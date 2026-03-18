Samsonite được vinh danh “Thương hiệu vali tốt nhất thế giới” tại Business Traveller Awards 2025

Samsonite - Thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hành lý du lịch, đã được vinh danh là Thương hiệu hành lý tốt nhất thế giới tại Business Traveller Awards 2025, một giải thưởng danh giá trong ngành - Ghi nhận cam kết bền bỉ của Samsonite đối với đổi mới, thiết kế bền vững và các giải pháp du lịch hướng tới hiệu suất, đáp ứng nhu cầu của những doanh nhân thường xuyên di chuyển trên toàn cầu..

Khoảnh khắc trao giải "Best Luggage Brand in the World" tại Business Traveller Awards 2025 (Nguồn: Business Traveller Awards)

Giải thưởng do cộng đồng độc giả và các chuyên gia của tạp chí du lịch nổi tiếng Business Traveller bình chọn, nhằm tôn vinh những thương hiệu mang lại trải nghiệm vượt trội cho giới doanh nhân và khách du lịch quốc tế. Việc Samsonite đứng đầu trong hạng mục vali cho thấy sự tín nhiệm mạnh mẽ của cộng đồng khách hàng thường xuyên di chuyển – những người đặt tiêu chuẩn cao về chất lượng, độ bền và tính tiện dụng.

Theo ông Kyle Gendreau – Tổng Giám đốc Samsonite, giải thưởng lần này là sự ghi nhận cho những nỗ lực lâu dài của thương hiệu trong việc phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của người dùng toàn cầu.

Một trong những yếu tố góp phần giúp Samsonite ghi điểm mạnh mẽ trong năm qua là sự ra mắt của Paralux Collection – bộ sưu tập vali gồm bảy phiên bản được thiết kế dành cho nhu cầu di chuyển linh hoạt của người dùng hiện đại.

Bộ sưu tập Samsonite Paralux mới (Nguồn: Samsonite)

Điểm nổi bật của Paralux nằm ở việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường kết hợp cùng cấu trúc bền chắc, mang lại khả năng bảo vệ hành lý tối ưu trong khi vẫn giữ được trọng lượng nhẹ. Bên cạnh đó, hệ thống sắp xếp thông minh và thiết kế tinh giản giúp người dùng tối ưu không gian chứa đồ – một yếu tố đặc biệt quan trọng với các chuyến công tác hoặc du lịch dài ngày.

Bộ sưu tập này phản ánh rõ triết lý thiết kế của Samsonite: cân bằng giữa độ bền, tính tiện dụng và trách nhiệm với môi trường. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều doanh nhân và du khách quốc tế quan tâm trong bối cảnh du lịch bền vững ngày càng trở nên phổ biến.

Vali kéo Samsonite Paralux với thiết kế độc đáo và tiện dụng (Nguồn: Samsonite)

Balo laptop Samsonite Paralux biến đổi thành 2 balo nhỏ gọn (Nguồn: Samsonite)

"Business Traveller Awards" được xem là một trong những giải thưởng danh giá trong ngành du lịch quốc tế, với quy trình đánh giá khắt khe từ các chuyên gia cùng cộng đồng độc giả là những người thường xuyên bay công tác và du lịch quốc tế. Việc Samsonite vượt qua nhiều đối thủ lớn trong ngành để giành vị trí hàng đầu không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của thương hiệu trong cộng đồng khách hàng cao cấp trong rất nhiều năm qua - Samsonite chính là lựa chọn ưu tiên của giới doanh nhân và người thường xuyên di chuyển nhờ các yếu tố như độ bền vượt trội, thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và hệ thống bảo hành toàn cầu.

Trong thời gian tới, Samsonite dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều cải tiến về vật liệu bền vững, công nghệ hành lý thông minh và thiết kế tối ưu cho thế hệ du khách mới.