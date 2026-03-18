Vừa chốt bán nhà được 28 tỷ đồng, người phụ nữ bị môi giới khởi kiện, tòa tuyên bố: “Chủ nhà phải bồi thường 560 triệu đồng”

Người phụ nữ họ Lưu sở hữu 1 căn hộ tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bà Lưu đã rao bán bất động sản của mình từ năm 2020 nhưng suốt 3 năm vẫn không có ai mua.

Đến ngày 19/10/2023, bà quyết định ký “Thỏa thuận môi giới bán nhà” với Công ty A, một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị và môi giới bất động sản. Theo hợp đồng, Công ty A có trách nhiệm triển khai các hoạt động quảng bá, tìm kiếm khách hàng trong thời gian từ 19/10 đến 15/12/2023.

Hai bên thống nhất rõ: nếu căn nhà được bán thành công trong thời gian ủy quyền, công ty sẽ được hưởng phí dịch vụ. Cụ thể, với giao dịch hoàn tất trước ngày 6/11, mức phí là 2% giá trị hợp đồng, tương đương 150.000 NDT (hơn 560 triệu đồng).

Ngoài ra, bà Lưu đưa ra một số yêu cầu: căn nhà phải được bán với giá 7,5 triệu NDT (hơn 28 tỷ đồng), tiền đặt cọc không dưới 5% giá trị giao dịch, và bà có quyền lựa chọn người mua cuối cùng.

Đáng chú ý, hợp đồng cũng quy định rõ: trong thời hạn ủy quyền, bà Lưu không được tự ý bán nhà cho bên khác, kể cả cá nhân hay đơn vị môi giới khác. Nếu vi phạm, bà vẫn phải thanh toán phí dịch vụ như đã thỏa thuận.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Công ty A nhanh chóng triển khai chiến dịch quảng bá, đồng thời chia sẻ thông tin bất động sản tới nhiều đơn vị môi giới khác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Chỉ hơn 10 ngày sau, vào ngày 1/11/2023, một công ty môi giới hợp tác với Công ty A đã tìm được người mua phù hợp. Giao dịch diễn ra thuận lợi với mức giá đúng theo yêu cầu của bà Lưu. Người mua thanh toán đầy đủ và thủ tục sang tên được hoàn tất nhanh chóng. Tuy nhiên, khi Công ty A yêu cầu thanh toán phí dịch vụ theo hợp đồng, bà Lưu bất ngờ từ chối.

Bà Lưu lập luận, Công ty A chưa thực hiện đầy đủ các cam kết, không chứng minh được hoạt động quảng bá có liên quan trực tiếp đến giao dịch, đồng thời cũng không tham gia vào các khâu quan trọng như dẫn khách xem nhà, giới thiệu hay thương lượng.

Theo quan điểm của bà, công ty không đóng vai trò trực tiếp trong việc hoàn tất giao dịch nên không có quyền yêu cầu thanh toán phí. Trước sự từ chối này, Công ty A đã khởi kiện vụ việc lên Tòa án quận Hải Thương, thành phố Hạ Môn, Trung Quốc.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, tòa án nhận định hợp đồng giữa 2 bên được ký kết hợp pháp, có hiệu lực đầy đủ. Tòa nhấn mạnh rằng điều kiện để Công ty A được hưởng thù lao đã được xác định rõ trong hợp đồng: chỉ cần căn nhà được bán thành công trong thời gian ủy quyền thì xem như hoàn thành nghĩa vụ.

Do đó, lập luận của bà Lưu về việc công ty chưa hoàn tất toàn bộ chỉ tiêu quảng bá hoặc không trực tiếp tham gia giao dịch là không phù hợp với nội dung thỏa thuận ban đầu.

Căn nhà của bà Lưu đã được rao bán suốt 3 năm nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 10 ngày hợp tác với Công ty A, giao dịch đã được thực hiện thành công. Điều này cho thấy các hoạt động tiếp thị, quảng bá đã góp phần thúc đẩy quá trình bán nhà, dù công ty không trực tiếp dẫn dắt khách hàng.

Tòa cũng cho rằng việc căn nhà được bán trước khi hoàn tất các chỉ tiêu quảng bá không làm thay đổi bản chất của hợp đồng, bởi mục tiêu quan trọng nhất - bán được nhà trong thời hạn - đã đạt được.

Từ những phân tích trên, Tòa án quận Hải Thương đã tuyên buộc bà Lưu phải thanh toán đầy đủ 150.000 NDT phí dịch vụ cho Công ty A theo đúng thỏa thuận.

Không đồng ý với phán quyết, bà Lưu tiếp tục kháng cáo lên tòa cấp trên. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân trung cấp sau đó đã bác toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trong phần nhận định bổ sung, tòa viện dẫn quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, theo đó khi bên nhận ủy quyền đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận, bên giao ủy quyền có nghĩa vụ thanh toán thù lao. Vì Công ty A đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tiếp thị và đạt được mục tiêu cuối cùng của hợp đồng, do đó bà Lưu phải có trách nhiệm chi trả phí dịch vụ.

(Theo Baijiahao)