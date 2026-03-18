"Công chúa Dior" dùng 1 món mỹ phẩm bình dân, fan mừng rơi nước mắt: Giá rẻ, mua dễ ợt

Thời gian gần đây, Jisoo tiếp tục chứng minh sức hút khó thay thế của mình khi trở thành tâm điểm truyền thông nhờ hiệu ứng từ dự án phim mới mang tên Boyfriend On Demand (Bạn Trai Theo Yêu Cầu).

Không chỉ được nhắc đến với vai trò idol lấn sân diễn xuất, cô còn liên tục xuất hiện trên các mặt báo, mạng xã hội và diễn đàn làm đẹp với tần suất dày đặc. Mỗi lần lộ diện, từ hậu trường cho đến những phân cảnh chính thức, Jisoo đều giữ vững phong độ nhan sắc với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch và đậm chất “công chúa Dior” vốn đã trở thành thương hiệu cá nhân.

Đáng chú ý, bên cạnh thần thái và phong cách, lớp makeup của nữ idol lại bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Trong nhiều phân cảnh quay cận, làn da của Jisoo vẫn giữ được độ mịn màng, trong trẻo và gần như không để lộ dấu hiệu mốc hay xuống tông - điều vốn không dễ đạt được trong điều kiện ánh sáng khắc nghiệt của phim trường. Chính chi tiết này đã khiến không ít khán giả và tín đồ làm đẹp đặt câu hỏi: đâu là bí quyết giúp cô duy trì lớp nền hoàn hảo đến vậy?

Câu trả lời dần được hé lộ qua những hình ảnh hậu trường. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm trang điểm đắt đỏ, Jisoo lại đặc biệt chú trọng bước dưỡng ẩm trước makeup - yếu tố nền tảng nhưng thường bị bỏ qua. Cô được bắt gặp sử dụng một loại xịt dưỡng để cấp nước tức thì cho làn da, giúp bề mặt da luôn ở trạng thái mềm mượt, từ đó hỗ trợ lớp nền bám tốt hơn, hạn chế tình trạng cakey và giữ được độ căng bóng tự nhiên suốt nhiều giờ.

Điều khiến cộng đồng làm đẹp bất ngờ hơn cả là sản phẩm này không hề xa xỉ như nhiều người nghĩ. Item được Jisoo tin dùng chính là AESTURA Atobarrier 365 Cream Mist - một dòng xịt dưỡng ẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc, nổi bật với khả năng cấp ẩm sâu và củng cố hàng rào bảo vệ da.

Thực tế, AESTURA Atobarrier 365 Cream Mist không phải xịt khoáng thông thường mà thuộc dạng “cream mist” – kết hợp giữa xịt dưỡng và kem dưỡng ẩm. Nhờ đó, sản phẩm vừa cấp nước tức thì, vừa giữ ẩm tốt hơn, giúp da luôn mềm mượt và hạn chế tình trạng khô mốc khi makeup.

Thành phần nổi bật của sản phẩm là ceramide - giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm mất nước và cải thiện độ đàn hồi. Kết cấu mist siêu mịn, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, để lại lớp finish ẩm nhẹ tự nhiên. Chính nhờ sự cân bằng giữa hiệu quả và cảm giác nhẹ mặt, sản phẩm này thường được dùng trước makeup để giúp lớp nền bám mịn hơn, hoặc xịt lại trong ngày để “cứu” làn da khô mà không làm ảnh hưởng lớp trang điểm.

Với mức giá dễ tiếp cận, chỉ khoảng hơn 400.000 VNĐ cùng công dụng rõ rệt, không khó hiểu khi phát hiện này nhanh chóng khiến fan “mừng rơi nước mắt”, bởi cuối cùng họ cũng tìm thấy một bí quyết làm đẹp của thần tượng mà bản thân hoàn toàn có thể áp dụng.



