xu hướng chọn nhà hiện nay của giới trẻ

Trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng gia tăng, nhịp sống đô thị gấp gáp, khái niệm "work-life balance" - cân bằng giữa công việc và cuộc sống đã trở thành xu hướng. Bởi vậy những dự án được thiết kế dành riêng cho lối sống hiện đại thoả tiêu chí "Live – Work – Enjoy" của thế hệ trẻ sẽ nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, Bcons Center City đang là điểm đến của xu hướng chọn nhà này.

Work-life balance: Chuẩn sống mới định hình lựa chọn an cư

Chỉ vài năm trước, work-life balance còn là khẩu hiệu. Đến 2026 đã khác, nó đã trở thành tiêu chuẩn sống khi người trẻ quyết định an cư. Nhiều khảo sát cho thấy người lao động, đặc biệt Gen Z, ngày càng ưu tiên sức khỏe tinh thần và sự linh hoạt, sẵn sàng rời bỏ môi trường làm việc nếu cuộc sống cá nhân bị xâm lấn.

Người trẻ đang tìm kiếm không gian sống tiện nghi và thụ hưởng được chất lượng sống

Trong bối cảnh làm việc hybrid, thời gian di chuyển trở thành "chi phí ẩn" lớn nhất. Hiệu suất không còn đo bằng số giờ ở văn phòng, mà bằng khả năng tái tạo năng lượng mỗi ngày: làm việc tập trung, vận động, thư giãn, tất cả trong một bán kính sống thuận tiện.

Điều này kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong tiêu chí chọn nhà. Nếu trước đây, vị trí trung tâm là ưu tiên hàng đầu, thì nay, người mua trẻ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống dài hạn. Một căn hộ dù ở trung tâm nhưng thiếu không gian xanh, tiện ích và sự thư giãn không còn là lựa chọn tối ưu.

Ngược lại, những dự án có khả năng cân bằng giữa kết nối, môi trường sống và trải nghiệm nội khu đang dần chiếm ưu thế. Trong chu kỳ mới của thị trường, ba yếu tố then chốt định hình quyết định mua nhà của người trẻ gồm: thời gian di chuyển hợp lý như dưới 30 phút đến trung tâm, kết nối hạ tầng lớn như metro; hệ tiện ích "all-in-one" và không gian xanh cùng cộng đồng văn minh.

Trong khi các các dự án nội đô ngày càng quá tải, thiếu mảng xanh và tiện ích, còn nhà vùng xa lại dễ rơi vào trạng thái cô lập, xu hướng đang nghiêng về các khu phức hợp hiện đại tại cửa ngõ TP.HCM, nơi cân bằng được cả kết nối lẫn chất lượng sống, tiêu biểu như Bcons Center City.

Bcons Center City: Mô hình "Live – Work – Enjoy" dành cho thế hệ sống cân bằng

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng ưu tiên chất lượng sống, những dự án có khả năng tích hợp không gian sống – làm việc – giải trí trong cùng một hệ sinh thái đang trở thành tâm điểm của thị trường. Tại khu Đông TP.HCM, Bcons Center City nổi lên như một đại diện tiêu biểu cho xu hướng này.

Chi phí tăng cao, người trẻ mua nhà có xu hướng chọn gần nơi làm việc và ổn định cuộc sống

Tọa lạc ngay mặt tiền đường D11 sẽ mở rộng lên 17m, liền kề trục Thống Nhất lộ giới 32m, ngay Làng Đại học Quốc gia TP.HCM – khu vực được xem là "thủ phủ tri thức" năng động bậc nhất phía Nam. Khu vực này không chỉ là nơi tập trung đông đảo sinh viên, chuyên gia, mà còn là cộng đồng trẻ giàu năng lượng, sẵn sàng đón nhận những mô hình sống mới.

Lợi thế lớn của Bcons Center City đến từ khả năng kết nối nhanh chóng. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận ga Metro Suối Tiên, dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM trong khoảng 25 phút. Đồng thời, việc liền kề Bến xe Miền Đông mới và Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K giúp gia tăng khả năng liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt của cư dân trẻ – những người vừa cần tốc độ, vừa cần sự chủ động trong nhịp sống hàng ngày.

Không dừng lại ở vị trí, dự án được quy hoạch theo mô hình "Live – Work – Enjoy" – một trong những chuẩn sống đang được ưa chuộng tại các đô thị hiện đại. Điểm nhấn là hai tháp thương mại – văn phòng cao 36 tầng, tích hợp 7 tầng trung tâm thương mại quy mô 45.000m2. Như vậy, chỉ với vài phút di chuyển từ căn hộ xuống khối đế, cư dân có thể làm việc, gặp gỡ đối tác, mua sắm hay giải trí mà không cần rời khỏi khuôn viên dự án.

Bcons Center City kiến tạo không gian sống đáp ứng xu hướng chọn nhà của người trẻ

Trải nghiệm sống tại Bcons Center City còn được nâng tầm nhờ hệ thống 209 tiện ích kết nối bao gồm 74 tiện ích nội khu và 135 tiện ích liền kề. Từ công viên – quảng trường rộng 8.000m², hồ bơi vô cực tràn bờ, vườn thư giãn, đến phòng gym, yoga, spa, rạp chiếu phim Beta, khu BBQ hay không gian làm việc linh hoạt… tất cả được bố trí nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, vận động và kết nối của cư dân.

Đặc biệt, với thế hệ trẻ theo đuổi lối sống cân bằng, việc có thể "sống – làm – tận hưởng" trong cùng một không gian mang ý nghĩa thiết thực. Buổi sáng làm việc ngay tại văn phòng trong khuôn viên, buổi chiều tập luyện, buổi tối thư giãn hay gặp gỡ bạn bè, mọi hoạt động đều diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn bởi áp lực di chuyển.

Song song với môi trường sống chất lượng, khách hàng trẻ lựa chọn Bcons Center City nhờ chính sách hỗ trợ linh hoạt, giảm áp lực tối đa. Chỉ cần 5% ban đầu để sở hữu, giãn tiến độ đến 7/2026 mới ký hợp đồng mua bán. Đặc biệt, khách vay mua căn hộ được chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất tối đa 18 tháng. Ngoài ra, việc thanh toán linh hoạt tương đương 1%/tháng giúp khách hàng dễ dàng sở hữu mà vẫn không lo gánh nặng tài chính.

Vừa đảm bảo kết nối, vừa nâng tầm chuẩn sống mới. Đây cũng chính là yếu tố cốt lõi giúp những dự án như Bcons Center City nhanh chóng thu hút sự quan tâm của lớp cư dân trẻ, những người không chỉ tìm một nơi ở, mà tìm phong cách sống phù hợp với nhịp điệu hiện đại.

