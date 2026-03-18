Giống bơ "khổng lồ" nhất thế giới, to bằng cái đầu, cả nhà ăn 1 quả còn không hết

Trên thế giới có nhiều loại bơ nhưng nổi bật với vẻ bề ngoài "khổng lồ", bơ Avozillas được nhiều nhiều chú ý đến. Loại bơ khổng lồ này khá hiếm và không được bán đại trà nên rất ít người biết đến. Quả bơ này có mùi vị và hình dáng không khá gì bơ bình thường, chỉ khác một chỗ là có cân nặng gấp mấy lần quả bơ bình thường.

Loại bơ "khổng lồ" này không chỉ có chiều dài ấn tượng mà được bán giá đắt đỏ. Giống bơ khổng lồ được nhắc đến ở trên là bơ Avozillas có trọng lượng trung bình 1,2 kg/quả và giá mỗi quả tới 12 USD (khoảng 315.000 đồng).

Trung bình trọng lượng của chúng sẽ rơi vào khoảng 1,2 kg/quả, thậm chí có nhiều quả nặng tới 1,8 kg.

Đây không phải đột biến gen mà là kết quả lai giống giữa 2 loại bơ khác.

Giống bơ Avozillas có kích thước bằng đầu người.

Loại bơ khổng lồ nhất thế giới này được cho là có nguồn gốc từ Nam Phi và đây là lần đầu tiên được trồng và thu hoạch tại Úc.

Loại bơ đặc biệt này mới được trồng duy nhất tại trang trại trái cây nhiệt đới Grove’s Grown Tropical Fruits, ở Queensland, Úc.

Ngoài kích thước ngoại cỡ, bơ có hương vị giống hết bơ bình thường dù mềm và xốp hơn.

Nhiều người thích thú với giống bơ khổng lồ

Người tiêu dùng sẽ ấn tượng nhất là khi bổ quả bơ ra. Phần ruột bơ bên trong sánh mịn vàng ươm và phần hột thì nhỏ bất ngờ. Như vậy, tuy quả bơ này to gấp 4, 5 lần quả bơ thông thường nhưng phần hạt thì lại không lớn hơn hạt bơ thông thường bao nhiêu. Điều này có nghĩa là nếu chỉ so sánh về trọng lượng thì việc bỏ tiền ra mua bơ Avozillas sẽ lợi hơn rất nhiều.

Những lợi ích tuyệt vời từ quả bơ - Nhiều dinh dưỡng: Bơ là "nữ hoàng" của các siêu thực phẩm. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chỉ 1 quả bơ chứa 320 calo, 17 gram carbohydrat, gần 15 gram chất xơ và vitamin C, E, K và B6, chỉ 30 gram chất béo và ít hơn 5 gram đường. Ngoài ra, bơ cũng là nguồn tuyệt vời của magiê, kali, beta-carotene và a xít béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh. - Ngăn ngừa bệnh tật: Bơ giúp cơ thể hấp thụ các chất chống oxy hóa trong các loại rau khi bạn ăn rau. - Chống ung thư: Có thể bạn chưa biết bơ chứa dưỡng chất thực vật, có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng bơ có thể giúp hấp thụ chất chống ung thư carotinoids khi ăn kết hợp với các loại trái cây và rau quả có màu cam và đỏ, theo tiến sĩ Frank Lipman, từ Bệnh viện Lincoln, New York, Mỹ. - Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Bơ có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe của tim. Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa và nổi tiếng là chất chống ô xy hóa tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa viêm.

