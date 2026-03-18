Diễn xuất gây tranh cãi nhưng style phim mới của Jisoo thì 0 người chê

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung nhẹ nhàng, dễ xem, Boyfriend On Demand còn khiến dân tình mê mẩn vì tủ đồ cực khủng của Jisoo. Trong phim, cô vào vai Mi Rae - một cô gái bước vào thế giới hẹn hò ảo, nơi mỗi lần đăng nhập là một lần thay đổi diện mạo. Và kết quả là Jisoo đã diện tới khoảng 250 bộ đồ trong suốt 10 tập, không bộ nào trùng bộ nào.

Từ những set đồ đi làm thanh lịch đến các bộ váy sang trọng khi bước vào thế giới ảo, Jisoo gần như cân được mọi phong cách. Điều thú vị là những outfit được yêu thích nhất lại không phải các thiết kế cầu kỳ, mà đến từ những set đồ đơn giản, dễ mặc và dễ áp dụng ngoài đời. Chính sự gần gũi này khiến phong cách của Jisoo trong phim trở nên dễ học theo hơn bao giờ hết.

Jisoo đúng là sinh ra để mặc váy tiểu thư, từ những thiết kế trơn tối giản đến váy hoa nhí, chấm bi nhẹ nhàng đều được cô xử lý rất tinh tế. Nữ idol thường ưu tiên các gam màu ngọt ngào như trắng, pastel hay be, vừa giữ được hình ảnh dịu dàng chuẩn tiểu thư vừa không tạo cảm giác quá cầu kỳ. Chính cách chọn dáng váy và phối màu khéo léo này giúp tổng thể luôn thanh thoát, dễ chịu mà vẫn đủ nổi bật.





Các tạo hình thời trang mùa hè của cô nàng Mi Rae thường xoay quanh hai gam màu chủ đạo là xanh và hồng pastel, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi tắn đúng chuẩn nàng thơ. Những công thức phối đồ quen thuộc như váy hai dây kết hợp cardigan mỏng khoác ngoài, quần short denim đi cùng áo thun hay áo trễ vai mix với chân váy không chỉ giúp tổng thể trông trẻ trung mà còn tôn lên lợi thế vóc dáng một cách tinh tế, mang lại cảm giác vừa xinh xắn vừa dễ ứng dụng trong đời thường.





Tủ đồ của Jisoo trong phim này đúng kiểu “sách mẫu” cho nàng công sở muốn mặc đẹp mỗi ngày. Để outfit vừa lịch sự vừa thời trang, cô thường chọn các thiết kế có cầu vai rõ ràng, form dáng cứng cáp giúp tổng thể trông gọn gàng và chỉn chu hơn. Những mẫu áo khoác dạ tweed đứng form xuất hiện khá nhiều, mang lại cảm giác thanh lịch nhưng không hề già dặn. Điểm hay là Jisoo luôn khéo léo thêm sức trẻ cho set đồ bằng cách phối màu bắt mắt hoặc chọn các gam màu sáng, giúp outfit công sở trở nên tươi tắn và hiện đại hơn hẳn.





Không cần lúc nào cũng phải diện váy điệu để theo phong cách tiểu thư, Mi Rae vẫn ghi điểm với những set đồ quần bò rất dễ mặc. Cô nàng đặc biệt ưa chuộng các dáng quần ống suông hoặc ôm vừa phải, giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự thoải mái. Khi kết hợp cùng cardigan mềm mại hoặc blazer dáng nhẹ, tổng thể outfit trở nên thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc, vừa hợp đi làm lại vẫn đủ xinh để xuống phố.





Jisoo trong phim mới là “trùm” áo len, gần như tập nào cũng có một kiểu khác nhau. Tủ áo len của cô đa dạng cả về màu sắc lẫn kiểu dáng, từ cardigan mỏng nhẹ, áo len dáng ôm cho đến những thiết kế oversized ấm áp. Điểm hay là Jisoo luôn chọn bảng màu tươi sáng hoặc pastel để giữ được vẻ trẻ trung, sau đó mix cùng chân váy hoặc quần basic để tổng thể vừa nữ tính vừa dễ ứng dụng.

