90% người mua không hay biết: Giấy vệ sinh màu trắng và màu vàng loại nào tốt hơn?

Trên thị trường xuất hiện vô vàn thương hiệu và chủng loại giấy vệ sinh khác nhau. Tuy sử dụng thường xuyên nhưng nhiều người thường không để ý đến chất lượng của giấy vệ sinh mà chỉ mua theo sở thích hoặc thói quen.

Cả giấy vệ sinh màu trắng và màu vàng đều có những ưu và nhược điểm riêng. Lựa chọn loại giấy nào phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của mỗi người.

Giấy vệ sinh màu trắng: Được làm từ bột gỗ trải qua quá trình tẩy trắng bằng hóa chất như Clo, Hydro Peroxide,... Loại giấy này thường mềm mại, mịn màng và có giá thành rẻ hơn.

Giấy vệ sinh màu vàng: Thường được làm từ nguyên liệu tự nhiên như bột tre, không qua xử lý tẩy trắng hóa học. Do đó, giấy có màu vàng nâu tự nhiên và có thể có một số xơ nhỏ.

Những ưu và nhược điểm của từng loại giấy vệ sinh

Ảnh minh họa

Giấy vệ sinh màu trắng

Ưu điểm:

Mềm mại, mịn màng, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Dễ dàng tìm mua với nhiều thương hiệu và mức giá đa dạng.

Giá thành rẻ hơn so với giấy vệ sinh màu vàng.

Nhược điểm:

Đặc biệt quá trình tẩy trắng có thể để lại lượng Clo dư thừa, gây kích ứng da, đặc biệt là da nhạy cảm.

Một số hóa chất tẩy trắng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe lâu dài.

Giấy vệ sinh màu vàng

Ưu điểm:

An toàn cho da, đặc biệt là da nhạy cảm, do không chứa hóa chất tẩy trắng.

Thân thiện với môi trường do sử dụng nguyên liệu tự nhiên, có thể phân hủy sinh học.

Một số loại có khả năng kháng khuẩn tốt.

Nhược điểm:

Có thể thô ráp hơn so với giấy vệ sinh màu trắng.

Giá thành cao hơn so với giấy vệ sinh màu trắng.

Khó tìm mua hơn.

Giấy vệ sinh màu trắng hay màu vàng dùng tốt hơn?

Nhiều người cho rằng giấy vệ sinh màu vàng tốt hơn vì nó tự nhiên hơn, nhưng thực tế có phải vậy? Câu trả lời không đơn giản và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Loại da: Nếu bạn có da nhạy cảm, dễ kích ứng, nên ưu tiên sử dụng giấy vệ sinh màu vàng để tránh hóa chất tẩy trắng.

Mức độ nhạy cảm với hóa chất: Nếu bạn lo ngại về tác hại tiềm ẩn của hóa chất tẩy trắng, hãy lựa chọn giấy vệ sinh màu vàng.

Môi trường và chi phí: Nếu bạn quan tâm đến môi trường và có điều kiện kinh tế, hãy cân nhắc sử dụng giấy vệ sinh màu vàng.

Mẹo chọn giấy vệ sinh an toàn

Lựa chọn giấy vệ sinh kém chất lượng có thể gây hại tới sức khỏe người sử dụng. Dưới đây là một số mẹo chọn giấy vệ sinh an toàn mà người dùng cần lưu ý:

Nên ưu tiên sử dụng giấy vệ sinh có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Thử nghiệm cả hai loại giấy vệ sinh để tìm ra loại phù hợp nhất với bản thân.

Sử dụng giấy vệ sinh một cách tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Giấy vệ sinh thường có hạn sử dụng từ 2 đến 3 năm kể từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì. Tuy nhiên, sau khi mở, người tiêu dùng nên sử dụng trong vòng 1-3 tháng để tránh vi khuẩn tích tụ. Bảo quản nơi khô ráo giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng nếu giấy bị ẩm, ố vàng hoặc có mùi lạ thì nên loại bỏ ngay.

Một số nguy cơ gây bệnh từ giấy vệ sinh có màu, không phải ai cũng biết Nhiễm trùng đường niệu đạo: Có thể nhiều người không biết các hóa chất có trong giấy vệ sinh có mùi thơm và có màu sắc có thể đi vào niệu đạo, thông qua thao tác sử dụng giấy sau khi đi vệ sinh, gây nhiễm trùng và viêm đường niệu đạo. Nhiễm trùng trực tràng: Nếu thường xuyên sử dụng giấy vệ sinh kém chất lượng có thể gây kích thích vùng nhạy cảm này và gây nhiễm trùng. Gây ung thư cổ tử cung: Một số nghiên cứu về ung thư cổ tử cung đã phát hiện ra sự hiện diện của một số chất gây ung thư trong giấy vệ sinh có màu và có mùi thơm, có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung.

Trúc Chi (t/h)